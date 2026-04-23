Frakcióvezető-helyettes lesz Magyar Péter kabinetfőnöke

Velkey György László, Magyar Péter kabinetfőnöke lesz a Tisza Párt egyik frakcióvezető-helyettese az öt-hatból: ő lesz az általános frakcióvezető-helyettes – írja a Telex. Ezt maga a politikus is megerősítette a lapnak.

Egyelőre nem tudni pontosan, hány helyettese lesz Bujdosó Andreának, a Tisza Párt leendő frakcióvezetőjének. Ő maga úgy fogalmazott, hogy az egyes szakterületeknek lesznek felelősei.

Velkey György László nem csak a parlamenti egyeztetéseken van ott Bujdosó Andrea és Magyar Péter mellett, de a lap úgy tudja, a következő időszakban a frakcióvezetővel együtt az összes tiszás képviselővel külön leülnek egy 15-20 perces személyes beszélgetésre is.

Velkey György László szeptember óta tölti be Magyar Péter kabinetfőnökének tisztségét, munkáját úgy írta le, hogy elődolgozza az információkat a leendő miniszterelnöknek, előkészíti a találkozóit, felkészíti őt ezekre a találkozókra, elkészíti neki a háttéranyagokat, segít neki a döntések előkészítésével, strukturálja az idejét. A választáson többek között Hadházy Ákost is simán legyőzve lett országgyűlési képviselő.

A politikai pályára lépés előtt Velkey előbb az Oktatási Hivatalban dolgozott, majd oktatóként dolgozott a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen. Egy ideig a Nemzeti Közszolgálati Egyetem (NKE) tehetséggondozó programját, a Ludovika Collegiumot is vezette, aztán az NKE Nemzetközi Irodáját vezette. Apja Velkey György János, a Bethesda Gyermekkórház főigazgatója, aki belépett az egyik fideszes digitális polgári körbe is. Velkey a családját keresztény-konzervatívnak írta le, állítása szerint ő maga utoljára 2010-ben szavazott a Fideszre.