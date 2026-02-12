Készül a fejlesztési terv a magyar ipar „aranytartalékára”

„Megállapodtunk az itteni gyárosokkal és a munkaadók szövetségének vezetőivel, hogy áprilist követően egy Csepel Művek-fejlesztési tervet készítünk, amellyel a célunk az lesz, hogy újra a régi életet visszahozzuk ide, Weiss Manfréd szellemét megidézzük” – közölte Szijjártó Péter.

„Itt nagyon komoly fejlesztéseket fogunk csinálni, és én egészen biztos vagyok abban, hogy a Csepel Művek a magyar ipar aranytartalékából a magyar ipar motorjává válik újra” – tette hozzá.

A miniszter azt hangsúlyozta, hogy a kormány támogatása mindehhez adott lesz mind az infrastruktúrafejlesztés, mind az utak, mind az iparvasutak fejlesztése terén, hogy a Csepel Művek újra Budapest és a magyar gazdaság motorjaként működhessen.