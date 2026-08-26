Jelentősen csökkentek a második negyedévben a beruházások

Az első negyedévi 0,5 százalék után a második negyedévben 9,1 százalékkal esett vissza a beruházások volumene – jelentette a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) szerdán.

A szezonálisan kiigazított adatok alapján 7,1 százalékkal csökkentek a beruházások 2025 azonos időszakához képest az első negyedévi 1,3 százalékos visszaesés után.

Az előző negyedévhez mérten – a szezonálisan kiigazított adatok alapján – a beruházások összértéke összehasonlító áron 4,3 százalékkal csökkent.

A beruházások terén utoljára 2023. első negyedévében regisztrált emelkedést a statisztika, a visszaesés mostani mértéke 2024. negyedik negyedéve óta a legnagyobb.

A második negyedévi mérséklődéshez a legnagyobb mértékben a feldolgozóipar, valamint a szállítás, raktározás gazdasági ágak járultak hozzá. A csökkenést az ingatlanügyletek növekvő beruházási aktivitása fékezte.

A vállalkozások és a költségvetési szervezetek beruházásainak volumene egyaránt visszaesett, a háztartásoké nőtt – tette hozzá a KSH.