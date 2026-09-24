Osztrák óriáscég újíthatja fel a budapesti hidat

A K-híd felújítása a tervek szerint már október közepén elkezdődhet, miután szeptember 25-én lejár a szerződéskötési moratórium. A beruházás során teljesen átépítik a leromlott pályaszerkezetet, szélesebb lesz az útpálya, és a híd acélszerkezetei is átfogó felújítást kapnak – számolt be róla a vg.hu.

A beruházás komoly versenyben dőlt el. A Strabag nettó 1 milliárd 276 millió 101 ezer 109 forintos ajánlattal nyert, míg a második helyezett Duna Aszfalt nettó 1 milliárd 371 millió 987 ezer 802 forintért vállalta volna a munkát. A két ajánlat között közel 96 millió forint volt a különbség a Strabag javára. Mindkét ajánlat érvényes volt, és mindkettő belefért a beruházásra rendelkezésre álló keretbe.

A Budapest Közút nem kizárólag az árat nézte. A pályázókat a vállalási összeg mellett a munkába bevont szakember hídépítésben és hídfelújításban szerzett többlettapasztalata, valamint az alapból előírt ötéves jótálláson felül vállalt további garancia alapján értékelték.

A szakmai tapasztalatnál 24 hónap, a többletjótállásnál 60 hónap jelentette azt a szintet, amelyért már a maximális pontszám járt. Az árnál a legalacsonyabb ajánlat volt a legkedvezőbb.

A harmadik helyre a Híd-Tám került 800,5 ponttal, majd a HE-DO 794,2, az Egomax és az Economy Home közös ajánlata 764,8, az A-Híd 748,7, a Colas pedig 728,4 pontot szerzett az előzetes rangsorban. Az utóbbi öt ajánlat teljes körű ellenőrzését már nem végezték el, miután az első két helyezett ajánlata megfelelőnek bizonyult.

A munka első nagy szakasza 2027 júniusáig tart. Ekkor újítják fel a déli gyalogosjárdát és a közúti pályát. Ősszel folytatódik a beruházás: szeptember és december között az északi járda következik, emellett korrózióvédelmi munkákat végeznek az acélszerkezeteken.