Egyéni befektetők: jogellenes a tőkepiaci törvény módosítása, azonnal vonják vissza

Botrányosnak és jogellenesnek tartja a tőkepiaci törvény november 4-én elfogadott módosítását, ezért annak visszavonását kéri a Tőzsdei Egyéni Befektetők Érdekvédelmi Szövetsége (TEBÉSZ).

A TEBÉSZ közleményében hangsúlyozza: az Országgyűlés által előzetes társadalmi egyeztetés nélkül, gyorsított eljárásban elfogadott módosítással az EU által megkövetelt kisbefektetői jogokat súlyosan sértő, azokat teljesen kiiktató változtatások is bekerültek a tőkepiaci törvénybe.

A tőkepiacról szóló törvény legfontosabb kisbefektető-védelmi előírását, a kötelező nyilvános vételi ajánlat kötelezettségét például kivételek és extra felmentvények megfogalmazásával szinte teljesen használhatatlanná tette a módosítás

– nehezményezi a TEBÉSZ. A közlemény emlékeztet: a még hatályos befektetővédelmi szabályrendszer szerint aki egy tőzsdei cégben előre meghatározott szavazati, vagyis úgynevezett befolyási mértéket átlép, annak még előzetesen vagy bizonyos esetekben 15 napon belül kötelező nyilvános vételi ajánlatot kell tennie a többi részvényes felé, meghatározott elvek szerint számított, azok közül is a legmagasabb értéken meghatározott vételárral. Ez alól ad felmentést a kifogásolt törvénymódosítás.

A módosítás értelmében ugyanis a kötelező nyilvános vételi ajánlat akár 6 hónapig is elhúzható lesz vagy teljes mentesség is szerezhető alóla úgy, hogy közben a szavazati jog gyakorolható – áll a közleményben.

A TEBÉSZ szerint ráadásul a jövőben lehet olyan kivételezett, aki még a szavazati korlátozás alá eső szavazati jogát is gyakorolhatná, akár a többiek rovására is, vételi ajánlat megtétele nélkül is.

A módosítás ezen felül többféle kivétel megfogalmazásával gyengíti az összehangolt részvényesi magatartás számonkérhetőségét a nagyobb részvényeseken, valamint lehetővé teszi, hogy egy végső tulajdonos több cégen keresztül akár vételi ajánlat nélkül is szerezhessen többségi befolyást egy tőzsdei társaságban.

Az új jogszabályszöveg nevesít továbbá olyan tőkepiaci szereplőket, akiken keresztül vételi ajánlattételi kötelezettség nélkül is megváltoztatható egy tőzsdei társaságban az irányító részvénytöbbséget birtokló személye - figyelmeztet a közlemény. A TEBÉSZ összegzése szerint

mindezzel az állam és bármelyik „ügyeskedni képes” nagybefektető a kisrészvényesek kárára és piaci kockázatára előzetes és utólagos jogi következmények nélkül „randalírozhat” majd bármelyik tőzsdei társaságban.

„Amennyiben tehát így maradna a tőkepiaci törvény módosítása, akkor szinte biztosan a kivételezés alá kerülő szereplők jelentős növekedésére kell számítani. Ennek eredményeként pedig Magyarországon teljesen kiüresednének a befektetővédelem fogalmának európai elvei” – fogalmaz az érdekvédelmi szervezet.

A közlemény szerint a kisbefektetőkkel szembeni „legellenségesebb” változás az, hogy egyes atipikus esetekben a kötelező vételi ajánlatot a befolyásszerzést követően elegendő hat hónap múlva megtenni. Az új nagyrészvényes azonban ezen hat hónap alatt, kötelező vételi ajánlat nélkül is minden korlátozás nélkül érvényesítheti a jelentős részesedésével járó irányítói jogait.

Az új jogszabály eredménye akár olyan tőzsdei árösszeomlásokhoz is vezethet, amelyeket a kisbefektetők akaratukon kívül lennének kénytelenek megélni, a nagybefektetők pedig még profitálnának is belőle

– nehezményezi a szövetség. Egy másik módosítás értelmében még összehangolt magatartást sem jelentene, ha az alapkezelő és a befektetési jegyek tulajdonosai különböző társaságokon keresztül birtokolnának részvényeket ugyanazon tőzsdei társaságban. Vagyis egy zárt körű befektetési alap és annak jegytulajdonosai érdekében teljesen értelmetlenné tennék az EU minden e tárgyú kisbefektető-védelmi előírását – hangsúlyozza közleményében a szervezet.

A TEBÉSZ álláspontja szerint ezek a felmentési szabályok ellentétesek a tőkepiaci törvény preambulumában leírt jogelvekkel, az Alkotmánybíróság több határozatával, valamint az Európai Uniónak a tőkepiacok működésével és a befektetők védelmével foglakozó kötelezően betartandó rendeleteivel.

A tőkepiaci törvény módosítása az államhoz kapcsolódó vagyon és az állami hátterű finanszírozás védelme és megerősítése érdekében szükséges egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslatban szerepel.

A TEBÉSZ első körben a köztársasági elnökhöz fordult annak érdekében, hogy a módosítást küldje vissza az Országgyűlésnek átdolgozásra. Ebben az esetben a szövetség azt javasolja, hogy a módosítás második tárgyalása során abból vegyék ki a tőkepiaci törvény kisbefektető-védelmi elvekkel ellentétes rendelkezéseit.