ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
381.22
usd:
329.91
bux:
126024.88
2026. április 7. kedd
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Oil drums sitting over blue financial graph background.
Nyitókép: muhammet sager/Getty Images

500 millió dolláros olajüzlet jöhet az Egyesült Államokkal

Infostart

Magyarország félmillió tonna kőolaj vásárlásáról köthet megállapodást az Egyesült Államokkal J. D. Vance alelnök keddi, budapesti látogatása alkalmából, az ügylet értéke mintegy 500 millió dollár lehet – írja a Bloomberg egy, a neve elhallgatását kérő forrásra támaszkodva. Az amerikai ügylet a hazai olajfelhasználásnak nagyjából a 6,7 százalékát jelentheti.

Az értesülések szerint a szerződést a Mol írja alá, a további részleteket J. D. Vance és Orbán Viktor miniszterelnök közös sajtótájékoztatóján jelenthetik majd be az ügyet ismerő forrás szerint – írja a Bloomberg, amit a Portfolio szemlézett.

A jelenlegi olajvásárlás egy szélesebb körű energetikai együttműködés része; Orbán Viktor még tavaly novemberben, a Fehér Házban tett látogatása során állapodott meg

  • egy ötéves, 400 millió köbméteres cseppfolyósítottföldgáz-vásárlási (LNG) szerződésről.
  • Ekkor egyeztek meg a paksi atomerőmű számára szükséges nukleáris fűtőelemek beszerzéséről is a Westinghouse vállalattól, 114 millió dollár értékben.
  • Washington cserébe mentességet biztosított Magyarország számára az orosz olajvásárlásokat érintő szankciók alól.
  • A felek emellett egy szándéknyilatkozatot is aláírtak akár tíz kis moduláris reaktor (SMR) megvásárlásáról. Ennek az üzletnek az értéke elérheti a 20 milliárd dollárt is.

Magyarország éves kőolaj-felhasználása körülbelül 7-8 millió tonna, ennek jelenleg a 15-17 százalékát fedezi a hazai kitermelés. Az amerikai ügylet tehát a hazai olajfelhasználásnak nagyjából a 6,7 százalékát jelentheti – jegyezi meg a gazdasági híroldal.

Kezdőlap    Gazdaság    500 millió dolláros olajüzlet jöhet az Egyesült Államokkal

magyarország

mol

egyesült államok

kőolaj

lng

j. d. vance

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
inforadio
ARÉNA
2026.04.07. kedd, 18:00
Schiffer András
ügyvéd, volt országgyűlési képviselő
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. április 7. 11:08
Szijjártó Péter: folyamatos a stratégiai együttműködés Magyarország és az Egyesült Államok kormánya között
2026. április 7. 10:05
A magyar cégek fele már használ mesterséges intelligenciát
×
×