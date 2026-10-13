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Nyitókép: johan10/Getty Images

3,8 helyett 1,9 százalék – derűlátóbb Magyarországgal kapcsolatban az IMF

Infostart / MTI

Kiadta frissített növekedési várakozásait a Nemzetközi Valutaalap, globális szinten a jövő évre vonatkozó adatokat frissítették.

A Nemzetközi Valutaalap (IMF) áprilisi 1,7 százalékos előrejelzéséhez képest 1,9 százalékra emelte a magyar gazdaság idei, és 2 százalékról 2,1 százalékra a jövő évi növekedésére vonatkozó várakozását kedden ismertetett legfrissebb, World Economic Outlook (WEO) jelentésében. Tavaly 0,5 százalékkal nőtt a magyar hazai össztermék (GDP).

A szervezet jelentősen változtatott a magyar inflációs előrejelzésén is. Az ideit 1,9 százalékra vitte le az áprilisban becsült 3,8 százalékról,

a jövő évit pedig 3,5 százalékról 2,8 százalékra változtatta.

Tavaly 4,4 százalékos inflációt mértek Magyarországon.

A GDP-hez mért folyó fizetési mérlegben idén 0,5 százalékos hiány várható az áprilisban becsült 0,4 százalék helyett, jövőre pedig 0,3 százalékos többlet, kisebb az áprilisban jósolt 0,4 százaléknál. Tavaly 1,7 százalék volt a GDP-hez mért többlet.

A jelentés összeállítói az áprilisi előrejelzéshez képest magasabb munkanélküliséggel számolnak idén és jövőre. Az idei rátát 4,2 százalékról 4,5 százalékra, a jövő évit pedig 4 százalékról 4,2 százalékra változtatták. Tavaly 4,4 százalék volt a munkanélküliség Magyarországon.

Változtattak a jövő évi globális várakozásokon

A globális gazdaság az idén 3,1 százalékkal, jövőre pedig 3,4 százalékkal növekedhet a Nemzetközi Valutaalap (IMF) kedden ismertetett friss előrejelzése szerint. Az idei várakozás nem változott az áprilisi prognózishoz képest, a jövő évit viszont a korábban várt 3,2 százalékról emelte a szervezet. A Világgazdasági kilátások (World Economic Outlook, WEO) című felülvizsgált előrejelzés szerint az idei globális infláció 4,7 százalék lesz az áprilisban becsült 4,4 százalék helyett, a jövő évit pedig 3,7 százalékról 4,1 százalékra változtatták a jelentés készítői. Tavaly 4,1 százalék volt a globális infláció.

Az áprilisi 1,8 százalékhoz képest 2,1 százalékra javította a fejlett országok idei növekedésére vonatkozó várakozását a valutaalap, míg a jövő évi adatot 1,7 százalékról 1,8 százalékra módosította. Az országcsoport hazai összterméke tavaly 2 százalékkal nőtt.

Az euróövezetben a tavalyi 1,2 százalékos GDP-növekedés után idén 1,1 százalékos bővülést vár az IMF, jövőre pedig 1,2 százalékosat ugyanúgy, mint áprilisban.

Németország idei gazdasági növekedésével kapcsolatos várakozását 0,8 százalékról 1,3 százalékra javította, a jövő évit viszont 1,2 százalékról 1,1 százalékra rontotta az IMF. A német GDP tavaly 0,2 százalékkal nőtt.

Az amerikai gazdaságtól az IMF 2,3 százalékos gazdasági bővülést vár az idén ugyanúgy, mint áprilisban, miközben a jövőre várható bővülés ütemét 2,1 százalékról 2,3 százalékra javította. Tavaly 2,3 százalékkal nőtt az amerikai GDP.

A fejlődő országokban idén 3,7 százalékos, jövőre 4,4 százalékos növekedést vár az IMF. Az idei prognózist 0,2 százalékponttal lefelé, a jövő évit 0,2 százalékponttal fölfelé módosították. Az országcsoport GDP-je 4,5 százalékkal bővült tavaly.

A térségben a vizsgált országok közül a legnagyobb visszaesést Szaúd-Arábiában várja az IMF. Úgy véli, hogy a szaúdi gazdaság 3,3 százalékkal zsugorodik az idén, míg a szervezet áprilisban még 3,1 százalékos növekedést jelzett. A jövő évi szaúdi növekedési kilátást 4,5 százalékról 7,9 százalékra javította az IMF. Az ország GDP-je tavaly 4,6 százalékkal nőtt.

Az IMF 4,4 százalékról 4,5 százalékra javított Kína idei növekedésével kapcsolatos előrejelzését áprilishoz képest, a jövő évit 4 százalékon tartotta. Kína gazdasága tavaly 5 százalékkal nőtt.

India idei és jövő évi gazdasági növekedése nagyobb lehet az áprilisban vártnál, és jócskán meghaladja majd a kínait. Az idei és a jövő évi kilátást egyaránt 6,5 százalékról 7 százalékra javították, miután tavaly 7,8 százalékkal bővült az indiai gazdaság.

Oroszország GDP-je idén és jövőre is 0,9 százalékkal nőhet, kevésbé az áprilisban mindkét évre várt 1,1 százaléknál. Az orosz GDP 1 százalékkal nőtt tavaly.

A világkereskedelmi forgalom tavaly 5 százalékkal bővült. Az IMF prognózisa szerint idén 4,6 százalékkal, jövőre 4,7 százalékkal nő. Áprilisi becsléséhez képest az idei forgalom alakulásával kapcsolatos adatot 1,8 százalékponttal, a jövő évit 0,9 százalékponttal javították.

A Brent, a Dubai Fateh és az amerikai WTI nyersolaj árának átlaga 67,74 dollár volt tavaly. Az idén 95,74 dollár, jövőre pedig 87,39 dollár lehet az IMF szerint.

Az IMF a fejlett országokban a tavalyi 2,5 százalékot követően áprilishoz képest 0,3 százalékponttal magasabb, 3,1 százalékos átlagos inflációt vár az idén, jövőre pedig 0,5 százalékponttal magasabbat, 2,7 százalékosat.

Egyebek között az euróövezetben idén 3,1 százalékos, jövőre 2,8 százalékos inflációra számít az IMF. Az Egyesült Államokban pedig 3,6 százalékosat idén és 2,8 százalékosat 2027-ben.

A fejlődő országokban a tavalyi 5,2 százalék után az idén 5,7 százalékos, jövőre pedig 5,1 százalékos inflációra számít az IMF. Az ideit 0,2 százalékponttal, a jövő évit pedig 0,5 százalékponttal magasabbra várja az áprilisban jelzettnél a Nemzetközi Valutaalap.

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Kezdőlap    Gazdaság    3,8 helyett 1,9 százalék – derűlátóbb Magyarországgal kapcsolatban az IMF

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