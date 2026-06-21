Robban a légkör, felhőszakadások érkeznek

Vasárnap a napos időt követően erőteljessé válik a gomolyfelhő-képződés, több helyen, akár több hullámban is várható zápor, zivatar.

Az intenzívebb zivatarokat felhőszakadás, jégeső, viharos, néhol akár erősen viharos széllökés is kísérheti!

Zivataroktól függetlenül döntően gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 16 és 21 fok között alakul, de a nagyobb városokban, vízpartok mellett, magasabban fekvő részeken ennél néhány fokkal magasabb, az északi völgyekben alacsonyabb értékeket is mérhetünk.

A legmagasabb nappali hőmérséklet vasárnap általában 31 és 37 fok között várható.