Tízezer utas vásárolhat „All You Can Fly” tagságot 499 eurós áron, a légitársaság néhány héten belül közli döntését a megrendelt gépei átvételének elhalasztásáról, a nagy hatótávú A321XLR-ek pedig a Wizz Air UK-hez kerülnek – írja Michael Delehant vezérigazgató londoni bejelentése nyomán az airportal.hu.

Az All You Can Fly tagok 12 hónap alatt 72 órával az indulás időpontja előtt választhatnak a Wizz Air által felkínált, last minute úti célok közül, és szegmensenként 9,99 eurós alapáron foglalhatnak jegyet a kiválasztott járatokra.

A fapados légitársaság a nagy érdeklődésre való tekintettel nyitja meg az évi 499 euróba kerülő előfizetés harmadik programját. Az eddigi tapasztalatok szerint az előfizetők átlagosan 9 alkalommal utaztak egy év alatt.

Továbbá az év végétől öt bázison, köztük a budapestin is elérhetővé válik egy „business class” jellegű szolgáltatáscsomag. Ez a jelenleg külön megvásárolható extrákat egyben tartalmazza, valamint új elemként üresen hagyják a szolgáltatást megvásárló utas melletti középső ülést. Utóbbi viszont csak foglaltságtól függően lesz elérhető, a Wizz Air nem tervezi, hogy a hagyományos légitársaságokhoz hasonlóan külön sorokat tartson fenn a business class részére.

A vezérigazgató azt is megerősítette, hogy a társaság tárgyal az Airbus-szal arról, hogy számos megrendelt repülőgép átvételét halasztják a következő évtizedre, további részleteket azonban csak később közölnek majd.