Kiszámolták, hogy kiknek fáj majd a vagyonadó, nem azoknak, akiknek szánhatják

A legfrissebb hatásvizsgálatok a korábbi magasabb várakozásokkal szemben már négy évre kalkulálnak 800 milliárd forint állami bevétellel. Ez az évi átlagos 200 milliárdos összeg megközelíti a privátbanki szektor korábbi becsléseit, a szakmai aggályok azonban nem csillapodtak. A Blochamps Capital társadalmi konzultációs javaslatcsomagja szerint a tervezet a vagyoni skála két szélén válik a legkevésbé hatékonnyá – írja az economx.hu.

A személyenkénti egymilliárd forintos adómentes küszöb a családi vagyonmegosztás (házastársak, nagykorú gyermekek) révén drasztikusan lecsökkentheti a tényleges adóalapot. Emiatt

a teher elsősorban a 3 milliárd forint körüli vagyonnal rendelkező középvállalkozói réteget sújthatja,

akiknek a tőkéje működő hazai cégekben fekszik, és nem alkalmaznak nemzetközi adószerkezeteket.

A szakértők rámutatnak a cégértékelési szabályok torzulásaira is: az 500 millió forintos saját tőke feletti cégeknél alkalmazandó rejtett tartalékok beszámítása igazságtalan eltolódásokat eredményezhet.

Emellett a magánszemélyt terhelő vagyonadót a cégek nyereségéből kell kigazdálkodni, ami közvetlenül forrást von el a beruházásoktól.

Az elemzés szerint a küszöbérték 5 milliárd forintra emelése csupán 6–9 százalékkal csökkentené az adóbevételt, viszont drasztikusan mérsékelné az adóhatóság ellenőrzési és bürokratikus költségeit.