ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
351.72
usd:
306.65
bux:
137625.54
2026. június 21. vasárnap Alajos, Leila
24 óra Ukrajna Irán Foci-vb 2026
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
KANSAS CITY, MISSOURI - JUNE 20: Eloy Room of Curacao makes a save during the FIFA World Cup 2026 Group E match between Ecuador and Curacao at Kansas City Stadium on June 20, 2026 in Kansas City, United States. (Photo by Robbie Jay Barratt - AMA/Getty Images)
Nyitókép: Robbie Jay Barratt - AMA/Getty Images

Curacao kapusa szerint kijárt neki a szobor

Infostart / MTI

Eloy Room szerint az első védés önbizalmat adott neki, ezért tudta rekordot jelentő 15 hárítással gól nélküli döntetlenhez segíteni Curacao válogatottját az Ecuador elleni csoportmérkőzésen az észak-amerikai térségben zajló labdarúgó-világbajnokság szombati játéknapján.

„Tudtam, hogy rengeteg védésem volt, és tudom, hogy ezzel megdöntöttem egy régóta fennálló rekordot, úgyhogy nagyon büszke vagyok” – mondta a meccs után. A Miami FC 37 éves kapusa arra utalt, hogy a statisztikák 1966-os bevezetése óta

ő az első, aki ilyen sok védéssel zárt egy vb-mérkőzés rendes játékidejében.

Az amerikai Timothy Howard 16 kísérletet hatástalanított 2014-ben, amikor az Egyesült Államok hosszabbítás után 2–1-re kikapott Belgiumtól a nyolcaddöntőben.

„Egy kicsit bosszant, hogy nem sikerült megdöntenem Howard rekordját. Szerintem izzadt a tévé előtt, mert közel jártam hozzá” – viccelődött Room a meccs utáni sajtótájékoztatón.

Hibátlan teljesítményének nem volt előzménye, hiszen együttese az első körben 7–1-re kikapott Németországtól, akkor Room 12 lövésből csak négyet fogott meg.

„Olyan érzés, mintha győztünk volna, hiszen ez az első pontunk a világbajnokságon. Hihetetlen, milyen utat tettünk meg, honnan indultunk, és most itt vagyunk, és megmutattuk, hogy igazi szívünk van” – nyilatkozta a vb-újonc curacaói válogatott kulcsembere.

Hozzátette: számított rá, hogy mozgalmas mérkőzés elé néz, az első védése önbizalmat adott számára, és nagyon jó érzés, hogy minden ecuadori kísérletet hárítani tudott. Már a harmadik percben szükség volt a bravúrjára, amikor Enner Valencia lövését kellett védenie.

„Azt hiszem, erre negyven év múlva is emlékezni fogok. Őrületes lesz visszagondolni rá. Azt hiszem, most már szobrot kellene kapnom Curacaón” – jegyezte meg tréfásan Room.

A hollandiai Nijmegenben született futballista elárulta, egy kicsit csalódott, mert voltak gólszerzési lehetőségeik, de számukra ez az eredmény is győzelemmel ér fel.

„Nekem, mint kapusnak, ez szinte tökéletes mérkőzés volt, de egyedül nem tudtam volna megcsinálni.

A csapattal, a védőinkkel, a középpályásainkkal és a csatárainkkal együtt értük el. Csapatként sikerült” – közölte.

A mindössze 158 ezer fős karibi ország csapata a csoportkör utolsó fordulójában Elefántcsontparttal találkozik, és győzelem esetén a kieséses szakaszba jut.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Sport    Curacao kapusa szerint kijárt neki a szobor

labdarúgás

ecuador

világbajnokság

curacao

foci-vb 2026

eloy room

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Foci-vb: leginkább a drónok és a magányos támadók miatt aggódik az FBI

Foci-vb: leginkább a drónok és a magányos támadók miatt aggódik az FBI

Az Egyesült Államokban nemcsak a helyi rendőri erők, hanem a szövetségi hatóságok is kiveszik a részüket a foci-vb helyszíneinek biztosításából, különös tekintettel a drónvédelemre. Az FBI külön képzést is tartott a pilóta nélküli eszközök elhárításához, a vendéglátó városok rendőrségei pedig több millió dollár értékben vásároltak drónelhárító technológiákat.
Labdarúgó-vb 2026
Hírek Menetrend Eredmények Csapatok Helyszínek
Hírek Menetrend Eredmények Csapatok Helyszínek
VIDEÓ
Uniós csúcs után: milyen szerep vár az új magyar kormányra? Gálik Zoltán, Inforádió, Aréna
Az iskolákat is eléri a rendszerváltás? Horváth Péter, Inforádió, Aréna
Háború és béke Iránban: ki nyert valójában? Magyarics Tamás, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.06.22. hétfő, 18:00
N. Rózsa Erzsébet
egyetemi tanár, Közel-Kelet-szakértő
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Harkivot bombázták az oroszok, Ukrajna stratégiai célpontokra csapott le - Ukrajnai háborús híreink vasárnap

Harkivot bombázták az oroszok, Ukrajna stratégiai célpontokra csapott le - Ukrajnai háborús híreink vasárnap

Nem csillapodnak sem az Oroszországot, sem az Ukrajnát érő légicsapások: Ukrajna energetikai és infrastrukturális létesítményeket, az orosz egységek pedig Zaporizzsja és harkiv városait támadták. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök eközben egyhetes ultimátumot adott Aljakszandr Lukasenka fehérorosz vezetőnek, felszólítva őt a Fehéroroszország területén lévő, az Ukrajna elleni orosz támadásokhoz használt eszközök eltávolítására.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Fontos bejelentést tesz hétfőn Magyar Péter: ez egész Magyarország jövőjét megváltoztatja

Fontos bejelentést tesz hétfőn Magyar Péter: ez egész Magyarország jövőjét megváltoztatja

Hétfőn ismertetik az Országgyűlésben a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatalra vonatkozó javaslatot.

BBC
Business Sport Travel Science
US-Iran talks to begin in Switzerland as Tehran says it closed Strait of Hormuz

US-Iran talks to begin in Switzerland as Tehran says it closed Strait of Hormuz

The US disputed Iran's claim the waterway is shut, a move Tehran says was a response to Israeli attacks in Lebanon.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. június 21. 09:57
Elképesztő rekordot írt a magyar válogatott
2026. június 21. 09:40
Csobbanjunk! – Sport a tévében
×
×