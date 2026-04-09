Csökkenésnek indult az olaj- és gázár – mit mutatnak a korábbi tapasztalatok?

Donald Trump amerikai elnök kéthetes tűzszünetet jelentett be Iránnal. A légicsapások felfüggesztésének feltétele, hogy a Hormuzi-szoros biztonságos átjárhatóságát azonnal lehetővé tegyék. A Brent olaj ára a hírre 100 dollár alá csökkent – írta meg az Infostart is. Lapok idézték Varga Tamást, a PVM Oil brókercég elemzőjét, aki elmondta, hogy a szoros előtt megrekedt napi 10-13 millió hordónyi nyersolajnak kell valahogy átjutnia a Hormuzi-szoroson.

Az a legfontosabb kérdés, sikerül-e tartós békét teremteni. Az Egyesült Államok és Izrael Irán elleni háborúja rendkívül meredek olajár-emelkedést hozott el. A tűzszünet bejelentése után a hordónként 100 dolláros szint alá csökkent az olajár.

A Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) úgy jellemezte korábban a helyzetet, hogy a Hormuzi-szoros lezárása nagyobb krízist okoz, mint amilyen az 1973-as, az 1979-es vagy a 2022-es volt.

A német Focus emlékeztet, az első nagy válság esetében az OPEC-be tömörült olajtermelő országok 5 százalékkal visszafogták kitermelésüket. A világpiaci árak ez időszak alatt csúcspontjukon négyszeresükre emelkedtek. A második olajárválság idején, 1979-ben az iráni események váltották ki az emelkedést. A nyersolaj ára a csúcson nagyjából duplájára nőtt, de egy éven belül visszakerült korábbi szintjére. A 2022-es krízist pedig az ukrajnai háború kirobbanása váltotta ki.

Mint a cikkben felidézik, az 1973-as olajválság idején Németországban rendkívül drasztikus intézkedéseket vezettek be. Az autópályákon 100 km/h-s sebességkorlátozás volt érvényben, emellett olyan intézkedéseket is mérlegeltek, amelyek értelmében a második autó birtoklását korlátozhatták volna, vagy akár az olajipari cégeket is államosíthatták volna.

Szerdán viszont meredek esésbe kezdett az olajár:

Mindeközben Európában a földgáz ára is jelentősen csökkent a tűzszünet hírére. Az irányadó határidős ügyletek árának csökkenése a 20 százalékot is elérte. Ugyanakkor bár megkönnyebbülés érzékelhető, de egyelőre a legfontosabb kérdés, hogy a szoros mikor nyílhat meg valójában. A katari Ras Laffanban található létesítménynek például mindenképpen újra kellene indulnia, ez az LNG terén jelentene nagy segítséget – írja a WirtschaftsWoche.

A Nemzetközi Valutaalap (IMF) adatai azt mutatják, hogy 2022-ben a földgáz ára is jelentősen megugrott az ukrajnai háború kirobbanása után:

Az LNG, tehát a cseppfolyósított földgáz legnagyobb EU-s importőrei Franciaország, Spanyolország, Olaszország, Hollandia és Belgium. Olaszország és Belgium áll a legnagyobb nyomás alatt, mivel erősebben függenek a katari importoktól – teszik hozzá a Euronews cikkében. Szerdán mindesetre a földgáz árában is jelentős csökkenés következett be.