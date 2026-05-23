2026. május 23. szombat Dezső
Egy halálos veszélyre figyelmeztető sárga tábla halálfej-szimbólummal.
Nyitókép: Unsplash

Nem egészen erre gondol a rendőrség, mikor a biztonsági öv használatára biztat – videó

Infostart

Egészen új szintre emelte a „horrorkaraván” fogalmát egy ámokfutó páros, amikor az M3-as autópályán, nagy sebességgel vontattak minden írott és íratlan szabályt semmibe véve.

Meglehetősen szokatlan, az autópályán nagy sebességgel közlekedő „szerelvényről” kaptak bejelentést a rendőrök a napokban: az M3-as autópályán biztonsági öv segítségével vontattak egy mozgásképtelen autót, mindezt ráadásul úgy, hogy az egészet eleve már egy utánfutóhoz kötötték hozzá – írja a Hajdú-Bihar vármegyei rendőrség beszámolója alapján a Telex.

A rendőrség szerint több bejelentés is érkezett az M3-ason közlekedő horrorkaravánról, majd az M35-ös sztrádán a derecskei pihenőnél az egyenruhások is felfigyeltek a „szerelvényre”. Mint írták: „a vontató jármű vontatott egy utánfutót, ami vontatott egy működésképtelen gépkocsit”.

A megoldást spontánnak és egyszerűnek írták le, hangsúlyozva azonban annak szabálytalanságát és veszélyességét, lévén a lerobbant autóból kivágták a biztonsági öveket, összecsomózták azokat, majd pedig ezzel kezdték meg a vontatást. A bajt csak tetézte, hogy legalább 100 kilométer/órás sebességgel haladtak.

A bejelentéseknek és a rendőrök gyors reagálásának hála egy nagyobb tragédia előtt meg lett állítva az ámokfutó duó. A rendőrök előállították a sofőröket, pénzbírságot szabtak ki, és eltiltották őket a járművezetéstől.

Egy szemfüles utas a horrorvontatmány mellett elhaladva le is videózta a megdöbbentő jelenséget:

Az MCC Migrációkutató Intézet elemzője az InfoRádióban arról beszélt, hogy egyre gyakrabban használják az EU-val szemben barátságtalan államok politikai nyomásgyakorló eszközként a bevándorlást, Európa viszont csak lassan és megfontoltan reagál, mert sokkal inkább meg van kötve a keze, mint az autoriter államoknak. Vannak azonban szerinte a kerítéseknél hatékonyabb módszerek is, mint például a „kapuőr államok létrehozása".
Eloltották a robbanás utáni tüzet a Mol tiszaújvárosi üzemében. Egy kétgyermekes családapa halt meg, ketten súlyosan, heten könnyen megsérültek. Veszélyes anyag nem került a levegőbe – hangzott el a helyszíni sajtótájékoztatón. Kapitány István miniszter szerint a balesetnek nincs kihatása az ország üzemanyagellátására, Hernádi Zsolt Mol-vezér szerint a műanyaggyártás sincs veszélyben.
 

Sokat vitatkozunk a kultúráról. Arról, hogy milyen előadások készüljenek, kiknek szóljanak, milyen irányba tart a színház, ki dönthet erről - és ki nem. Ezek fontos kérdések. De miközben a vita zajlik, egy másik kérdés szinte teljesen eltűnik a látóterünkből: mi történik közben valójában a kulturális fogyasztással? Ha megnézzük a számokat, a kép meglepően egyértelmű - bár az adatok értelmezése körültekintést igényel.

Azok, akik postán kapják a nyugdíjat, 2026 júniusában is a Magyar Posta által kiadott kézbesítési naptárban megjelölt napon számíthatnak a nyugdíj érkezésére.

The explosion took place at 19:29 local time on Friday at a coal mine in northern China.

