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A zagyvarékasi nőt a nyomozók gyanúsítottként hallgatták ki súlyos testi sértés miatt.
Nyitókép: Police.hu

Szóváltás után késelt a zagyvarékasi nő

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Egy zagyvarékasi nő súlyos sérüléseket okozott egy helyi férfinak.

A rendőrségre késelésről érkezett bejelentés június 19-én délután, miszerint egy zagyvarékasi nő szóváltást követően egy késsel test szerte több helyen megszúrt egy helyi férfit.

A bejelentést követően a rendőrök rövid időn belül a településen elfogták a 27 éves támadót, és előállították a Szolnoki Rendőrkapitányságra.

A nyomozók gyanúsítottként hallgatták ki súlyos testi sértés miatt.

Megállapították, hogy a nő ellen több körözés is van érvényben lopás miatt.

A gyanúsítottat őrizetbe vették és kezdeményezik letartóztatását.

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rendőrség

késelés

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