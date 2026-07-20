Nagy üzletet jelentett be az OTP Bank

(Cikkünk frissül.)
A tájékoztatás szerint az OTP-csoport ezzel 14 országra bővíti jelenlétét, több mint 10 százalékkal növeli mérlegfőösszegét, az eurózónán belüli működésének részaránya eléri az 50 százalékot.
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A tájékoztatás szerint az OTP-csoport ezzel 14 országra bővíti jelenlétét, több mint 10 százalékkal növeli mérlegfőösszegét, az eurózónán belüli működésének részaránya eléri az 50 százalékot.
Ukrán hírszerzési jelentések szerint Oroszország a légvédelem túlterhelése érdekében gyorsabban használja el a csapásmérő fegyvereit, mint ahogyan újra tudja termelni azokat. Az ukrán drónok továbbra is okoznak kényelmetlen pillanatokat az oroszoknak: a sokat támadott Engels légibázison a jelek szerint egy újabb ritka Tu-95-ös nehézbombázót ütöttek ki. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfontosabb híreivel.
Magyar Péter miniszterelnök videóüzenetben reagált arra, hogy Polgár Judit nem vállalja a köztársasági elnöki jelölést.
Meanwhile Shabana Mahmood will stay on as home secretary in Prime Minister Andy Burnham's top team.