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Vályi-Nagy Vilmos visszaszólt

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A 4iG és Jászai Gellért jogi lépései semmiben sem befolyásolják a korábbi kormányzati időszak informatikai visszaéléseinek bemutatását – tájékoztatott Vályi-Nagy Vilmos volt infokommunikációért felelős államtitkár a szmo.hu-nak adott interjújában. A szakember megerősítette, hogy a Partizánban elhangzott állításai a rendszer működési anomáliáinak szemléltetését szolgálták.

A 4iG és annak vezetője feljelentést tett Vályi-Nagy ellen, miután a volt államtitkár súlyos állításokat fogalmazott meg a cég állami megbízások révén történő piacszerzéséről, túlárazott beszerzésekről, valamint a NAV korábbi elnökhelyettesének Mészáros Lőrinchez és Jászai Gellérthez kötődő vadászházi találkozóiról. A 4iG visszautasította és valótlannak nevezte a vádakat.

Vályi-Nagy Vilmos a feljelentésre reagálva elmondta, hogy a cégnél tett lépések nem akadályozzák az információs folyamatokat, a NAV említett volt elnökhelyettese pedig hamarosan személyesen is megszólalhat az ügyben.

Az szmo.hu-nak adott interjúban a volt államtitkár kitért az Antenna Hungária megvásárlásának körülményeire is, ahol állítása szerint a tárgyalások zárásaként szóban érkezett utasítás a vételár 5 milliárd forinttal történő megemelésére. Ennek kapcsán hangsúlyozta:

„Én itt csak a folyamatot akartam bemutatni, szemléltetni,

ahogyan a rendszer működött.

(...) Ezzel a példával azt szerettem volna bemutatni, hogy egészen extrém példái vannak annak, hogy a rendszer hogy nézett ki.”

Vályi-Nagy Vilmos becslése szerint az informatikai szektorban az elmúlt években megkötött 1-3 éves szerződésállományok keretében mintegy 300 milliárd forintnyi forrás elfolyása vagy felesleges kiadása valósult meg, míg a teljes nemzetgazdasági veszteséget 1500–1700 milliárd forintra teszi.

Tájékoztatása szerint a birtokában lévő és a nyomozó hatóságokhoz több csatornán eljuttatott dokumentumok biztonságban vannak. Úgy értékelte, hogy a folyamatban lévő és várható hatósági eljárások feladata lesz a felelősség megállapítása és az informatikai piac megtisztítása.

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Kezdőlap    Gazdaság    Vályi-Nagy Vilmos visszaszólt

jászai gellért

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