Váratlan fordulat jön pénteken az üzemanyagárakban

Az elmúlt hetekben tapasztalt rohamosan növekvő tendenciája után március 27-én, pénteken csökken mindkét üzemanyagtípus piaci ára – írja a Holtankoljak.hu.
A benzin bruttó 4 forinttal, a gázolaj bruttó 8 forinttal kerül majd kevesebbe.
A csökkenés előtti csütörtökön, március 26-án még a következőképpen alakulnak a piaci átlagárak:
- 95-ös benzin: 691 forint/liter,
- gázolaj: 788 forint/liter.
A Magyarországon bevezetett védett üzemanyagárak ehhez képest továbbra is így néznek ki:
- 95-ös benzin: 595 forint/liter,
- gázolaj: 615 forint/liter.
Eszerint a 95-ös benzin piaci és védett árában 96 forint a különbség, a gázolajéban pedig 173 forint.