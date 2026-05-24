Futó Péter: közel felével esett vissza az érdeklődés a panellakások iránt, változnak az árak is

„Egy látványos fordulat rajzolódik ki a hazai panellakások piacán. A korábbi trendekkel szemben a kereslet visszaesését látjuk, és ezzel párhuzamosan a kínálat erősen bővül” – mondta az InfoRádióban Futó Péter, a Zenga.hu elemzési vezetője.

A szakértő hozzátette: ez azzal jár, hogy az eladók kénytelenek már a hirdetési idő alatt is csökkenteni az irányáron annak érdekében, hogy megjelenjenek az érdeklődők. Egy-másfél évvel ezelőtt éppen fordítva volt mindez, hiszen nagyon jelentős volt mind a saját célú, mind a befektetési célú kereslet a panellakások iránt, és az eladók még növelni is tudtak a hirdetési áron a vásárlók jelentkezése előtt. Az elemzési vezető szerint

ezzel szemben most nagyjából egy 3,5 százalékos árcsökkenést már eszközölniük kell az eladóknak ahhoz, hogy érdemi kereslet legyen a lakásra.

Leszögezte azonban, hogy ez még nem az áralkut jelenti, hanem azt, hogy ennyivel alacsonyabb árnál jelennek meg egyáltalán a potenciális vásárlók.

A budapesti helyzettel kapcsolatban elmondta: a panellakások átlagos hirdetési négyzetméterára jelenleg 1,28 millió forint, vannak azonban ennél drágább kerületek is, mint például a XI. kerület a maga 1,55 milliós, vagy éppen a XIII. kerület az 1,44 milliós négyzetméterárával. Ezek már azok a lélektani határok, amiken túl eleve gyengébb a kereslet. Az Otthon Start Programnak se véletlenül 1,5 millió forint az árküszöbe, vagyis nem véletlen az alacsonyabb kereslet. A szakértő kijelentette:

áprilisban a tavalyi évi átlaghoz képest 46 százalékkal esett vissza az érdeklődések száma.

Futó Péter elmondása szerint összességében év eleje óta mindenhol látható a visszaesés, ám nem egyenletes mértékben, a 46 százalékos csökkenés csak a panellakásokra vonatkozik. Áprilisban a téglaépítésű lakásoknál az érdeklődések visszaesése 42 százalékos, családi házaknál viszont csak 11 százalékos volt. Hozzátette: utóbbiak esetén a tavalyi bázisérték is viszonylag alacsonyabb volt. A mostani csökkenés tehát inkább a lakásokat érinti, ezen belül is azokat a típusokat, amiket a befektetők korábban kedveltek.

Az elemzési vezető szerint most jóval kisebb arányban vannak jelen a vevői oldalon a befektetők, ám úgy tűnik, ezeken az árszinteken már

a saját célra vásárlók is óvatosabbak, alaposabban felmérik a piacot és nagyobbat szeretnének alkudni, mint egy évvel korábban.

Azzal kapcsolatban, hogy májusban mennyivel kellett a téglaépítésű lakások és családi házak eladóinak lejjebb vinniük az árakat, a szakértő elmondta: a panellakásokhoz hasonlóan 3,5-4 százalék körüli a változás, ám ez a házak esetén nem minősül kiugrónak, ott eleve jelentősebb az alku mértéke. Az viszont látszik, hogy minden típusnál kénytelenek lejjebb adni az eladók az árakból ahhoz, hogy megjelenjenek a potenciális vevők.

A cikk alapjául szolgáló interjút Sipos Ildikó készítette.