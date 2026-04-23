ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
365.19
usd:
312.44
bux:
135482.68
2026. április 23. csütörtök Béla
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
Az Európai Unió és Magyarország zászlaja.
Nyitókép: Getty Images / Richard Sharrocks

Gálik Zoltán az uniós pénzek megszerzéséről: vannak komoly kockázatok, és az EU rugalmasságára is szükség lesz

Infostart / InfoRádió
ELŐZMÉNYEK

A legfőbb kérdés, hogy az Európai Unió egy előfinanszírozási móddal megengedi-e, hogy a források kifizetése más konstrukcióban, akár egy bank bevonásával valósuljon meg – mondta az InfoRádióban a külpolitikai szakértő. A Budapesti Corvinus Egyetem docense arra is kitért, jogilag lehetséges-e a Brüsszel által meghatározott határidők kitolása.

Az Európai Bizottság rugalmasságára is szükség lesz, ha a magyar kormány az augusztus 31-én lejáró helyreállítási alap forrásaihoz úgy akarna hozzájutni, hogy áttereli a forrásokat a Magyar Fejlesztési Bankba – mondta az InfoRádióban Gálik Zoltán.

A Budapesti Corvinus Egyetem docense kiemelte: a fejlesztési pénzekkel kapcsolatban két nagyon fontos határidő van: augusztus vége és december 31-e. Mind a kettő olyan jogvesztő határidő, ami bekorlátozza azt, hogy milyen projekteket lehet elindítani, illetve lefolytatni. Azt gondolja,

az a legfőbb kérdés, hogy az Európai Unió egy előfinanszírozási móddal megengedi-e, hogy ezeknek a pénzeknek a kifizetése más konstrukcióban valósuljon meg.

Ez konkrétan egy bank bekapcsolását jelentené a rendszerbe, amelyen keresztül érkeznének az uniós pénzek.

A külpolitikai szakértő ezzel kapcsolatban megjegyezte: az európai uniós projektek egyébként is előfinanszírozottak, de ebben a konkrét magyar esetben még egy szereplő bekapcsolódna az ügymenetbe az említett bank közbeiktatásával. Ennek a banknak a kockázatot vállalva kellene akár felárral díjaznia, és akkor a későbbiekben kifizethetik az említett összegeket.

Egy nagyon összetett folyamatról van szó, ugyanis az európai uniós projektek megvalósulása általában hosszabb időt vesz igénybe, de vannak úgynevezett M+2-es és M+3-as konstrukciók, ami az évek számát jelzi, illetve a kifizetések is több részletben történnek, utólagos lehívások is lehetnek. Ahogy Gálik Zoltán fogalmazott, jelen esetben „szinte egyszerre kellene mindent megvalósítani, továbbá az Európai Bizottság részéről is rugalmasságra lenne szükség”. Figyelmeztetett, hogy

vannak bizonyos kockázatok, mert nem biztos, hogy minden feltétel teljesül a meghatározott határidőkre.

Ha még jogilag teljesülnének is a mérföldkövek, ezeknek a végrehajtása, számonkérése, illetve a gyakorlatban történő megvalósítása tulajdonképpen előzetes bizalom alapján működne.

A külpolitikai szakértő hozzátette: ebben a rendszerben a többi európai uniós intézményi szereplőnek, így az Európai Parlamentnek, illetve az Európai Tanácsnak is lehet fontos szerepe, ugyanis adott esetben számon kérhetik az Európai Bizottságot, hogy „miért engedett egy ilyen lehetőséget, noha már korábban volt Lengyelországgal és Horvátországgal kapcsolatban is ilyen folyamat”. Ugyanakkor most már egyre szigorúbb felügyelet alatt áll ez a módszer Gálik Zoltán elmondása alapján.

Az említett határidő kitolása jogilag lehetséges lenne, volt is már erre példa korábban,

de az egyetemi docens szerint politikai akarat is szükséges ehhez a típusú megvalósításhoz, miközben az sem mellékes, hogy „mennek előre a reformok”. Gálik Zoltán elmondta: már megvalósultak az igazságszolgáltatás reformjával és a korrupcióval kapcsolatos intézkedések is.

A külpolitikai szakértő szerint a határidő kitolása nagyon kétséges, hiszen

„tanácsi határozat kellene hozzá, ráadásul nemcsak magyar, hanem esetleg más programokat is érintene”.

z Európai Parlamentnek a bevonására is szükség lenne, tehát „nagyon nagy köveket kellene megmozgatni ahhoz, hogy ezt sikeresen átvigyék. Elvileg lehetséges, de a gyakorlatban nagyon kicsi rá az esély” a szakértő szerint.

A cikk alapjául szolgáló interjút Kalapos Mihály készítette.

KAPCSOLÓDÓ HANG

Kezdőlap    Belföld    Gálik Zoltán az uniós pénzek megszerzéséről: vannak komoly kockázatok, és az EU rugalmasságára is szükség lesz

kormány

magyarország

európai unió

európai bizottság

magyar fejlesztési bank

gálik zoltán

helyreállítási alap

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
inforadio
ARÉNA
2026.04.23. csütörtök, 18:00
Szabó Olivér Norton
fizikus, csillagász
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Az elmúlt napokban az euró-forint kurzus nagyjából a 360–365-ös sávban mozgott, miközben a rövid távú irány inkább oldalazó, időnként kisebb korrekciókkal. A hangulatot egyszerre tartja fenn a választások utáni bizalom és árnyalja a közel-keleti fejleményekre érzékeny nemzetközi környezet, amelyen keresztül a dollár mozgása gyorsan átgyűrűzik a forint piacára is. A délelőtt folyamán a forint a választások óta nem látott szintre gyengült, ahonnan azóta sem tudott érdemben erősödni.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Lamine Yamal combsérülést szenvedett a Barcelona szerdai bajnoki mérkőzésén, ami veszélybe sodorhatja a világbajnoki szereplését a spanyol válogatott tagjaként.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
The US said its forces boarded "the sanctioned stateless vessel M/T Majestic X" in the Indian Ocean.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. április 23. 14:02
Éppen csak elindult az amerikai követség gépe Budapestről, már fordult is vissza
2026. április 23. 13:38
600 milliárdot fizettek ki egyedi kormánydöntéssel a választások előtt
×
×