Repülővel utazna? Nem fog örülni ennek a jóslatnak

A repülőgép-üzemanyag ára jelenleg hordónként mintegy 140 dollár, ami a veszteséges utószezonnal és a téli hónapokra várt magas olajárral együtt egyre nagyobb terhet jelent a légitársaságoknak.

A Ryanair arra számít, hogy november és március között nagyjából a tavalyival azonos számú utast szállít majd. A vállalat a The Guardian által szemlézett közleményében arra figyelmeztetett, hogy ha a magas olajárak 2027 nyaráig kitartanak, az európai rövid távú repülőjegyek ára jelentősen emelkedhet. A drágulás mellett egyes, kevésbé hatékonyan fedezett versenytársaknak azzal is szembe kell nézniük, hogy nem tudják fenntartani jelenlegi kapacitásukat, vagy akár a következő telet sem élik túl – idézi a hvg.hu.

A Ryanair mintegy 100 millió dolláros veszteségre számít a téli időszakban, így az üzleti év egészében várhatóan nyereséges marad, de profitja elmarad a tavalyitól.

A légitársaság szerint a helyzetet súlyosbítja, hogy üzemanyagigényének mindössze 80 százalékát fedezte előre, hordónként 67 dolláros áron. A nyári szezon ugyanakkor kedvezőbben alakult: a Ryanair utasforgalma öt százalékkal nőtt 2025 azonos időszakához képest.

A nemzetközi olajárak egyik referenciájának számító Brent ára szerdán hordónként 97,04 dollárra emelkedett, ami július vége óta a legmagasabb szint.

A Ryanair riválisa, a Wizz Air nemrég arról számolt be, hogy augusztusban 26 százalékkal több utast szállított, mint egy évvel korábban. A Ryanair nehézségeiről már a nyár közepén is érkeztek hírek.