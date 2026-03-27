Elképesztően precíz csalással vadásznak az egyik magyar bank ügyfeleire

A csalók által kiküldött levélben biztonságos távoli segítségnyújtást ígérnek, ami egy olyan szoftver letöltését jelenti, amivel távoli hozzáférést szereznek az eszközünkhöz. Ezzel megágyazhatnak egy későbbi, telefonos támadásnak és/vagy kártékony szoftvert (vírus, leütést naplózó alkalmazás stb.) telepíthetnek eszközünkre – olvasható a pénzintézet felhívásában, amelyet az Index szemlézett.
A levél törzsszövege is tartalmazza a bank arculati elemeit,
újdonság azonban, hogy a link egy olyan weboldalra mutat, amely felépítését és arculatát tekintve megegyezik a K&H Bank bármely aloldalával, csupán a böngésző címsorában látható URL árulkodik
arról, hogy nem a hivatalos weboldalon jársz.
A bank emlékeztetett arra, hogy mindig ellenőrizni kell a linket, és arról sem szabad megfeledkezni, hogy soha, egyetlen bank sem kéri az ügyféltől, hogy távoli hozzáférést biztosító alkalmazást telepítsen.
Mit tegyünk, ha elloptk az adatainkat?
- Azonnal értesíteni kell a bankunkat.
- Kérni kell az érintett tranzakciók visszahívását, a hozzáférések tiltását.
- Le kell menteni az összes bizonyítékot (üzenetek, e-mailek, linkek, képernyőképek, utalási bizonylatok).
- Feljelentést kell tenni a rendőrségen.
- Meg kell szüntetni a távoli hozzáférést, és gondoskodni kell a vírusvédelemről és a jelszavak módosításáról.