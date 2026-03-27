2026. március 27. péntek Hajnalka
hacker phishing scam during coronavirus pandemic cyber security concept
Nyitókép: thomaguery/Getty Images

Elképesztően precíz csalással vadásznak az egyik magyar bank ügyfeleire

Az arculati elemeket szinte teljesen lemásoló, csaknem tökéletes nyelvhelyességű levelekkel próbálják megtéveszteni a K&H Bank ügyfeleit az adathalászok – figyelmeztet a pénzintézet.

A csalók által kiküldött levélben biztonságos távoli segítségnyújtást ígérnek, ami egy olyan szoftver letöltését jelenti, amivel távoli hozzáférést szereznek az eszközünkhöz. Ezzel megágyazhatnak egy későbbi, telefonos támadásnak és/vagy kártékony szoftvert (vírus, leütést naplózó alkalmazás stb.) telepíthetnek eszközünkre – olvasható a pénzintézet felhívásában, amelyet az Index szemlézett.

A levél törzsszövege is tartalmazza a bank arculati elemeit,

újdonság azonban, hogy a link egy olyan weboldalra mutat, amely felépítését és arculatát tekintve megegyezik a K&H Bank bármely aloldalával, csupán a böngésző címsorában látható URL árulkodik

arról, hogy nem a hivatalos weboldalon jársz.

A bank emlékeztetett arra, hogy mindig ellenőrizni kell a linket, és arról sem szabad megfeledkezni, hogy soha, egyetlen bank sem kéri az ügyféltől, hogy távoli hozzáférést biztosító alkalmazást telepítsen.

Mit tegyünk, ha elloptk az adatainkat?

  • Azonnal értesíteni kell a bankunkat.
  • Kérni kell az érintett tranzakciók visszahívását, a hozzáférések tiltását.
  • Le kell menteni az összes bizonyítékot (üzenetek, e-mailek, linkek, képernyőképek, utalási bizonylatok).
  • Feljelentést kell tenni a rendőrségen.
  • Meg kell szüntetni a távoli hozzáférést, és gondoskodni kell a vírusvédelemről és a jelszavak módosításáról.

Rejtélyes eltűnés rázta meg Amerika legnagyobb riválisát: főszerepben a J-20-as ötödik generációs vadászgép

2026 márciusában kínai lapok arra hívták fel a figyelmet, hogy – mások mellett – az ország büszkeségének számító ötödik generációs J-20-as lopakodó vadászgép főtervezőjét váratlanul eltávolították Kínai Tudományos Akadémia hivatalos online névsorából. Ez Kínában általában nem jelent túl jót, számos kérdés vetődik fel azzal kapcsolatban, hogy mi vezetett a váratlan lépésig. A magyarázat nélküli eltűnés nem a legideálisabb pillanatban éri Pekinget, mivel a nagyhatalom vezetésének már így is van éppen elég baja az egyre másra kibukkanó kellemetlen ügyekkel. Utánajártunk, hogy mi lehet a háttérben.

Tényleg a magyar védett árakon a legolcsóbb a tankolás? Csúnya világ jöhet az árstop után: ez mindenkinek fájni fog

A magyarországi védett üzemanyagár valóban az alacsonyabbak közé tartozik a régióban, de nem a legalacsonyabb.

'My daughter is under the rubble': Inside Tehran as civilian toll of strikes rises

One month since the US and Israel launched strikes on Iran, Tehran residents tell the BBC their lives have been devastated.

