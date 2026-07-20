Nagy üzletet jelentett be az OTP Bank

Ukrán hírszerzési jelentések szerint Oroszország a légvédelem túlterhelése érdekében gyorsabban használja el a csapásmérő fegyvereit, mint ahogyan újra tudja termelni azokat. Az ukrán drónok továbbra is okoznak kényelmetlen pillanatokat az oroszoknak: a sokat támadott Engels légibázison a jelek szerint egy újabb ritka Tu-95-ös nehézbombázót ütöttek ki. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfontosabb híreivel.