Budapest, 2026. április 17.Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke, a párt delegációjának vezetõje, leendõ miniszterelnök (b2) az Országgyûlés alakuló ülését elõkészítõ tárgyalást követõen tartott sajtótájékoztatón az Országházban 2026. április 17-én. Mellette Melléthei-Barna Márton (b), Bujdosó Andrea és Velkey György László, a párt képviselõi.
Frakcióvezető-helyettes lesz Magyar Péter kabinetfőnöke

Velkey György László tavaly szeptember óta Magyar Péter kabinetfőnöke, ő készíti elő számára az információkat, találkozókat, háttéranyagokat, segíti a döntések előkészítését.

Velkey György László, Magyar Péter kabinetfőnöke lesz a Tisza Párt egyik frakcióvezető-helyettese az öt-hatból: ő lesz az általános frakcióvezető-helyettes – írja a Telex. Ezt maga a politikus is megerősítette a lapnak.

Egyelőre nem tudni pontosan, hány helyettese lesz Bujdosó Andreának, a Tisza Párt leendő frakcióvezetőjének. Ő maga úgy fogalmazott, hogy az egyes szakterületeknek lesznek felelősei.

Velkey György László nem csak a parlamenti egyeztetéseken van ott Bujdosó Andrea és Magyar Péter mellett, de a lap úgy tudja, a következő időszakban a frakcióvezetővel együtt az összes tiszás képviselővel külön leülnek egy 15-20 perces személyes beszélgetésre is.

Velkey György László szeptember óta tölti be Magyar Péter kabinetfőnökének tisztségét, munkáját úgy írta le, hogy elődolgozza az információkat a leendő miniszterelnöknek, előkészíti a találkozóit, felkészíti őt ezekre a találkozókra, elkészíti neki a háttéranyagokat, segít neki a döntések előkészítésével, strukturálja az idejét. A választáson többek között Hadházy Ákost is simán legyőzve lett országgyűlési képviselő.

A politikai pályára lépés előtt Velkey előbb az Oktatási Hivatalban dolgozott, majd oktatóként dolgozott a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen. Egy ideig a Nemzeti Közszolgálati Egyetem (NKE) tehetséggondozó programját, a Ludovika Collegiumot is vezette, aztán az NKE Nemzetközi Irodáját vezette. Apja Velkey György János, a Bethesda Gyermekkórház főigazgatója, aki belépett az egyik fideszes digitális polgári körbe is. Velkey a családját keresztény-konzervatívnak írta le, állítása szerint ő maga utoljára 2010-ben szavazott a Fideszre.

Elemző: a Tisza-kormánynak be kell avatkoznia a költségvetésbe

Többéves csúcsra erősödött a forint az országgyűlési választásokat követően, és ezzel párhuzamosan évek óta nem látott mélypontra estek a magyar hosszú hozamok, vagyis egyelőre piaci sikere van a rövidesen megalakuló Magyar Péter-kormánynak – mondta az InfoRádióban a Portfolio elemzője, Beke Károly.
 

Fájdalmasat zakózott a hatalmas befektetési alap, több tízmilliárd a veszteség

Jelentős, 636 milliárd norvég korona (68,4 milliárd dollár) veszteséggel zárta az első negyedévet a norvég állami nyugdíjalap, a világ legnagyobb szuverén pénzügyi alapja - közölte a vagyonkezelő, a Norges Bank Investment Management csütörtökön.

Gyalázkodó, szexista kommenteket kapott Schäfer Andrásék edzője: most megszólalt a tréner

Marie-Louise Eta azt mondja: gyerekkorában folyton fiúk között kellett bizonyítania, nem érdeklik a gyalázkodások.

Iran has received first Strait of Hormuz shipping toll, deputy speaker says

The Iranian official did not say who paid the toll, or how much it was. President Trump has previously said the US would target ships if they pay Iran to use the strait.

