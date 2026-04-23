Amerika elpusztít minden iráni hajót, ami aknát próbál telepíteni

Az elnök internetes közösségi oldalán megjelent bejegyzésében azt is közölte, hogy az amerikai erők megnövelt kapacitással dolgoznak a fontos tengerhajózási útvonalon már elhelyezett tengeri aknák eltávolításán.

Donald Trump egy másik bejegyzésben megismételte, hogy az iráni kikötőket érintő amerikai katonai blokád addig marad fenn, amíg Irán nem köt megállapodást, és azt írta, hogy az Egyesült Államok „teljes mértékben” ellenőrzése alatt tartja a Hormuzi-szorost. „Egyetlen hajó sem léphet be, vagy hagyhatja el (a szorost) az Egyesült Államok haditengerészetének jóváhagyása nélkül” – fogalmazott.

Az elnök egyben kifejtette, hogy Iránon belül hatalmi harc dúl a keményvonalasok és a mérsékeltek között. „Iránban nehéz napok járnak, hogy kitalálják, ki is a vezetőjük” – fejtette ki.

Donald Trump egy harmadik bejegyzésében megköszönte John Phelan, a haditengerészetért felelős miniszter munkáját, aki váratlanul távozott posztjáról. Az elnök szerint a több mint egy évig hivatalban lévő miniszter érdemei közé tartozik a haditengerészet megerősítése.

John Phelan távozását indoklás nélkül szerdán közölte a Pentagon. A haditengerészetét felelős kormányzati pozíciót megbízottként az eddigi miniszterhelyettes, Hung Cao tölti be, aki 25 éven keresztül szolgált az amerikai tengerészet kötelékében.