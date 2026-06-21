Csobbanjunk! – Sport a tévében

Foci-vb: leginkább a drónok és a magányos támadók miatt aggódik az FBI

Az Egyesült Államokban nemcsak a helyi rendőri erők, hanem a szövetségi hatóságok is kiveszik a részüket a foci-vb helyszíneinek biztosításából, különös tekintettel a drónvédelemre. Az FBI külön képzést is tartott a pilóta nélküli eszközök elhárításához, a vendéglátó városok rendőrségei pedig több millió dollár értékben vásároltak drónelhárító technológiákat.