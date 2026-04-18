2026. április 18. szombat Andrea, Ilma
Egy kattintás, és eltűnik minden

Vendégszerző

A kriptovilág ígérete a szabadság és a gyors meggazdagodás. A valóság azonban sokszor egészen más. Egyre kifinomultabb csalások, eltűnő projektek és visszaszerezhetetlen veszteségek. A csalók nem a technológiát támadják, hanem az embereket. Ez a cikk megmutatja, hogyan ismerhetők fel a jelek, és hogyan védhetjük meg magunkat.

Egyetlen kattintás. Ennyi is elég. Egy befektető percek alatt elveszíti az élete megtakarítását. 2025-ben ez nem kivétel volt, hanem tömeges jelenség: 17 milliárd dollár tűnt el kriptocsalásokban.

A kriptopiac példátlan növekedése nemcsak új lehetőségeket teremtett, hanem új veszélyeket is. A fellendüléssel párhuzamosan a visszaélések is robbanásszerűen elszaporodtak. A kulcstényező a pénzügyi ismeretek hiánya volt, amely nem csupán kockázatot jelent, hanem közvetlenül növeli az átverések valószínűségét.

A digitális térben nincs visszaút. A tranzakciók villámgyorsak, visszafordíthatatlanok, és gyakran arctalan szereplők között zajlanak. Ha ehhez technológiai bizonytalanság is társul, a kockázat megsokszorozódik. Nem véletlen, hogy az OECD 2023-as felmérésében 39 ország közel 70 ezer válaszadója közül mindössze 29 százalék érte el a minimális digitális pénzügyi tudatossági szintet.

570 ezer magyar a célkeresztben Magyarországon ez nem elméleti kockázat, hanem tömegeket érintő valóság.

Hazai becslések szerint több mint 570 ezer ember tart valamilyen kriptovalutát, azaz ennyien vannak potenciálisan kitéve a csalásoknak.

Különösen érintett a 18–29 éves korosztály. Körükben minden hetedik fiatal rendelkezik kriptovalutával. Egy olyan generáció, amely digitálisan magabiztosnak tűnik, mégis gyakran alábecsüli a pénzügyi kockázatokat.

A kép egyértelmű: a kriptocsalások nem szűk réteget érintenek, hanem százezreket. Éppen ezért kulcskérdés, hogy felismerjük a veszélyeket. A következőkben bemutatjuk a leggyakoribb átverési módszereket, és azt is, hogyan lehet védekezni ellenük.

10 jel, ami lebuktatja a kriptocsalókat

Mielőtt a konkrét csalástípusokra térnénk, érdemes egy egyszerű szabályt rögzíteni. A legtöbb kriptocsalás már az első jelekből felismerhető. Ha ezek közül akár egy is megjelenik, jobb azonnal hátralépni.

Ezek a legfontosabb figyelmeztető jelek:

  • Garantált hozam, alacsony kockázat mellett: ilyen a kriptopiacon nem létezik.
  • Sürgetés, „csak ma”, „utolsó lehetőség”: a csalók a gondolkodási időt akarják beszűkíteni.
  • Hiányzó vagy gyenge whitepaper: ha nincs érthető projekt, akkor nem érdemes befektetni.
  • Névtelen csapat: ha nem tudod, kire bízod a pénzed, ne bízd rá.
  • Érzékeny adatok kérése: privát kulcs, jelszó, seed phrase? Ez egyértelmű jele a csalásnak.
  • Kéretlen megkeresés: ha ők találnak meg téged, nagy eséllyel nem te jársz jól.
  • Rossz nyelvhelyesség: a hibás szöveg gyakran az átverés egyértelmű jele.
  • Hamis URL-ek és logók: egy apró eltérés is végzetes lehet.
  • Szokatlan fizetési módok: ha csak kriptót fogadnak el, az szinte mindig vörös zászló.
  • Hírességek és „ingyen pénz”: ha túl jól hangzik, akkor szinte biztos, hogy csapda.

Mindezek természetesen könnyen egy egyszerű szabályba sűríthetőek. Ez pedig úgy hangzik, hogy ami sürget, és túl szépet ígér, az a kriptóban szinte mindig átverés.

12 módszer, amivel kifosztanak

Most nézzük meg közelebbről a kriptocsalások arzenálját. Ezek jellemzően jól szervezett átverések, melyek mind ugyanarra épülnek. A decentralizált, anonim rendszerre, ahol a pénz gyorsan mozog, és szinte lehetetlen visszaszerezni.

A leggyakoribb módszerek:

  • Adathalászat (Phishing): hamis oldalak és üzenetek, amelyek megszerzik a hozzáférésedet, és vele együtt a pénzedet.
  • Romance scam: először személyes szimopátiára építenek, majd befektetésre vesznek rá egy nem létező platformon, a pénzed pedig eltűnik.
  • Piramisjátékok: addig működnek, amíg jönnek az új belépők, ám a végén a többség veszít.
  • Pump and dump: mesterségesen felhajtott ár, amit összeomlás követ; a bennfentesek nyernek, mindenki más veszít.
  • Rug pull: a projekt egyik napról a másikra eltűnik, a pénzzel együtt.
  • Giveaway és hírességek: „küldj egy kicsit, kapsz többet”, ám valójában csak te küldesz.
  • Hamis appok és tőzsdék: minden eredetinek tűnik, egészen addig, míg vissza szeretnéd kapni a pénzedet.
  • SIM-swap: elveszíted a telefonszámod, így a hozzáférést a fiókjaidhoz.
  • Cím-mérgezés: egy apró eltérés a webcímben, és a pénz végleg rossz helyre kerül.
  • Zsarolás: fizess, vagy nyilvánosságra hozzák a terhelő információt.
  • Honeypot tokenek: megvenni könnyű ezeket, de eladni szinte lehetetlen.
  • Recovery scam: fizetsz nekik, hogy segítsenek visszaszerezni a csalás során elbukott pénzed, de ez is csak egy lenyúlás.

A módszerek különböznek, de a logika ugyanaz. Először a bizalmad szerzik meg, majd a pénzedet.

Mit tegyél az első 10 percben kriptocsalás után?

De mi történik, ha a baj már megtörtént? Ilyenkor minden perc számít. A cél már nem a nyereség, hanem a további veszteségek megállítása.

  • Azonnal állíts le mindent: szakíts meg minden tranzakciót, és vágd el a kapcsolatot a csalókkal.
  • Zárd le a hozzáféréseket: értesítsd a bankodat, változtasd meg a jelszavaidat, és kapcsold be a többfaktoros hitelesítést mindenhol.
  • Mentsd, ami menthető: ha a pénztárcád kompromittálódott, azonnal utald át a megmaradt összeget egy új, biztonságos címre, és vond vissza a gyanús okosszerződések engedélyeit.
  • Értesítsd a tőzsdét és a hatóságokat: minden bizonyítékot őrizz meg; tranzakciók, üzenetek, tárcacímek mind segíthetik a pénzed visszaszerzését.
  • Ne ess bele még egyszer: a „visszaszerzési szolgáltatások” többsége újabb csalás, ha valaki pénzért ígéri a kriptód előkerítését, akkor nagy eséllyel csak újra meg akar károsítani.

A legfontosabb azt fejben tartani, hogy a csalók nem csak egyszer próbálkoznak. Ha már célponttá váltál, sokáig rajta maradsz a radarjaikon.

A kriptós önvédelem 5 alapszabálya

Most, hogy láttuk, hogyan vernek át, jön a legfontosabb kérdés: hogyan maradhatunk ki ebből az egészből? A válasz nem egyetlen trükk, hanem egy tudatos védekezési stratégia.

  • Ne dönts nyomás alatt: ha sürgetnek, lépj hátra; a jó befektetés holnap is ott lesz.
  • Ellenőrizz mindent (DYOR): linkek, URL-ek, források terén csak hivatalos csatornákban bízz; könyvjelzőzd a fontos oldalakat, és ne kattints vakon.
  • Ismerd a projektet: ha a whitepaper, a csapat, a háttér nem érthető vagy nem ellenőrizhető, akkor ne fektess be.
  • Védd a hozzáféréseidet: a privát kulcs és a seed phrase a vagyonod kulcsa, ezért soha ne add ki; használj erős, egyedi jelszavakat és többfaktoros hitelesítést.
  • Figyelj, mit osztasz meg: minél többet tudnak rólad és a befektetéseidről, annál könnyebb célponttá válsz.

A különbség az áldozat és a túlélő között gyakran nem a szerencse, hanem az elővigyázatosság. És utóbbiból sosem lehet elég. Különösen nem egy olyan vadnyugati piacon, mint a kriptók.

A szerzők Landauer Gábor, az MCC Ösztöndíjprogramjának diákja és Sebestyén Géza, az MCC Gazdaságpolitikai Műhelyének vezetője

A Pest megyei 3-as számú egyéni választókerületben Menczer Tamással, a Fidesz kommunikációs vezetőjével és másokkal szemben nagy fölénnyel győztes politikus kerül a kétharmados parlamenti többséggel rendelkező képviselőcsoport élére. Eddig a fővárosi frakció vezetőjeként tevékenykedett Bujdosó Andrea.
 

Magyarország következő miniszterelnökét, Magyar Pétert már a keddi nemzetközi sajtótájékoztatóján is többen kérdezték a 90 milliárd eurós ukrán hitel sorsáról, amelyet a leköszönő Orbán Viktor decemberben átengedett, majd a Barátság kőolajvezeték körüli fiaskó miatt blokkolni kezdett. Az Európai Unió eddigi történetében példátlan volt, hogy saját döntésével így menjen szembe kormányfő, azonban a választások előtti politikai versenyben úgy érezhette, hogy erőt kell mutatnia. Így egy technikalitáson blokkolni kezdte a hitelt, amelyből már korábban kialkudta, hogy kimaradjon Magyarország. Magyar Péter eddig következetesen figyelt arra, hogy távol tartsa magát a kérdéstől, a sok mozgó szál miatt érdemes kibontani, hogy mit jelent ez valójában Magyarország számára.

Mitől lesz a pogácsa zsíros, de valahogy mégis könnyű és finom? A minap TikTokon jött szembe velünk a kultikus Daubneres gouda sajtos pogi receptje, hamarjában ki is próbáltuk.

US President Donald Trump says the blockade of Iranian ports will stay in place until a peace deal is agreed.

