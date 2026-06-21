Szóváltás után késelt a zagyvarékasi nő

A rendőrségre késelésről érkezett bejelentés június 19-én délután, miszerint egy zagyvarékasi nő szóváltást követően egy késsel test szerte több helyen megszúrt egy helyi férfit.

A bejelentést követően a rendőrök rövid időn belül a településen elfogták a 27 éves támadót, és előállították a Szolnoki Rendőrkapitányságra.

A nyomozók gyanúsítottként hallgatták ki súlyos testi sértés miatt.

Megállapították, hogy a nő ellen több körözés is van érvényben lopás miatt.

A gyanúsítottat őrizetbe vették és kezdeményezik letartóztatását.