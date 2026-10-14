Hatalmas pénzkeret nyílik meg a magyar cégek előtt

Cél, hogy ez a pénz azoknál a vállalkozásoknál hasznosuljon, amelyek fejlesztenének, de eddig a hiányzó forgótőke vagy a hitel után fizetendő kamat visszatartotta őket – mondta.

Felidézte, szeptemberben mintegy 800, többségében vidéki turisztikai vállalkozás juthatott egyenként 10 millió forint fejlesztési forráshoz.

Úgy fogalmazott, most a teljes kis- és középvállalkozói kör következik, Budapesten és vidéken, a mikrovállalkozásoktól a középvállalatokig.

Ismertette, két lépésben valósítják meg a programot, az első azoknak szól, akik már beadták a forgóeszköz hitelkérelmüket, számukra 30 milliárd forinttal bővítik a hitelkeretet. A második lépés a fejlesztésről szól, aki gépet venne, bővítene, digitalizálna, energiát takarítana meg, az nulla százalékos beruházási hitelt vehet igénybe. A nagyobb beruházásokhoz beszállítóknak és az exportálóknak akár 1 milliárd forint is elérhető.

Az igényléseket az MFB Pont Plusz irodákban lehet benyújtani, a pontos részletekről a Magyar Fejlesztési Bank weboldalán tájékozódhatnak az érdeklődők – hívta fel a figyelmet a miniszter.