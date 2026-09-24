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2026. szeptember 24. csütörtök Gellért, Mercédesz
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A köztársasági elnöki jogköröket ideiglenesen gyakorló Forsthoffer Ágnes házelnök sajtótájékoztatót tart a Sándor-palotában tartott frakcióvezetõi egyeztetés után 2026. augusztus 3-án. Magyar Péter miniszterelnök a paksi atomerõmû leállítása és a rendkívüli hõség miatt kialakult helyzetrõl tájékoztatta Forsthoffer Ágnest, valamint az országgyûlési frakciók vezetõit.
Nyitókép: MTI/Bodnár Boglárka

Forsthoffer Ágnes is ott lesz az egészségnapon

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Várpalotán várják a fiatalokat is.

„A várpalotai Tisza Sziget szervezésében szombaton egészségnap lesz, amelyen Kincse Csongor képviselőtársammal veszünk részt. Szeretettel várjuk a fiatalokat és a régebb óta fiatalokat, hogy beszélgessünk egészségmegőrzésről, társadalmi felelősségvállalásról, közéleti részvételről” – írta Forsthoffer Ágnes, az Országgyűlés elnöke a Facebook-oldalán.

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Kezdőlap    Belföld    Forsthoffer Ágnes is ott lesz az egészségnapon

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Magyar Péter fontos bejelentést tett, miután találkozott XIV. Leó pápával a Vatikánban

Magyar Péter fontos bejelentést tett, miután találkozott XIV. Leó pápával a Vatikánban

Magyar Péter meghívta XIV. Leó pápát egy magyarországi látogatásra. A Tisza-kormány átvizsgálja, majd folytatja a Hungary Helps programot – mondta a miniszterelnök, miután találkozott a pápával, majd plenáris tárgyaláson vett részt Paul Richard Gallagher érsekkel, a Vatikán Államtitkársága államközi kapcsolatokért felelős titkárával és Fabio Salerno magyar ügyekért is felelős szentszéki diplomatával.
 

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Hétfőn szavaz a legfőbb ügyészről is az Országgyűlés

Hétfőn szavaz a legfőbb ügyészről is az Országgyűlés

Rendkívüli parlamenti ülést kezdeményezett jövő hétfőre Bujdosó Andrea, a Tisza Párt frakcióvezetője. A parlamenti honlapon szereplő indítvány szerint az Országgyűlés ekkor szavazna a Baka András által javasolt legfőbb ügyészről, Szathmáry Zoltánról, valamint Hankó Balázs (Fidesz), Seszták Miklós (KDNP), Gurzó Mária (Tisza) és Magyar Péter miniszterelnök mentelmi jogáról is.
 

Hack Péter az Arénában: nyilvánvalóan lesz rivalizálás a vagyonvédelmi hivatal és az ügyészség között

Hack Péter: egy megroskadt Legfőbb Ügyészséget sújt ez a személyi vita

Felvette a kapcsolatot a vagyonvédelmi hivatal és a Legfőbb Ügyészség

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Tényleg rendkívül rossz az ügyészség állapota? Hack Péter, Inforádió, Aréna
CDU-zuhanás: meddig marad kancellár Friedrich Merz? Bauer Bence, Inforádió, Aréna
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2026.09.24. csütörtök, 18:00
Tóth Gábor
a Magyar Kórházszövetség elnöke
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Ütik a kötvénypiacot, mozdul a forint

Ütik a kötvénypiacot, mozdul a forint

A dollár kéthavi csúcsa közelében kezdi a csütörtöki kereskedést, az amerikai kötvényhozamok többéves rekordokat döntögetnek, a piac egyre több esélyt ad a Federal Reserve újabb kamatemelésére. A geopolitikai kockázatok sem tűntek el, bár a Brent a szerdai közel 4 százalékos ugrás után csütörtök reggel valamelyest korrigál, továbbra is 102 dollár körül jár. A forint számára ma is elsősorban a dollár, az amerikai hozamok és a Fed kamatpályájával kapcsolatos várakozások jelenthetik a legfontosabb külső mozgatórugókat.

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Budapestre rengeteg papaját szállítunk. Ehhez kellett tíz év, hogy bevezessük, először azt hitték, hogy tököt árulunk. Nem volt ez egyszerű mire megszokták és keresik. Huszonnyolc féle gyógymódra használják, legfőképpen bélgyulladásokra meg gyomorbajokra. A magas a lutein tartalma a szemre jó, mert javítja a látást. Ez az egyik olyan gyümölcs amit a cukorbetegek is fogyaszthatnak - emelte ki Iglódi Ferenc.

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Trump to host Xi for White House talks with AI, trade and Iran among key issues

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