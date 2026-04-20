Patinás szállodát vehet a legendás balatoni kisvárosban

A keszthelyi móló közelében elhelyezkedő épületek sorsa évtizedek óta rendezetlen. Az 1895-ben épült Balaton szálló 1646 négyzetméteres ingatlanát 350 millió forintért hirdették meg. Az épülethez érvényes gépészeti és műszaki dokumentáció, valamint egy 5611 négyzetméteres beépítetlen terület is tartozik. A tervek szerint az egykori szállodában apartmanokat és vendéglátóegységet alakíthat ki az új tulajdonos.

A közvetlen szomszédságban álló, 1894-ben befejezett Hullám szálló 900 millió forintos irányáron szerepel a kínálatban. A 2464 négyzetméteres, ötvenszobás épület korábban vállalati üdülőként funkcionált, jelenleg azonban kihasználatlan.

Mindkét ingatlan műemléki védettség alatt áll, így a vásárlás és a rekonstrukció költségeihez jelentős adókedvezmények vehetők igénybe - emlékezetet a zaol.hu.