Majdnem tragédia lett a barlangban rekedt gyerekek mentésének vége

Kis híján tragédiával végződött a thaiföldi barlangban rekedt gyerekek és tanáruk kimentésére szervezett akció. Miután ugyanis az utolsó gyereket is kimentették, elromlott az a szivattyú, amellyel a vizet távolították el a barlangból, így a vízszint rohamos emelkedésnek indult - írta a Guardian.

A mentőbúvárok és a mentésben részt vevő munkások egy része még vagy másfél kilométer mélyen a barlangban volt, amikor a főszivattyú elromlott. Az utolsó három haditengerészeti búvár egyike elmesélte: hirtelen szemmel láthatóan, elképesztő gyorsan kezdett nőni a vízszint. Mögöttük még munkások voltak a járatban, irányukból sikoltásokat hallottak és meglátták a fejlámpák cikázó fényét, ahogy a mintegy 100 munkás igyekezett felfelé a dombon, száraz talajra érni.

Végül egy órával később mindannyian épségben hagyták el a barlangot, a gyerekek mentésében részt vevő utolsó három búvár szívmelengető fogadtatásáról videó is felkerült a Twitterre.

