Egy elektromos autó vitte el a legerősebbnek járó trófeát itthon, 1000 lóerő fölé ment

A 2025-ös év nagyon izgalmas volt az autópiacon piacot tekintve. A benzines autók között a Suzuki Swift volt a legnépszerűbb tavaly, a dízelek között a Volkswagen Passat. Az elektromos autóknál a képzeletbeli dobogó első fokán a Tesla Model 3 áll, bár ott több erős kihívó is van, a hibrid autóknál pedig a Toyota Corolla viszi a prímet – mondta Koralewsky Márk, a hasznaltauto.hu portál üzletágvezetője az InfoRádióban

2025-ben a legdrágábban meghirdetett autó egy Pagani Huayra volt, ez közel egymilliárdos, tehát 990 millió forintos árcédulával került fel az oldalra. A legidősebb, a portálon eladásra kínált kocsi több, mint száz éves volt, egy, az 1920-as években gyártott Bugatti Type 30 típusú gépjármű szerezte meg ezt a címet. A legerősebb autó „virtuális díját” egy elektromos autó, a Lucid Air kapta meg, ami 1050 lóerős teljesítményű – hangsúlyozta az üzletágvezető.

Forrás: hasznaltauto.hu

A skála másik végén egy Yamaha JY3 típusú golfautó van, amely jóval kisebb teljesítménnyel, 6 lóerővel rendelkezik. Beszélt arról is, hogy folyamatos drágulás is van a piacon, 2025-ben az átlagár 5,1 milllió forint környékén mozgott. Az átlagéletkor elkezdte megközelíteni a 12,9 évet, az átlagos futásteljesítmény pedig 178 ezer kilométer környékén alakult a 2025-ös évben. Az év vége felé közeledve viszont elkezdett csökkenni mind az átlagéletkor, mind pedig a futásteljesítmény.