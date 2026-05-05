Infostart.hu
2026. május 5. kedd Adrián, Györgyi
USA EU Tariff Conflict as US and European trade war or American tariffs as two opposing cargo freight containers as an international economic dispute over import and exports concept.
Nyitókép: Getty Images / wildpixel

Már kész van Brüsszel válasza az amerikai fenyegetésre

Az Európai Unió teljes mértékben elkötelezett egy kiszámítható, kölcsönösen előnyös transzatlanti kapcsolat mellett, de amennyiben az Egyesült Államok a kereskedelmi megállapodás részleteit tartalmazó közös nyilatkozattal ellentétes intézkedéseket hoz, egyebek mellett a gépjárművekre vonatkozó vámtarifával kapcsolatban, az EU készen áll minden lehetőségre érdekeinek védelmében – közölte Thomas Regnier, az Európai Bizottság illetékes szóvivője Brüsszelben hétfőn.

Azzal kapcsolatban, hogy Donald Trump amerikai elnök a múlt héten bejelentette: 15-ről 25 százalékra emeli az Európában gyártott gépjárművekre kivetett vámot, a brüsszeli testület szokásos napi sajtótájékoztatóján az uniós bizottság szóvivője kérdésre válaszolva közölte: nem ez az első alkalom, hogy az EU fenyegetésekkel szembesül.

„Nem ez az első alkalom a tekintetben sem, hogy az EU nyugodt marad, és a kereskedelmi megállapodás érvényesítésére összpontosít a vállalatok és az emberek érdekében az Atlanti-óceán mindkét partján” – fogalmazott. Minden lehetőség az asztalon van – hangoztatta a szóvivő, majd leszögezte: az Európai Bizottság nem reagál olyan spekulatív fenyegetésekre, amelyek még nem valósultak meg.

Kiemelte: az Európai Bizottság részéről az amerikai fenyegetés semmit sem változtatott, mert – mint fogalmazott – „mi vagyunk a legmegbízhatóbb partner a világon”. Amikor valaki megállapodást ír alá az EU-val, tudja, hogy ez így van, már az első naptól fogva. Az EU végrehajtja a megállapodást, és teljes mértékben elkötelezett a közös vállalások teljesítése mellett – húzta alá.

„A végrehajtásra összpontosítunk, biztosítjuk a stabilitást, valamint a megállapodás következetes teljesítését és végrehajtását. Ezt fogjuk tenni a továbbiakban is, nem fogunk semmilyen fenyegetést eszkalálni. A végrehajtási szakaszra koncentrálunk” – tette hozzá válaszában az uniós bizottság szóvivője.

Donald Trump amerikai elnök a Truth Social közösségi oldalon közölte pénteken, hogy az Európai Unióból az Egyesült Államokba érkező személygépjárművekre és teherautókra kivetett vámtarifát 25 százalékra emeli, mivel az EU „nem tartja magát a teljes körűen elfogadott kereskedelmi megállapodáshoz”. Hozzátette: az európai cégek által az Egyesült Államok területén előállított járművekre ez a vám nem vonatkozik.

Balásy Gyula átadja százmilliárdos értékű kommunikációs cégeit az államnak

Balásy Gyula egy interjúban bejelentette, hogy a Polgári törvénykönyv szabályai alapján egy közjegyző előtt aláírt okiratban közérdekű kötelezettségvállalás tett, amelyben felajánlja a cégeinek tulajdonjogát és a magántőkealapokban lévő vagyonát az állam számára. Egyes cégeinek a számláit múlt hét hétfőn befagyasztották. Állítása szerint nagyságrendileg több tízmilliárd forintról van szó.
 

Magyar Péter és Radnai Márk is reagált arra, hogy Balásy Gyula átadná a kommunikációs cégeit

Milyen politikai kultúrát hoz az új parlament? Fodor Gábor, Inforádió, Aréna
Mindenki szemüveges lesz a képernyők miatt? Nagy Zoltán Zsolt, Inforádió, Aréna
Fürdőkörkép: mikor újul meg a Gellért és a Széchenyi? Szűts Ildikó, Inforádió, Aréna
 
Elképesztő adat látott napvilágot: egy amerikai óriáscég a háttérből befolyásolhatja Európa jövőjét

Az Európai Bizottság külső tanácsadókra fordított kiadásai 2014 és 2024 között 173%-kal, 1,45 milliárd euróra nőttek, az energia- és klímapolitikai területen pedig 433%-os volt az emelkedés. A Financial Times által idézett elemzés szerint a növekedés fő oka a 2019-es zöld megállapodás utáni szabályozási munkák felfutása. A tanácsadói függőség komoly összeférhetetlenségi aggályokat vet fel, mivel több cég egyszerre dolgozik a Bizottságnak és iparági szereplőknek is. A lap kiemelt példaként hozza az amerikai Guidehouse-t, amely számos hidrogénpolitikai szerződést kapott az uniós testülettől, miközben gáz- és hidrogénipari lobbiszervezetekkel is együttműködött.

Lehullott a lepel a nagy áfavitáról: kiderült, mekkora dobás valójában a Tisza Párt ígérete

Az Európai Bizottság friss tanulmánya szerint az áfacsökkentés csak akkor működik hatékony szociálpolitikai eszközként, ha alapvető cikkekre - élelmiszerre, gyógyszerre vagy közüzemi szolgáltatásokra - vonatkozik.

Iran warns US against being 'dragged back into quagmire' after day of attacks in Strait of Hormuz

Donald Trump says the US "shot down" seven Iranian boats, a claim denied by Tehran. Iran fired missiles and drones at military and commercial ships, according to the US.

