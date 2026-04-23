2026. április 23. csütörtök Béla
The view of the Armenian Apostolic Church Khor Virap on the background of the biblical Mount Ararat, near the Turkish border.
Nyitókép: Tigran Hayrapetyan/Getty Images

Megoldódhat az Ararát-hegy bibliai időkig visszanyúló rejtélye

Infostart

Az 1950-es évek vége óta izgatja a kutatók fantáziáját az Ószövetségben, Noé bárkájának történetében felbukkanó Ararát-hegy, és az azon felfedezett, hajószerű kőképződmény. A friss kutatások eredményei most csak még kíváncsibbá tették a régészeket.

1959-ben fedezték fel Törökországban, az Ararát-hegy közelében azt a különös kőzetképződményt, amely első pillantásra egy hatalmas, megkövesedett hajóra hasonlít. Egyes kutatók szerint elképzelhető, hogy ez Noé bárkája. A felfedezés körül egy darabig csend volt, nemrég viszont Andrew Jones, a Noah’s Ark Scans nevű kutatócsoport munkatársa bejelentette, hogy izgalmas új eredmények születtek – írja a The New York Post híradása nyomán az Index.

A kutatócsapat talajmintákat vett, georadart vetett be, és infratermal technikával pásztázta át a területet. Az eredmények szerint a formáció pontosan 515 láb hosszú – ami állítólag megfelel a Bibliában megadott bárkaméretek modern átváltásának. A föld alatt pedig folyosók húzódnak, amelyek egy központi üreg felé tartanak.

A begyűjtött 88 talajminta meglepő adatokkal szolgált: az alakzaton belül vételezettek háromszor annyi szerves anyagot és 38 százalékkal több káliumot tartalmaztak, mint a közvetlen környezetből vettek, ami a kutatók szerint azt bizonyítja, hogy az ott egykor élt emberek és állatok valóban nyomot hagytak maguk után.

Emellett,

habár a lelőhely mintegy 2000 méteres magasságban található, tengeri korallokat és kagylókat találtak körülötte,

ami Andrew Jones szerint arra utal, hogy a terület egykor víz alatt volt – utalva ezzel az özönvízre. Fontos azonban kiemelni a geológiai szempontot is, hiszen a tektonikus mozgás egykori tengeraljzatokat is képes évmilliók alatt hegycsúcsokká emelni, nem véletlen, hogy a Himalája is tele van tengeri fosszíliákkal. A lap hozzáteszi, mindez nem jelenti azt, hogy Jones téved, csak azt, hogy a kövületek önmagukban nem bizonyító erejűek.

A kutatócsoport következő lépése egy távirányítású roboteszköz bevetése lenne, amely le tudna ereszkedni a feltárt járatokba, és képeket küldhetne a felszínre.

  • Lehet, hogy egy több ezer éves hajóroncs lapul a török hegyoldalban.
  • De lehet, hogy egy különlegesen formált kőzetképződmény, amelynek talaja az évezredes állattartástól gazdagabb.

A kutatás vezetője tehát nem állítja, hogy megtalálta Noé bárkáját, hanem azt, hogy pozitív jeleket lát, amelyeket érdemes tovább vizsgálni.

Tudomány

rejtély

törökország

régészet

kutatás

noé bárkája

özönvíz

ószövetség

ararát-hegy

Elemző: a Tisza-kormánynak be kell avatkoznia a költségvetésbe

Többéves csúcsra erősödött a forint az országgyűlési választásokat követően, és ezzel párhuzamosan évek óta nem látott mélypontra estek a magyar hosszú hozamok, vagyis egyelőre piaci sikere van a rövidesen megalakuló Magyar Péter-kormánynak – mondta az InfoRádióban a Portfolio elemzője, Beke Károly.
 

Kapitány István: csökkenti a mediánbér alattiak személyi jövedelemadóját a Tisza-kormány

Egyeztetés Magyar Péterrel: a pedagóguskar elnöke szerint pontosan meg kell határozni az oktatás céljait

Az ügynökaktákkal és a vagyonvisszaszerzési hivatallal kezd Ruff Bálint, a jövendő kancelláriaminiszter

Ruff Bálint lesz a leendő Tisza-kormány kancelláriaminisztere, Lőrincz Viktória a terület- és vidékfejlesztési miniszter.

A 2010-es kormányváltás után ez volt a közjogi méltóságok sorsa

Csizmadia Ervin: a magyar politikatörténetben különleges helyzet állt elő

Kijev felvette a kapcsolatot a Tisza-kormány leendő külügyminiszterével

Így tiltatták volna be a Fideszt

Mi Donald Trump valódi stratégiája az iráni háborúban?
Üzemanyag: drágulás vagy hiány jön?
Bosszú vagy megbékélés: mi jön a választás után?
 
Törökország újraindítaná a tárgyalásokat, Putyin feltételekkel hajlandó találkozni Zelenszkijjel

Újra akarja indítani az orosz–ukrán tárgyalásokat Törökország. Ezt a török államfő közölte Mark Rutte NATO-főtitkárral szerdai ankarai találkozójukon – írta Recep Tayyip Erdogan hivatala. Dmitrij Peszkov Kreml-szóvivő szerdán azt nyilatkozta, Vlagyimir Putyin orosz elnök hajlandó ugyan találkozni ukrán kollégájával, Volodimir Zelenszkijjel, de csak akkor, ha már véglegesíteni tudják a megállapodásokat. Az ukrán elnök viszont azt mondta, „bármilyen formátumban, bármikor” kész találkozni Putyinnal. Cikkünk folyamatosan frissül az ukrajnai háború eseményeivel.

Mi történik a háttérben a hazánknak járó uniós milliárdokkal? Erre a számlára kaphatja meg a pénzt Magyarország

Az uniós elvárások között szerepelnek jogi reformok, intézményi változtatások és a közpénzek felhasználásának szigorúbb ellenőrzése.

US says 'no time frame' on ending war with Iran, as Tehran says reopening Strait of Hormuz 'not possible'

The White House says Donald Trump is "satisfied" with the blockade of Iran's ports, which Tehran's top negotiator calls a violation of the ceasefire.

2026. április 23. 06:24
Fantasztikus videót közölt az Artemis II kapitánya a „földnyugtáról”
2026. április 22. 21:00
Szomorú döntés született a Voyager–1 űrszonda kapcsán
