2026. április 8. szerda Dénes
Kínai segítséggel feltámasztják a Volgát.
Nyitókép: Volga

Újjászületik a Volga autómárka, itt a két új modell – képek

Az új termékkínálatban egy szedán és egy divatterepjáró is helyet kapott.

A korábbi sikertelen próbálkozások után úgy tűnik, hogy most kínai segítséggel sikerül „feltámasztani” a Volga orosz autómárkát. A projektben a Geely lett az orosz gyártó partnere, melynek két átbrandelt modelljét Nyizsnyij Novgorodban, egy korábbi Volkswagen-üzemben kezdik el gyártani – írja a hvg.hu a carscoops.com beszámolója alapján.

Az egyik ilyen modell a csaknem 5 méter hosszú és mintegy 3 méter tengelytávolságú Volga C50, ami nem más, mint egy Volga-logókkal ékesített, módosított hűtőrácsú Geely Preface szedán. Az 1,6 tonnás, elsőkerék-hajtású új autó mozgatásáról egy 150, illetve 200 lóerős változatokban készülő, 2 literes, 4 hengeres, turbós benzinmotor gondoskodik, továbbá egy hétfokozatú, dupla kuplungos automata váltó is van az új modellben.

A másik átbrandelt modell egy 4,77 méter hosszú és 2,85 méter tengelytávú Volga K50, ami a Geely Monjaro újragondolása. A SUV-t elsősorban 238 lóerős, 2 literes erőforrásáról, nyolcfokozatú automata váltója és összkerékhajtása teszi igazán különlegessé.

Az első GAZ–21-es Volga 1956 októberében gurult le a Gorkij Autógyár szerelőszalagjáról, 2010-ben azonban megszűnt a Volga autómárka, amikor a GAZ-csoport jóváhagyta a Chrysler-licensz Sibir sorozatgyártását.

A magyar–amerikai barátság napja címmel nagyszabású rendezvényt tartottak az MTK Sportparkban. Az eseményen beszédet mond J. D. Vance amerikai alelnök és Orbán Viktor miniszterelnök.
 

Nem fizet osztalékot a Gránit Bank

Nem fizet osztalékot idén a Gránit Bank – derült ki a BÉT honlapján közzétett közgyűlési dokumentumokból, összhangban a társaság által eddig kommunikált tervekkel.

Megdőlt a nagy mítosz: hiába várják sokan a csodát az AI-tól, valójában ezen múlik a valódi siker

Egy friss felmérés* egyértelműen rámutat: az AI terjedése messze gyorsabb, mint a vállalatok felkészültsége.

Iran and US agree to conditional two-week ceasefire and opening of Hormuz strait

Pakistan had proposed the ceasefire after the US president warned that "a whole civilisation will die tonight" if Iran did not make a deal.

