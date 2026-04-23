Megoldódhat az Ararát-hegy bibliai időkig visszanyúló rejtélye

1959-ben fedezték fel Törökországban, az Ararát-hegy közelében azt a különös kőzetképződményt, amely első pillantásra egy hatalmas, megkövesedett hajóra hasonlít. Egyes kutatók szerint elképzelhető, hogy ez Noé bárkája. A felfedezés körül egy darabig csend volt, nemrég viszont Andrew Jones, a Noah’s Ark Scans nevű kutatócsoport munkatársa bejelentette, hogy izgalmas új eredmények születtek – írja a The New York Post híradása nyomán az Index.

A kutatócsapat talajmintákat vett, georadart vetett be, és infratermal technikával pásztázta át a területet. Az eredmények szerint a formáció pontosan 515 láb hosszú – ami állítólag megfelel a Bibliában megadott bárkaméretek modern átváltásának. A föld alatt pedig folyosók húzódnak, amelyek egy központi üreg felé tartanak.

A begyűjtött 88 talajminta meglepő adatokkal szolgált: az alakzaton belül vételezettek háromszor annyi szerves anyagot és 38 százalékkal több káliumot tartalmaztak, mint a közvetlen környezetből vettek, ami a kutatók szerint azt bizonyítja, hogy az ott egykor élt emberek és állatok valóban nyomot hagytak maguk után.

Emellett,

habár a lelőhely mintegy 2000 méteres magasságban található, tengeri korallokat és kagylókat találtak körülötte,

ami Andrew Jones szerint arra utal, hogy a terület egykor víz alatt volt – utalva ezzel az özönvízre. Fontos azonban kiemelni a geológiai szempontot is, hiszen a tektonikus mozgás egykori tengeraljzatokat is képes évmilliók alatt hegycsúcsokká emelni, nem véletlen, hogy a Himalája is tele van tengeri fosszíliákkal. A lap hozzáteszi, mindez nem jelenti azt, hogy Jones téved, csak azt, hogy a kövületek önmagukban nem bizonyító erejűek.

A kutatócsoport következő lépése egy távirányítású roboteszköz bevetése lenne, amely le tudna ereszkedni a feltárt járatokba, és képeket küldhetne a felszínre.

Lehet, hogy egy több ezer éves hajóroncs lapul a török hegyoldalban.

De lehet, hogy egy különlegesen formált kőzetképződmény, amelynek talaja az évezredes állattartástól gazdagabb.

A kutatás vezetője tehát nem állítja, hogy megtalálta Noé bárkáját, hanem azt, hogy pozitív jeleket lát, amelyeket érdemes tovább vizsgálni.