Hullám szálloda Keszthelyen.
Nyitókép: Fortepan / Gyöngyi

Patinás szállodát vehet a legendás balatoni kisvárosban

Infostart

Eladásra kínálják a Balaton-part két meghatározó műemlék épületét, a Hullám és a Balaton szállót. Az ingatlanforgalmazói portálokon megjelent hirdetések szerint a 19. század végén emelt, felújításra szoruló ingatlanok külön-külön és együttesen is megvásárolhatók.

A keszthelyi móló közelében elhelyezkedő épületek sorsa évtizedek óta rendezetlen. Az 1895-ben épült Balaton szálló 1646 négyzetméteres ingatlanát 350 millió forintért hirdették meg. Az épülethez érvényes gépészeti és műszaki dokumentáció, valamint egy 5611 négyzetméteres beépítetlen terület is tartozik. A tervek szerint az egykori szállodában apartmanokat és vendéglátóegységet alakíthat ki az új tulajdonos.

A közvetlen szomszédságban álló, 1894-ben befejezett Hullám szálló 900 millió forintos irányáron szerepel a kínálatban. A 2464 négyzetméteres, ötvenszobás épület korábban vállalati üdülőként funkcionált, jelenleg azonban kihasználatlan.

Mindkét ingatlan műemléki védettség alatt áll, így a vásárlás és a rekonstrukció költségeihez jelentős adókedvezmények vehetők igénybe - emlékezetet a zaol.hu.

