Megszólalt Michael Schumacher felesége, bensőséges részleteket árult el

Október 2-án válik elérhetővé a Netflixen a Schumacher ’94 – Egy legenda születése című dokumentumfilm, ami Michael Schumacher pályafutásának meghatározó időszakát idézi fel. A 105 perces filmben több egykori pályatárs és fontos szereplő szólal meg, köztük Willi Weber korábbi menedzser, Kai Ebel, az RTL egykori műsorvezetője, valamint a Benetton akkori csapatfőnöke, Flavio Briatore. A legszemélyesebb részleteket azonban Schumacher felesége, Corinna osztja meg, aki kapcsolatuk kezdetéről, szerelmükről és a versenyző magánéletéről is beszél – írja a Bild cikke nyomán az Index.

Corinna Schumacher a filmben felidézi például, hogy édesanyja nem nézte jó szemmel a kapcsolatuk kezdetét, ugyanis Michael már fiatalon is híres volt kemény versenyzési stílusáról.

„A szívem vele versenyez, amikor nyer. És akkor is, amikor veszít. A szívem mindig vele van” – mondta férjéről. Azt is elárulta, hogy kapcsolatukban megvolt a helyük a vitáknak is: „Volt egy padunk, ahol mindig megbeszéltük, ha valami gond volt. Ha én eleinte felemeltem a hangom, ő mindig halkabb lett.” De beszél még a rajongók által küldött változatos, sokszor kifejezetten zavarba ejtő és indiszkrét ajándékokról is.

Az 1994-es szezon eredetileg a világbajnok Ayrton Senna és a feltörekvő Schumacher párharcáról szólhatott volna, ám a harmadik futamon a brazil klasszis halálos balesetet szenvedett. A tragédiát megelőző hétvégén Roland Ratzenberger is életét vesztette egy balesetben – írja a lap. Corinna erre úgy emlékezett vissza, hogy ekkor jöttek rá: a versenyzés tényleg veszélyes.

Ayrton Senna halála Michael Schumacherre is súlyos hatással volt. Willi Weber szerint a német versenyző a Benetton csapatának lakóautójában sírt, és arról beszélt, hogy talán nem akarja folytatni pályafutását. „A buszban sírt, és azt mondta nekem, hogy gondolkodik rajta, elinduljon-e a következő versenyen” – mesélte Weber. Corinna szerint férje vele nem osztotta meg ezeket a kétségeket.