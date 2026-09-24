„A várpalotai Tisza Sziget szervezésében szombaton egészségnap lesz, amelyen Kincse Csongor képviselőtársammal veszünk részt. Szeretettel várjuk a fiatalokat és a régebb óta fiatalokat, hogy beszélgessünk egészségmegőrzésről, társadalmi felelősségvállalásról, közéleti részvételről” – írta Forsthoffer Ágnes, az Országgyűlés elnöke a Facebook-oldalán.
Forsthoffer Ágnes is ott lesz az egészségnapon
Várpalotán várják a fiatalokat is.
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Ütik a kötvénypiacot, mozdul a forint
A dollár kéthavi csúcsa közelében kezdi a csütörtöki kereskedést, az amerikai kötvényhozamok többéves rekordokat döntögetnek, a piac egyre több esélyt ad a Federal Reserve újabb kamatemelésére. A geopolitikai kockázatok sem tűntek el, bár a Brent a szerdai közel 4 százalékos ugrás után csütörtök reggel valamelyest korrigál, továbbra is 102 dollár körül jár. A forint számára ma is elsősorban a dollár, az amerikai hozamok és a Fed kamatpályájával kapcsolatos várakozások jelenthetik a legfontosabb külső mozgatórugókat.
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Trump to host Xi for White House talks with AI, trade and Iran among key issues
Xi Jinping touched down in the US on Wednesday and was given a rare airfield welcome by the US president. Images show them and their wives on a red carpet.