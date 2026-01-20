OTP: idén felpöröghet a gazdaság

Tardos Gergely, az OTP vezető elemzője az InfoRádióban elmondta: úgy látják, 2-2,5 százalékos növekedésre pöröghet fel a hazai gazdaság ebben az évben. Az emögött álló okokból hármat emelt ki: egyik az, hogy a fogyasztás növekedése még tovább gyorsulhat, ugyanis nagyon sok olyan kormányzati intézkedés született, ami ennek lendületet adna.

Hozzátette, hogy a hazai gazdasági növekedés az elmúlt időszakban véleménye szerint részben azért maradt el a régiós versenytársaktól, mert 2023-2025 között sorra 5-10 százalékot estek a beruházások. Mindemellett ebben a környezetben a hazai ipar és az export sem tudott jól teljesíteni, hiszen az iparcikkek iránti kereslet gyenge volt és a „német gazdaság is szenvedett”. Mivel a hazai ipar mélyen integrálódott az EU-s, illetve német termelési láncokba, ez kedvezőtlen környezetet teremtett a hazai exportőröknek.

Az idei évben arra lehet számítani, hogy a fogyasztás élénkülni fog

– tette hozzá Tardos Gergely.

Tavaly már jelentősen csillapodott a beruházások esése, a sokévnyi esés után már idén némi bővülésre lehet számítani. Az export számára is kedvezőbbé válhat a környezet, hiszen az Európai Unió gazdasága növekedési pályán marad. Véleménye szerint enyhülhet az a kettősség is, miszerint a mediterrán országok gyorsan bővülnek, miközben az északi, Németország által fémjelzett ipari blokk „szenved” – az idei évben várhatóan már tud nőni a német gazdaság.

Kiemelte, a jegybank hosszú idő után szakított a korábbi, forintgyengülésen alapuló árfolyampolitikával. A tavaly érkező új jegybanki vezetés és Varga Mihály jegybankelnök többször is hangsúlyozta ugyanis, hogy stabil, nem gyengülő, esetleg enyhén felértékelődő forintban gondolkodik közép-hosszú távon.

Ennek a jelei már most, év elején is látszódni fognak, hiszen a tavalyi év elejét megelőzően volt egy komoly leértékelődés. Akkor „nagyon agresszív”, illetve viszonylag magas átárazás volt látható a vállalati szektorban, ez most várhatóan kisebb lesz – tette hozzá Tardos Gergely. Ez

a csökkenő pályán lévő inflációt február-márciusra leviheti akár 2 százalék környékére.

Mivel az inflációesést segíti az alacsony üzemanyagár, illetve a jövedéki adóemelések elhalasztása is, ezért ezt követően várhatóan emelkedni fog az infláció. A jegybank erős árfolyampolitikájának ellenére az inflációs várakozások megtörése nem egy-két negyedévi munka, hanem ehhez hosszabb idő kell. A hazai inflációt jelenleg az élelmiszer- és az energiaárak húzzák le. Mindeközben az árucikkek inflációja magasabb, mint „ami kényelmes lenne”, a szolgáltatások inflációja is magasabb. A probléma még ha enyhül is, de nincsen egyértelműen megoldva, így a jegybanknak óvatosnak kell maradnia az inflációs várakozások csökkenéséig – fogalmazott a vezető elemző.