Elkezdték kihozni a barlangban rekedt gyerekeket Thaiföldön

A mentőcsapat helyi idő szerint 10 órakor lépett be a barlangba. Európai idő szerint az első fiúk legkorábban vasárnap délután juthatnak ki a barlangból - írja a BBC. A thai tisztviselők azt is közölték, hogy a csapdába esett csoport és családjaik is tájékoztatást kaptak a tervről.

Az akció kezdete előtt minden nem létfontosságú személynek el kellett hagynia a helyszínt, így csak a búvárcsapatok, orvosok és a biztonsági erők maradtak a barlang bejáratánál.

Tizenhárom külföldi búvár és öt a thai haditengerészetből vesz részt a mentési misszióban.

A BBC azt írja: nem világos, hogy a fiúkat hogyan szállítják.

"Ma van a nagy nap" - mondta a mentést vezető Narongszak Oszottanakorn. "A fiúk készek minden kihívásra" - tette hozzá.

A mentés - amelyben 13 külföldi és öt thaiföldi búvár vesz részt - három-négy napot is igénybe vehet - írja az MTI. A csoport június 23-a óta raboskodik az elárasztott barlang fogságában.

Nyitókép: MTI/AP/A thaiföldi haditengerészet Facebook-oldala