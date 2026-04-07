500 millió dolláros olajüzlet jöhet az Egyesült Államokkal

Félmillió tonna kőolajról születhet megállapodás J. D. Vance amerikai alelnök keddi budapesti látogatása során Magyarország megállapodást köthet az Egyesült Államokkal félmillió tonna kőolaj megvásárlásáról; az üzlet értéke hozzávetőleg 500 millió dollár lehet.

Az értesülések szerint a szerződést a Mol írja alá, a további részleteket J. D. Vance és Orbán Viktor miniszterelnök közös sajtótájékoztatóján jelenthetik majd be az ügyet ismerő forrás szerint – írja a Bloomberg, amit a Portfolio szemlézett.

A jelenlegi olajvásárlás egy szélesebb körű energetikai együttműködés része; Orbán Viktor még tavaly novemberben, a Fehér Házban tett látogatása során állapodott meg

egy ötéves, 400 millió köbméteres cseppfolyósítottföldgáz-vásárlási (LNG) szerződésről.

Ekkor egyeztek meg a paksi atomerőmű számára szükséges nukleáris fűtőelemek beszerzéséről is a Westinghouse vállalattól, 114 millió dollár értékben.

Washington cserébe mentességet biztosított Magyarország számára az orosz olajvásárlásokat érintő szankciók alól.

A felek emellett egy szándéknyilatkozatot is aláírtak akár tíz kis moduláris reaktor (SMR) megvásárlásáról. Ennek az üzletnek az értéke elérheti a 20 milliárd dollárt is.

Magyarország éves kőolaj-felhasználása körülbelül 7-8 millió tonna, ennek jelenleg a 15-17 százalékát fedezi a hazai kitermelés. Az amerikai ügylet tehát a hazai olajfelhasználásnak nagyjából a 6,7 százalékát jelentheti – jegyezi meg a gazdasági híroldal.