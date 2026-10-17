ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
363.29
usd:
323.23
bux:
145471.12
2026. október 17. szombat Hedvig
24 óra Ukrajna
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Hand of a businesswoman is arranging wooden toys as steps along the rising graph.Concept for business growth success process
Nyitókép: Teera Konakan / Getty Images

Kiszámolták, hogy kiknek fáj majd a vagyonadó, nem azoknak, akiknek szánhatják

Infostart

A tervezett hazai vagyonadó a jelenlegi formájában leginkább a 3 milliárd forint körüli vagyonnal rendelkező, hazai kkv-kat működtető vállalkozókat terhelheti meg, miközben a legvagyonosabb réteg családi és nemzetközi struktúrákkal mentesülhet a fizetés alól – derül ki a Blochamps Capital szakmai elemzéséből.

A legfrissebb hatásvizsgálatok a korábbi magasabb várakozásokkal szemben már négy évre kalkulálnak 800 milliárd forint állami bevétellel. Ez az évi átlagos 200 milliárdos összeg megközelíti a privátbanki szektor korábbi becsléseit, a szakmai aggályok azonban nem csillapodtak. A Blochamps Capital társadalmi konzultációs javaslatcsomagja szerint a tervezet a vagyoni skála két szélén válik a legkevésbé hatékonnyá – írja az economx.hu.

A személyenkénti egymilliárd forintos adómentes küszöb a családi vagyonmegosztás (házastársak, nagykorú gyermekek) révén drasztikusan lecsökkentheti a tényleges adóalapot. Emiatt

a teher elsősorban a 3 milliárd forint körüli vagyonnal rendelkező középvállalkozói réteget sújthatja,

akiknek a tőkéje működő hazai cégekben fekszik, és nem alkalmaznak nemzetközi adószerkezeteket.

A szakértők rámutatnak a cégértékelési szabályok torzulásaira is: az 500 millió forintos saját tőke feletti cégeknél alkalmazandó rejtett tartalékok beszámítása igazságtalan eltolódásokat eredményezhet.

Emellett a magánszemélyt terhelő vagyonadót a cégek nyereségéből kell kigazdálkodni, ami közvetlenül forrást von el a beruházásoktól.

Az elemzés szerint a küszöbérték 5 milliárd forintra emelése csupán 6–9 százalékkal csökkentené az adóbevételt, viszont drasztikusan mérsékelné az adóhatóság ellenőrzési és bürokratikus költségeit.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Gazdaság    Kiszámolták, hogy kiknek fáj majd a vagyonadó, nem azoknak, akiknek szánhatják

kkv

milliárdosok

vagyonadó

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Kiszámolták, hogy kiknek fáj majd a vagyonadó, nem azoknak, akiknek szánhatják

Kiszámolták, hogy kiknek fáj majd a vagyonadó, nem azoknak, akiknek szánhatják

A tervezett hazai vagyonadó a jelenlegi formájában leginkább a 3 milliárd forint körüli vagyonnal rendelkező, hazai kkv-kat működtető vállalkozókat terhelheti meg, miközben a legvagyonosabb réteg családi és nemzetközi struktúrákkal mentesülhet a fizetés alól – derül ki a Blochamps Capital szakmai elemzéséből.
VIDEÓ
Lehet-e morális fenntartása a mesterséges intelligenciának? Keleti Arthur, Inforádió, Aréna
Félidős választások: most is Trumpról dönt Amerika? Csizmazia Gábor, Inforádió, Aréna
Cserben hagyta a különalkuval Budapest a többi várost? Cser-Palkovics András, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.10.19. hétfő, 18:00
Zalai Csaba
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem tanára, az Európa-tanulmányok Tanszék oktatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Brüsszel szorosabbra húzná az uniós pénzcsap kezelését, a kontinens fele fellázadt

Brüsszel szorosabbra húzná az uniós pénzcsap kezelését, a kontinens fele fellázadt

Az Európai Bizottság a 2028–2034-es uniós költségvetésben alapjaiban alakítaná át a kohéziós politikát: a több mint 500 fejlesztési program helyét 27 nemzeti és regionális partnerségi terv venné át. Raffaele Fitto, a Bizottság kohézióért felelős ügyvezető alelnöke szerint a nagyobb rugalmasság a versenyképességet szolgálja, hiszen a kohéziós beruházások több mint 58 százaléka, mintegy 220 milliárd euró már most is erre irányul. Az Európai Régiók és Városok Hetén felszólaló szlovén, litván, korzikai és lombardiai vezetők viszont attól tartanak, hogy a döntések a nemzeti kormányokhoz és Brüsszelhez kerülnek, pedig a helyi szereplők ismerik legjobban térségük gondjait. Lombardia legalább egymilliárd eurót veszíthet az új rendszerben, Litvánia pedig a háború és a népességfogyás miatt kiszámítható, hosszú távú forrásokat sürget. A vita tétje így nem csupán a pénz nagysága, hanem az is, hogy ki dönthet arról, milyen fejlesztés kell egy borsodi vagy balti zsákfaluban.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Kvíz: Szereted a magyar regényeket? Lássuk, mennyire emlékszel a történetükre!

Kvíz: Szereted a magyar regényeket? Lássuk, mennyire emlékszel a történetükre!

Tíz rövid történetleírás, tíz meghatározó magyar regény. Tedd próbára az irodalmi tudásod a magyar regényírás napja alkalmából!

BBC
Business Sport Travel Science
Protesters clash with police in Paris and across France during major day of demonstrations

Protesters clash with police in Paris and across France during major day of demonstrations

Police have fired tear gas and water cannon at protesters in the capital, where a large-scale demonstration is under way against falling education standards and the cost of living.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. október 17. 16:02
Fekete-fehér fotóval tett bejelentést Magyar Péter a költségvetésről
2026. október 17. 14:58
Karácsony Gergely melegedést jelentett be
×
×