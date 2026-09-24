Forsthoffer Ágnes is ott lesz az egészségnapon

Budapestre rengeteg papaját szállítunk. Ehhez kellett tíz év, hogy bevezessük, először azt hitték, hogy tököt árulunk. Nem volt ez egyszerű mire megszokták és keresik. Huszonnyolc féle gyógymódra használják, legfőképpen bélgyulladásokra meg gyomorbajokra. A magas a lutein tartalma a szemre jó, mert javítja a látást. Ez az egyik olyan gyümölcs amit a cukorbetegek is fogyaszthatnak - emelte ki Iglódi Ferenc.