ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
351.72
usd:
306.65
bux:
137625.54
2026. június 21. vasárnap Alajos, Leila
24 óra Ukrajna Irán Foci-vb 2026
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
A női nyíltvízi úszók 10 kilométeres versenyének mezőnye a világméretű koronavírus-járvány miatt 2021-re halasztott 2020-as tokiói nyári olimpián az Odaiba Kikötőparkban 2021. augusztus 4-én.
Nyitókép: MTI/Czeglédi Zsolt

Csobbanjunk! – Sport a tévében

Infostart / MTI

Nemcsak foci-vb van a világon, nyílt vízi úszás is! Persze a spanyolok és a belgák nyilván sokakat érdekelnek. Mutatjuk a vasárnapi tévés sportkínálatot!

M4 Sport

11.30: Nyílt vízi úszás, világkupa, kieséses 3 km, nők, Setúbal

13.30: Nyílt vízi úszás, világkupa, kieséses 3 km, férfiak, Setúbal

18.00: Labdarúgás, világbajnokság, csoportkör, Spanyolorsazág - Szaúd-Arábia

21.00: Labdarúgás, világbajnokság, csoportkör, Belgium-Irán

M4 Sport+

15.00: Atlétika, Gold Tour-sorozat, Hengelo

17.45: Vívás, Európa-bajnokság, női párbajtőr csapat, férfi tőr csapat, Antony

Sport 1

11.00: Cselgáncs, Grand Slam-verseny, Ulánbátor

Sport 2

14.00: Lósport, galoppverseny, Kincsem Park

19.30: Baseball, MLB, alapszakasz, Atlanta Braves-Milwaukee Brewers

Eurosport 1

9.55: Országúti kerékpár, svájci körverseny, nők, 5. szakasz

13.00: Országúti kerékpár, szlovén körverseny, férfiak, 5. szakasz

15.20: Országúti kerékpár, svájci körverseny, férfiak, 5. szakasz

18.45: Lósport, díjugratás, Global Champions Tour, Párizs

Eurosport 2

13.15: Hegyikerékpár, világkupa, nők, olimpiai krossz, Lenzerheide

15.15: Hegyikerékpár, világkupa, férfiak, olimpiai krossz, Lenzerheide

17.40: Vívás, Európa-bajnokság, Antony

Arena 4

10.00: Motorsport, gyorsaságimotoros-vb, Cseh Nagydíj, MotoGP, Fan Parade

10.45: Motorsport, gyorsaságimotoros-vb, Cseh Nagydíj, Moto3, futam

12.00: Motorsport, gyorsaságimotoros-vb, Cseh Nagydíj, Moto2, futam

13.15: Motorsport, gyorsaságimotoros-vb, Cseh Nagydíj, MotoGP, futam

15.30: Tenisz, ATP-torna, döntő, Halle

22.00: Autósport, NASCAR, Cup Series

Match 4

14.30: Tenisz, ATP-torna, döntő, London

20.00: Autósport, Indycar

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Sport    Csobbanjunk! – Sport a tévében

labdarúgás

nyílt vízi úszás

tévé

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Foci-vb: leginkább a drónok és a magányos támadók miatt aggódik az FBI

Foci-vb: leginkább a drónok és a magányos támadók miatt aggódik az FBI
Az Egyesült Államokban nemcsak a helyi rendőri erők, hanem a szövetségi hatóságok is kiveszik a részüket a foci-vb helyszíneinek biztosításából, különös tekintettel a drónvédelemre. Az FBI külön képzést is tartott a pilóta nélküli eszközök elhárításához, a vendéglátó városok rendőrségei pedig több millió dollár értékben vásároltak drónelhárító technológiákat.
Labdarúgó-vb 2026
Hírek Menetrend Eredmények Csapatok Helyszínek
Hírek Menetrend Eredmények Csapatok Helyszínek
VIDEÓ
Uniós csúcs után: milyen szerep vár az új magyar kormányra? Gálik Zoltán, Inforádió, Aréna
Az iskolákat is eléri a rendszerváltás? Horváth Péter, Inforádió, Aréna
Háború és béke Iránban: ki nyert valójában? Magyarics Tamás, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.06.22. hétfő, 18:00
N. Rózsa Erzsébet
egyetemi tanár, Közel-Kelet-szakértő
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Harkivot bombázták az oroszok, Ukrajna stratégiai célpontokra csapott le - Ukrajnai háborús híreink vasárnap

Harkivot bombázták az oroszok, Ukrajna stratégiai célpontokra csapott le - Ukrajnai háborús híreink vasárnap

Halálos áldozatokat is követelt Oroszország szombati támadása Harkiv városa ellen, amelyet légibombával hajtottak végre. A dróncsapások Oroszországot sem kerülik el, ukrán egységek a Krímben található hlibivkai föld alatti gáztárolóra, valamint a Herszon megyei Henicseszki-szoroson átívelő közúti hídra mértek csapásokat. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök eközben egyhetes ultimátumot adott Aljakszandr Lukasenka fehérorosz vezetőnek, felszólítva őt a Fehéroroszország területén lévő, az Ukrajna elleni orosz támadásokhoz használt eszközök eltávolítására.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Rendkívüli fordulat az oktatásban: a telefonok után ettől is eltiltják a diákokat

Rendkívüli fordulat az oktatásban: a telefonok után ettől is eltiltják a diákokat

Csaknem teljes tilalmat vezetnek be a mesterséges intelligenciát használó eszközökre az általános iskolás gyerekek számára

BBC
Business Sport Travel Science
US-Iran talks to begin in Switzerland as Tehran says it closed Strait of Hormuz

US-Iran talks to begin in Switzerland as Tehran says it closed Strait of Hormuz

The US disputed Iran's claim the waterway is shut, a move Tehran says was a response to Israeli attacks in Lebanon.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. június 21. 08:30
Tunézia álmai véget értek az 1000. vb-meccsen
2026. június 21. 08:16
15 kapura lövés, Curacao történelmet írt
×
×