Csobbanjunk! – Sport a tévében

M4 Sport
11.30: Nyílt vízi úszás, világkupa, kieséses 3 km, nők, Setúbal
13.30: Nyílt vízi úszás, világkupa, kieséses 3 km, férfiak, Setúbal
18.00: Labdarúgás, világbajnokság, csoportkör, Spanyolorsazág - Szaúd-Arábia
21.00: Labdarúgás, világbajnokság, csoportkör, Belgium-Irán
M4 Sport+
15.00: Atlétika, Gold Tour-sorozat, Hengelo
17.45: Vívás, Európa-bajnokság, női párbajtőr csapat, férfi tőr csapat, Antony
Sport 1
11.00: Cselgáncs, Grand Slam-verseny, Ulánbátor
Sport 2
14.00: Lósport, galoppverseny, Kincsem Park
19.30: Baseball, MLB, alapszakasz, Atlanta Braves-Milwaukee Brewers
Eurosport 1
9.55: Országúti kerékpár, svájci körverseny, nők, 5. szakasz
13.00: Országúti kerékpár, szlovén körverseny, férfiak, 5. szakasz
15.20: Országúti kerékpár, svájci körverseny, férfiak, 5. szakasz
18.45: Lósport, díjugratás, Global Champions Tour, Párizs
Eurosport 2
13.15: Hegyikerékpár, világkupa, nők, olimpiai krossz, Lenzerheide
15.15: Hegyikerékpár, világkupa, férfiak, olimpiai krossz, Lenzerheide
17.40: Vívás, Európa-bajnokság, Antony
Arena 4
10.00: Motorsport, gyorsaságimotoros-vb, Cseh Nagydíj, MotoGP, Fan Parade
10.45: Motorsport, gyorsaságimotoros-vb, Cseh Nagydíj, Moto3, futam
12.00: Motorsport, gyorsaságimotoros-vb, Cseh Nagydíj, Moto2, futam
13.15: Motorsport, gyorsaságimotoros-vb, Cseh Nagydíj, MotoGP, futam
15.30: Tenisz, ATP-torna, döntő, Halle
22.00: Autósport, NASCAR, Cup Series
Match 4
14.30: Tenisz, ATP-torna, döntő, London
20.00: Autósport, Indycar