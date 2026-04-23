ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
366.47
usd:
313.6
bux:
134799.01
2026. április 23. csütörtök Béla
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Irán megnyitja a Hormuzi-szorost - közölte Donald Trump amerikai elnök pénteken. Az elnök internetes közösségi oldalán megjelent rövid bejegyzésében az iráni bejelentésre hivatkozva azt írta, hogy a Hormuzi-szoros teljes mértékben nyitva és készen áll az áthajózásra.
Nyitókép: Getty Images/Alones Creative

Amerika elpusztít minden iráni hajót, ami aknát próbál telepíteni

Infostart / MTI

Donald Trump amerikai elnök csütörtökön elrendelte minden iráni hajó megsemmisítését, amely aknát próbál telepíteni a Hormuzi-szorosban.

Az elnök internetes közösségi oldalán megjelent bejegyzésében azt is közölte, hogy az amerikai erők megnövelt kapacitással dolgoznak a fontos tengerhajózási útvonalon már elhelyezett tengeri aknák eltávolításán.

Donald Trump egy másik bejegyzésben megismételte, hogy az iráni kikötőket érintő amerikai katonai blokád addig marad fenn, amíg Irán nem köt megállapodást, és azt írta, hogy az Egyesült Államok „teljes mértékben” ellenőrzése alatt tartja a Hormuzi-szorost. „Egyetlen hajó sem léphet be, vagy hagyhatja el (a szorost) az Egyesült Államok haditengerészetének jóváhagyása nélkül” – fogalmazott.

Az elnök egyben kifejtette, hogy Iránon belül hatalmi harc dúl a keményvonalasok és a mérsékeltek között. „Iránban nehéz napok járnak, hogy kitalálják, ki is a vezetőjük” – fejtette ki.

Donald Trump egy harmadik bejegyzésében megköszönte John Phelan, a haditengerészetért felelős miniszter munkáját, aki váratlanul távozott posztjáról. Az elnök szerint a több mint egy évig hivatalban lévő miniszter érdemei közé tartozik a haditengerészet megerősítése.

John Phelan távozását indoklás nélkül szerdán közölte a Pentagon. A haditengerészetét felelős kormányzati pozíciót megbízottként az eddigi miniszterhelyettes, Hung Cao tölti be, aki 25 éven keresztül szolgált az amerikai tengerészet kötelékében.

Kezdőlap    Külföld    Amerika elpusztít minden iráni hajót, ami aknát próbál telepíteni

donald trump

irán

közel-kelet

akna

hormuzi-szoros

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Tálas Péter az Arénában: Ukrajna az Öböl-államokkal üzletelve juthat fontos új partnerekhez
Szíria és Venezuela után harmadik szövetségesét, Iránt is elveszítette a háború miatt Oroszország – erről beszélt az InfoRádió Aréna című műsorában a Stratégia és Védelem Konzultációs Csoport biztonságpolitikai elemzője. Tálas Péter szerint szerint az ukránoknak sem kedvez az iráni háború, mert olyan mennyiségű lőszer fogyott, aminek a pótlása hosszú időt vesz igénybe.
 

inforadio
ARÉNA
2026.04.24. péntek, 18:00
Krausz Ferenc
Nobel-díjas fizikus, az Élvonal Alapítvány kuratóriumi elnöke
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Barbár lépést húzott meg Oroszország az éjszaka közepén: példátlan dologra ébredtek a helyiek

Négy európai ország – Lengyelország, Észtország, Litvánia és Lettország – tiltakozott Oroszországnál, amiért a szibériai Tomszk városában elbontottak egy, a sztálini elnyomás áldozatainak emléket állító komplexumot. Az ügy egy szélesebb orosz törekvés része, amely a szovjet korszak bűneinek emlékét igyekszik eltüntetni.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Meglepő dolog derült ki az étolajról: ezért fizetünk érte többet itthon, mint a szomszédos országokban

A GVH vizsgálatot indított a napraforgó-étolaj piacon, mert az árak Magyarországon nagyobb mértékben nőttek 2025-ben, mint a környező országokban.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Trump tells BBC that King's visit could 'absolutely' help repair relations with UK

In a phone interview with the BBC's North America editor, the president discussed next week's visit and his relationship with the UK PM.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. április 23. 20:24
Donald Trump a brit uralkodó látogatásában látja a „kiutat”
2026. április 23. 20:12
Jönnek a füstmentes generációk – már törvény tiltja meg a dohányzást a brit fiataloknak
×
×