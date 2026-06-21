Curacao kapusa szerint kijárt neki a szobor

„Tudtam, hogy rengeteg védésem volt, és tudom, hogy ezzel megdöntöttem egy régóta fennálló rekordot, úgyhogy nagyon büszke vagyok” – mondta a meccs után. A Miami FC 37 éves kapusa arra utalt, hogy a statisztikák 1966-os bevezetése óta

ő az első, aki ilyen sok védéssel zárt egy vb-mérkőzés rendes játékidejében.

Az amerikai Timothy Howard 16 kísérletet hatástalanított 2014-ben, amikor az Egyesült Államok hosszabbítás után 2–1-re kikapott Belgiumtól a nyolcaddöntőben.

„Egy kicsit bosszant, hogy nem sikerült megdöntenem Howard rekordját. Szerintem izzadt a tévé előtt, mert közel jártam hozzá” – viccelődött Room a meccs utáni sajtótájékoztatón.

Hibátlan teljesítményének nem volt előzménye, hiszen együttese az első körben 7–1-re kikapott Németországtól, akkor Room 12 lövésből csak négyet fogott meg.

„Olyan érzés, mintha győztünk volna, hiszen ez az első pontunk a világbajnokságon. Hihetetlen, milyen utat tettünk meg, honnan indultunk, és most itt vagyunk, és megmutattuk, hogy igazi szívünk van” – nyilatkozta a vb-újonc curacaói válogatott kulcsembere.

Hozzátette: számított rá, hogy mozgalmas mérkőzés elé néz, az első védése önbizalmat adott számára, és nagyon jó érzés, hogy minden ecuadori kísérletet hárítani tudott. Már a harmadik percben szükség volt a bravúrjára, amikor Enner Valencia lövését kellett védenie.

„Azt hiszem, erre negyven év múlva is emlékezni fogok. Őrületes lesz visszagondolni rá. Azt hiszem, most már szobrot kellene kapnom Curacaón” – jegyezte meg tréfásan Room.

A hollandiai Nijmegenben született futballista elárulta, egy kicsit csalódott, mert voltak gólszerzési lehetőségeik, de számukra ez az eredmény is győzelemmel ér fel.

„Nekem, mint kapusnak, ez szinte tökéletes mérkőzés volt, de egyedül nem tudtam volna megcsinálni.

A csapattal, a védőinkkel, a középpályásainkkal és a csatárainkkal együtt értük el. Csapatként sikerült” – közölte.

A mindössze 158 ezer fős karibi ország csapata a csoportkör utolsó fordulójában Elefántcsontparttal találkozik, és győzelem esetén a kieséses szakaszba jut.