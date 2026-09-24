Az Equilor előrejelzése szerint ekkor lehet Magyarországnak leghamarabb eurója

Aradványi Péter vezető elemző csütörtöki budapesti sajtótájékoztatón kiemelte: bár tavaly egyetlen maastrichti konvergenciakritériumot sem teljesített az ország, idén a kedvező inflációs folyamatoknak, a csökkenő országkockázati prémiumnak köszönhetően az árstabilitási feltétel teljesülni látszik. Hozzátette: a hozamkonvergencia terén is érdemi előrelépést tett az ország, és ezek tartós teljesítését kedvező kilátások övezik.

Ha 2030-ban gyors költségvetési konszolidációval sikerül csatlakozni az ERM-2-höz, azaz az európai árfolyam-mechanizmushoz, és abban teljesíteni a kötelezően előírt legalább két évet, leghamarabb 2033-ban kerülhet sor az euró bevezetésére - összegezte. Megjegyezte, hogy a feltételek teljesítéséhez következetes gazdaság- és monetáris politika szükséges.

Az Equilor várakozása szerint a következő két évben 2,5 százalék körüli gazdasági növekedés, 76,5 százalékra csökkenő államadósság, 4 százalékra mérséklődő alapkamat és 360-370 forint közötti euróárfolyam várható.

Hozzátette: az államadósság uniós viszonylatban kiemelkedően magas kamatterhe miatt a költségvetés rövid távon kényszerpályán mozog. Az államháztartási hiányra vonatkozó feltétel sikeres teljesítésében várhatóan jelentős szerepet kap a hazai és külföldi vállalati szektor alkalmazkodása, ami az élénkülő beruházási aktivitás és a beáramló európai uniós források hatékony felhasználása révén járulhat hozzá a minimális növekedési áldozatot követelő költségvetési konszolidációhoz.

Kitért arra, hogy az alacsonyabb, 2028-tól hatályba lépő 2,5 százalékos jegybanki inflációs cél bevezetése mellett a pénzromlás jelenlegi üteme már kevésbé tekinthető alacsonynak, ami óvatosabb monetáris lazítást indokolhat. Az idén rendkívül magas, 7,5 százalékos GDP-arányos hiány várható, emiatt az államadósság a GDP 77,5 százalékára emelkedhet, és 2028-ban is még 76,5 százalékot érhet el. Az Equilor szerint a következő hónapok meghatározó kérdése a 2027-es költségvetés hitelessége lesz, mivel mindhárom nagy hitelminősítő negatív kilátást tart fenn Magyarország adósságbesorolására.

Véleménye szerint a beharangozott kiadáscsökkentések várhatóan nem lesznek elegendők, a bevételi oldalt is növelni kellene. A kiadási oldalon a célzott támogatások felülvizsgálatára kerülhet sor, míg bevételi oldalon adóemelésre lehet szükség. Az Equilor szerint 5-6 százalékos jövő évi költségvetési hiány lehet reális, mivel a beruházások túlzott visszafogása rövid távon javítaná a számokat, de jelentősen rontaná a potenciális növekedést.

A magyar részvénypiacot várhatóan pozitívan befolyásolja az euró bevezetésének kilátása, ami elsősorban a csökkenő devizakockázat miatt fokozza a hazai tőkepiac nemzetközi vonzerejét - vélekedtek az elemzők.