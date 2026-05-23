Nem egészen erre gondol a rendőrség, mikor a biztonsági öv használatára biztat – videó

Meglehetősen szokatlan, az autópályán nagy sebességgel közlekedő „szerelvényről” kaptak bejelentést a rendőrök a napokban: az M3-as autópályán biztonsági öv segítségével vontattak egy mozgásképtelen autót, mindezt ráadásul úgy, hogy az egészet eleve már egy utánfutóhoz kötötték hozzá – írja a Hajdú-Bihar vármegyei rendőrség beszámolója alapján a Telex.

A rendőrség szerint több bejelentés is érkezett az M3-ason közlekedő horrorkaravánról, majd az M35-ös sztrádán a derecskei pihenőnél az egyenruhások is felfigyeltek a „szerelvényre”. Mint írták: „a vontató jármű vontatott egy utánfutót, ami vontatott egy működésképtelen gépkocsit”.

A megoldást spontánnak és egyszerűnek írták le, hangsúlyozva azonban annak szabálytalanságát és veszélyességét, lévén a lerobbant autóból kivágták a biztonsági öveket, összecsomózták azokat, majd pedig ezzel kezdték meg a vontatást. A bajt csak tetézte, hogy legalább 100 kilométer/órás sebességgel haladtak.

A bejelentéseknek és a rendőrök gyors reagálásának hála egy nagyobb tragédia előtt meg lett állítva az ámokfutó duó. A rendőrök előállították a sofőröket, pénzbírságot szabtak ki, és eltiltották őket a járművezetéstől.

Egy szemfüles utas a horrorvontatmány mellett elhaladva le is videózta a megdöbbentő jelenséget: