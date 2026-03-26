Váratlan fordulat jön pénteken az üzemanyagárakban

Az elmúlt hetekben tapasztalt rohamosan növekvő tendenciája után március 27-én, pénteken csökken mindkét üzemanyagtípus piaci ára – írja a Holtankoljak.hu.

A benzin bruttó 4 forinttal, a gázolaj bruttó 8 forinttal kerül majd kevesebbe.

A csökkenés előtti csütörtökön, március 26-án még a következőképpen alakulnak a piaci átlagárak:

95-ös benzin: 691 forint/liter,

gázolaj: 788 forint/liter.

A Magyarországon bevezetett védett üzemanyagárak ehhez képest továbbra is így néznek ki:

95-ös benzin: 595 forint/liter,

gázolaj: 615 forint/liter.

Eszerint a 95-ös benzin piaci és védett árában 96 forint a különbség, a gázolajéban pedig 173 forint.