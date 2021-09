Herczegh Anita: csaknem ezer Covid-árvának segít a Regőczi-alapítvány

A koronavírus-járványban a szüleiket elvesztő gyerekek megsegítésére hozták létre a Regőczi István Alapítványt. Mit kell tudni a szervezet eddigi tevékenységről?

A Regőczi István Alapítvány létrehozását április elején határoztuk el a férjemmel, mert akkor 4-500 gyermekről hallottunk, aki Covidban veszítette el a szülőjét vagy mindkettőt, és úgy éreztük, hogy ez már olyan magas szám, hogy egy önálló alapítványt szükséges létrehozni. Sajnos ez a feladat az elhatározáshoz képest lényegesen nagyobb lett, a Covid újabb hulláma már a fiatal szülőket ragadta el közülünk. A jelenlegi tudásunk szerint nagyságrendileg 600 család érintett, ami csaknem ezer árva vagy félárva gyermeket jelent. Nagyságrendileg most az alapítvány vagyona 3-400 millió forint között van, azért nehéz pontos számot mondani, mert folyamatosan érkeznek utalások, illetve folyamatosan utaljuk tovább a támogatásokat. A kuratórium úgy határozott, hogy egy gyors, első segély utalására van szükség, tehát egyszeri nagyobb összeget utaltunk a rászoruló családok számára.

Ez mekkora összeg volt?

Változó, hiszen az alapítvány vállaltan nem mindenkinek ugyanakkora támogatást kíván nyújtani, hanem rászorultság mértékétől függően, de nagy általánosságban elmondható, hogy gyermekenként 200 ezer forintot jelentett ez az egyszeri utalás, volt olyan család, amely egymillió forintot kapott egy összegben.

A rászorultságot hogyan mérik fel?

Elsősorban az érintett családokat kérjük, hogy igazolják a jövedelmüket, a kiadásaikat. Az ő érdekük is, hogy pontosan felmérjük az anyagi helyzetüket. Mivel ez egy magánalapítvány, így mi nem férünk hozzá azokhoz az adatokhoz, amelyek nem nyilvánosak. Volt olyan eset, hogy a polgármester vagy a környezetben élők, iskolaigazgatók hívták fel az alapítvány figyelmét a rászoruló családokra.

Az egyszeri segítségen túl hosszú távon is nyújtanak segítséget az érintetteknek?

A gyorssegély sok esetben a temetési költségek előteremtése miatt volt fontos, de a kuratórium úgy határozott, hogy ősszel kidolgozzuk azt a megoldást, amely alapján rászorultsági alapon havi rendszeres támogatást tudunk megállapítani a családok számára, hiszen hosszú távú segítségnyújtásra van szükség. Sok esetben újszülött a legkisebb gyermek a családban, a szülőszobán veszítették el az édesanyát. Hosszasan tudnám sorolni azokat tragédiákat, amelyekkel megismerkedtünk az elmúlt hónapokban, és mindenképpen hosszú távú segítségre van szükségük ahhoz, hogy boldoguljanak. Van olyan eset, amikor árvaellátáshoz sem jutnak vagy nem jogosultak özvegyi nyugdíjra különböző okok miatt, bár a kormány határozott az árvaellátás megemeléséről, de ez nem minden esetben jelent megoldást. Valamikor a családfőt veszítették el a családok, és jelentős adósság is terheli a családokat.

Hozzávetőleg mekkora összegről lehet itt szó és ezt milyen távon folyósítják majd?

Nem fogok összeget mondani, mert nem is tudok. Egyrészt nemcsak anyagi támogatásban gondolkodunk, célunk az, hogy más jellegű segítséget is felkutassunk az érintettek számára. Ha mondjuk az édesapa marad özvegyen a kicsi gyermekekkel, ott más jellegű támogatás szükséges, mint például ha egy gimnazista vagy egy egyetemista marad teljesen árván, szülői-nagyszülői testvéri segítség nélkül, akinek az ösztöndíj, lakhatás, továbbtanulás, létfenntartás problémáival kell megküzdenie. Egyéni a rászorultság mértéke, és nyilván akár évente felül kell vizsgálni ezt az összeget.

Ezek szerint nem csak pénzadományokat várnak, hanem tárgyi felajánlásokat is lehet tenni?

Elsősorban a pénz az, ami a legnagyobb segítséget jelenti, de kaptunk már tárgyi felajánlásokat. Mivel az alapítványunknak sem raktára, sem szállítóeszközei nincsenek, ezért is kötöttünk együttműködési megállapodást a karitatív tanáccsal, illetve a nagy országos karitatív szervezetekkel, hiszen az ő segítségükkel ezeket a tárgyi felajánlásokat a rászorulóknak el tudjuk juttatni.

A most rendelkezésre álló összegné, a feladat nagyságát érzékelve, jóval többre lenne szükség, ugye?

Nagyon kérek mindenkit, hogy amennyiben teheti, a Regőczi-alapítvány számlájára adakozzon. Nagyon sok támogatást kaptunk eddig is már, amit hálás szívvel köszönünk az alapítvány és a rászorulók nevében. A támogatóink között vannak nagyvállalatok, kisvállalkozások, magánszemélyek, külföldről és Magyarországról egyaránt, egyházi közösségek, önkormányzatok. Az idén született csecsemők támogatása lehet, hogy még két évtizedig igénybe veszi az alapítvány munkáját, úgyhogy hosszú távon szeretnénk megteremteni az anyagi feltételeket. Számításaink szerint ha ez az ezer gyermeket jelentő támogatotti kör nem is gyarapszik, akkor is évi 4-500 millió forint minimum szükséges ahhoz, hogy az alapítvány érdemleges segítséget tudjon nyújtani a családoknak, hiszen ha havi 50 ezer forintot nyújtanánk minden gyermeknek, akkor ez az összeg már talán kevés is.

Ha egy kisgyerek elveszítette mind a két szülőjét, akkor ő most nagyszülőkhöz, rokonokhoz került, vagy vannak közöttük olyanok, akik az állam gondoskodására szorulnak?

Többféle tragikus történetet is megismertem. Van négy kiskorú gyermek, aki két évvel ezelőtt elvesztette a szüleit, a nagyszülőkhöz kerültek, az egyik nagyszülő lett a gyám, és idén Covidban hat hét alatt mindkét nagyszülőt elvesztették, tehát két év alatt kétszer lettek teljesen árvák. Most a nagynéni költözött a gyermekekhez, itt például a lakhatási problémákban kell segítséget nyújtani. Tudunk olyan esetről, hogy egy testvérpár lett árva, a 18 évet éppen betöltő báty lett a 15 éves öccsének a gyámja. El lehet képzelni, hogy mennyi feladattal, ismeretlen problémával kell ennek a fiatal felnőttnek megküzdenie és beletanulnia hirtelen az apai feladatokba. Szerencsére vagy nagynéni vagy nagyszülő tudomásunk szerint minden esetben állt a hátuk mögött, olyan esetről nincs tudomásom, ahol örökbefogadó szülőkre lenne szükség. Van olyan nagykorú fiatalember, aki az édesapját rák miatt vesztette el két évvel ezelőtt, idén tavasszal az édesanyját, tehát két hónappal az érettségi előtt meghalt az egyetlen hozzátartozója, úgy készült a vizsgára, hogy a temetési és minden egyéb létfenntartási terhek egyedül az ő vállát nyomják, de valószínűleg egy életre való okos fiúról van szó, mert azóta felvették az orvosi egyetemre. Hiába nagykorú, ő is számíthat az alapítvány támogatására.

Aki ezeket a tragédiákat hallja most és segíteni szeretne, ehhez minden szükséges információt megtalál a Regőczi István Alapítvány honlapján?

Igyekeztünk az alapítvány honlapját úgy megszerkeszteni, hogy minél egyszerűbb legyen a segítségkérés, illetve a segítség felajánlása is, minden szükséges információ rajta van. Eddig az alapítvány önkéntesekkel működött, főként az elnöki hivatal munkatársai segítették önkéntes munkával, illetve másik alapítvány önkénteseivel működtettük együtt az alapítványt, egyrészt azért is, mert amikor elhatároztuk és bejelentettük az alapítvány létrehozását, akkor még nem volt bankszámlánk, a munkát viszont azonnal meg kellett kezdeni, mert folyamatosan érkeztek a segítségkérések. Ezért a férjem az ún. elnöki keretéből már elkezdte a családok támogatását az alapítványi működés megkezdését megelőzően. Mostanra viszont, hogy a gyermekek száma megduplázódott, önálló egységet kell létrehozni. A férjem mandátuma májusban lejár, tudtuk, hogy nem lehet elkerülni, hogy önálló munkatársi apparátust hozzunk létre, de az alapítvány célja az, hogy minden támogatott forint a gyermekekhez jusson el, ezért is működtünk eddig önkéntesekkel, eddig gyakorlatilag egy fillér sem ment el munkabérre vagy egyéb költségekre, hanem minden beérkezett forint az érintett családokhoz jutott el, és a közeljövőben is így kívánunk működni, hogy önkéntesekre, illetve önkéntes felajánlásokra építve működtessük az alapítványt. Minden évben tervezünk egy sajtónyilvános beszámolót, amelyben tájékoztatjuk a támogatókat, illetve a közvéleményt, hogy eddig mit végeztünk és mire költöttük el a támogatás összegét, hogy tényleg megőrizzük a bizalmat, amit élvezünk.

Nyitókép: MTI/Zih Zsolt