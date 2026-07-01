ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
354.93
usd:
311.73
bux:
140042.68
2026. július 1. szerda Annamária, Tihamér
24 óra Ukrajna Hőség Foci-vb 2026
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
A CATL Debrecen modulgyára Debrecenben az üzemben tartott sajtótájékoztató napján, 2026. július 1-jén. A cellagyár teljesen készen áll, az üzem elindításához az engedélyeket várják; eközben megkezdõdött az ötödik toborzási kampány a cégnél.
Nyitókép: MTI/Czeglédi Zsolt

Már csak egy akadály maradt a debreceni CATL-gyár indulása előtt

Infostart / MTI

A CATL debreceni cellagyára teljesen készen áll, az üzem elindításához az engedélyeket várják; eközben megkezdődött az ötödik toborzási kampány a CATL-nél – hangzott el a cég debreceni telephelyén szerdán tartott sajtótájékoztatón.

Qin Liang, a helyi gyár igazgatója beszédében kifejtette, hogy a CATL nagyon fiatal cég, 2011-ben alapították, de az elmúlt 9 év alatt világszinten piacvezető lett az elektromos autókba eladott akkumulátorok területén, és ugyanez igaz az energiatároló berendezések piacára is. A CATL piaci részesedése 2025-ben csaknem 40 százalékos volt.

A cég a haszon nagy részét kutatás-fejlesztésbe fekteti – jelezte, hozzátéve: hat ilyen központja van a világon, amelyekben összesen 23 ezer kutató dolgozik. Ezek egy része Kínában és az Egyesült Államokban van, sőt Európában is – ez utóbbi helyszínre terveznek még ilyen tevékenységet. A cégnek 60 ezer szabadalma van.

Felidézte, hogy 2022-ben döntöttek a debreceni üzem létrehozásáról, és 2023-ban kezdődött el az építkezés. A teljes beruházásra, amelynek az első üteme valósult meg, mintegy 7,34 milliárd eurót fordít a kínai beruházó.

Debrecen, 2026. július 1. A CATL Debrecen modulgyára Debrecenben az üzemben tartott sajtótájékoztató napján, 2026. július 1-jén. A cellagyár teljesen készen áll, az üzem elindításához az engedélyeket várják; eközben megkezdõdött az ötödik toborzási kampány a cégnél. MTI/Czeglédi Zsolt
Debrecen, 2026. július 1. A CATL Debrecen modulgyára Debrecenben az üzemben tartott sajtótájékoztató napján, 2026. július 1-jén. A cellagyár teljesen készen áll, az üzem elindításához az engedélyeket várják; eközben megkezdõdött az ötödik toborzási kampány a cégnél. MTI/Czeglédi Zsolt

A cégvezető ismertetése szerint jelenleg 105 hektáron terül el a gyár, de ha megépülne az összes üzem, akkor 221 hektárt foglalna el.

Kiemelte, hogy 2023 óta mintegy 300 helyi céggel dolgoztak együtt, részben az építkezés, infrastruktúra-fejlesztés, valamint a termelés területén.

Beszámolt arról, hogy 2024 ősze óta két gyártósoron végzik a modulgyártást, amihez egy harmadik gyártósor is csatakozott májusban, a három soron naponta 700 modult készítenek, és eddig csaknem 400 ezer akkumulátor modult gyártottak le, ezekhez a cellák még Kínából érkeznek. Az európai piacon már csaknem 100 ezer autóban van itt készült akkumulátor.

A debreceni cég 2025-ben csak a modulgyártásból 100 milliárd forint bevételt generált, ami után adót fizetett Magyarországon – mondta Qin Liang.

Kitta Alexandra, toborzási vezető tájékoztatása szerint most zajlik az ötödik toborzó kampány, prioritás, hogy a helyi munkavállalókat megtalálják és bevonják a cég munkájába. Jelenleg 1470-en dolgoznak a debreceni gyárnál, a munkavállalók kétharmada magyar, egyharmada kölcsönzött munkaerő, de szeretnék, ha helyükre is helyi dolgozó kerülne.

Az év végére a munkavállalóik létszámát 2300 főre kívánják növelni. Jelezte: ha beindul a cellagyár, oda kínai munkavállalók érkeznek majd, hogy átadják a helyi dolgozóknak a tudást.

Kitért arra, hogy a fiatal tehetségek bevonására is hangsúlyt fektetnek, ezért működnek együtt a debreceni és miskolci egyetemekkel, valamint a Debreceni Szakképzési Centrummal is.

Bodnár Mihály, a cég munka- és környezetvédelmi vezetője arról beszélt, hogy a CATL számára kiemelten fontos a fenntarthatóság, az üzembiztonság és a környezetvédelem, emellett célja, hogy az akkumulátorcella-gyártás beindulását követően a lehető legrövidebb időn belül karbonsemlegessé váljon.

A hatósági mellett saját monitoring rendszert építettek ki, amelyben egyebek között a földtani közeget 18 ponton vizsgálják, három különböző mélységben, valamint a víztározók üledékét is ellenőrzik. A talajvíz minőségét 15 monitoring kút vizsgálja, és létrehoztak egy környezeti zaj monitoring rendszert is, amely folyamatosan működik.

Kiemelte, hogy 2025-ben olyan technológiai fejlesztést valósítottak meg, amely 30 százalékkal csökkentette a vízhasználatot, ezek közül a legfontosabb az újgenerációs, adiabatikus hűtőtornyok alkalmazása, amely a napi vízigényt egy előre meghatározott korlátok közé szorítja.

Kifejtette: ha nagyon meleg időszakok következnek be, akkor arra is van megoldás, ugyanis telepítettek egy 3100 köbméteres puffertartályt, amely a csúcsfelhasználásokat hivatott kiegyenlíteni. Ezt a rendszert úgy alakították ki, hogy szürkevízzel működjön. Amint a város üzembe helyezi ezt a regionális vízhálózatot, rácsatlakoznak, ez várhatóan 2027 nyarán történhet meg, addig felszíni vizet használnak – részletezte.

Újságírói kérdésre elhangzott, hogy

az üzem jelenleg 200 köbméter vizet használ naponta. Folyamatosan figyelik a talajvizet, bár a most zajló munkálatok nem veszélyeztetik annak szennyezését.

A cellagyár épületében egy látogatóközpont is várja majd az érdeklődőket, akik az akkumulátorgyártás folyamatát is megtekinthetik.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Gazdaság    Már csak egy akadály maradt a debreceni CATL-gyár indulása előtt

gazdaság

debrecen

catl

cella

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Szakértő: ijesztő a jelentés a Németországban terjedő extremizmusról

Szakértő: ijesztő a jelentés a Németországban terjedő extremizmusról
Oroszország, Kína, valamint a szélsőjobboldali és szélsőbaloldali csoportok egyaránt növekvő fenyegetést jelentenek Németországra – közölte Alexander Dobrindt német belügyminiszter a belső hírszerzés jelentését bemutatva. Bauer Bence szakértő szerint a trend növekvő, a német társadalom egyre inkább elmozdul az extremizmusok irányába, de a külső fenyegetés is egyre erősebb: orosz szervezésű kibertámadások és szabotázsakciók, iráni, pakisztáni, marokkói titkosszolgálati műveletek terepe lett Németország.
Velkey György János az Arénában: esténként egyszer csak megtelnek a kórházak

Velkey György János az Arénában: esténként egyszer csak megtelnek a kórházak

Annyira extrém a hőség, hogy a felforrósodott beton miatt a Bethesda Kórházba égési sérüléssel is kerülnek be gyerekek, ezt az intézmény főigazgatója, Velkey György János csecsemő- és gyermekgyógyász mondta az InfoRádió Aréna című műsorában.
 

Hőhullám: utolsó figyelmeztetés a kormánytól, országos körkép áramról, vízről, közlekedésről

Hőség: hivatalossá vált a keddi abszolút hőmérsékleti rekord

Vitézy Dávid hírt adott a napszúrás miatt kieső FLIRT motorvonatokról

Elindult a visszaszámlálás: érkezik a viharos fordulat az időjárásban

Labdarúgó-vb 2026
Hírek Menetrend Eredmények Csapatok Helyszínek
Hírek Menetrend Eredmények Csapatok Helyszínek
VIDEÓ
Az emberség is gyógyít a kórházban? Velkey György János, Inforádió, Aréna
Hőségriadó: mikor fogy ki a víz a csapból? Kovács Károly, Inforádió, Aréna
Támad a hőkupola: most megdől az abszolút melegrekord is? Gaál Áron, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.07.01. szerda, 18:00
Bendarzsevszkij Anton
az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány igazgatója, a posztszovjet térség szakértője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Rövid életű lehetett az esés, gyorsan korrekcióba fordult a forint

Rövid életű lehetett az esés, gyorsan korrekcióba fordult a forint

A forint tegnap közel négy egységet gyengült az euróval szemben, és az árfolyam a 356-os szint fölé emelkedett. A gyengülésben elsősorban pozíciózárások és a költségvetésről érkező kedvezőtlen hírek játszhattak szerepet. A forint-dollár kurzus szintén felfelé mozdult, 309-ről 313 fölé emelkedve. A KSH friss államháztartási jelentése alapján 2025-ről 2026 első negyed évére másfélszeresre nőtt a hiány, ami tovább gyengíti a magyar devizát, azonban úgy tűnik, néhány óra alatt sikerült visszaépíteni a forint nyitóállását.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Drámai fordulat az időjárásban: heves vihar csapott le a Dunántúlra, érkezik a lehűlés

Drámai fordulat az időjárásban: heves vihar csapott le a Dunántúlra, érkezik a lehűlés

A történelmi hőhullám után megérkezett a várva várt hidegfront Magyarországra. Nyugaton már heves zivatarokkal, felhőszakadással és viharos széllel tört be a lehűlés.

BBC
Business Sport Travel Science
Three die in Mexico City World Cup celebrations

Three die in Mexico City World Cup celebrations

More than one million people took to the streets of Mexico City on Tuesday to mark the country's win over Ecuador.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. július 1. 15:10
Jó ideje nem csináltak ilyet az üzemanyagárak, egészen elszoktunk tőle
2026. július 1. 07:16
Lakást venne? Ez az apróság milliókat változtathat az áron
×
×