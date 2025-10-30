ARÉNA - PODCASTOK
2025. október 30. csütörtök Alfonz
Moscow, Russia - March 26, 2019: Aircraft Airbus A320-232(WL) HA-LYT of Wizz Air against blue sky in sunny morning going to landing at Vnukovo international airport in Moscow
Nyitókép: Fotokot197/Getty Images

Egy ülést üresen hagynak a fapados gépen az ülés mellett, ha valaki olyan jegyet vesz

Infostart

A tagság révén az utasok exkluzív feltételek mellett vásárolhatnak repülőjegyet egy éven keresztül.

Tízezer utas vásárolhat „All You Can Fly” tagságot 499 eurós áron, a légitársaság néhány héten belül közli döntését a megrendelt gépei átvételének elhalasztásáról, a nagy hatótávú A321XLR-ek pedig a Wizz Air UK-hez kerülnek – írja Michael Delehant vezérigazgató londoni bejelentése nyomán az airportal.hu.

Az All You Can Fly tagok 12 hónap alatt 72 órával az indulás időpontja előtt választhatnak a Wizz Air által felkínált, last minute úti célok közül, és szegmensenként 9,99 eurós alapáron foglalhatnak jegyet a kiválasztott járatokra.

A fapados légitársaság a nagy érdeklődésre való tekintettel nyitja meg az évi 499 euróba kerülő előfizetés harmadik programját. Az eddigi tapasztalatok szerint az előfizetők átlagosan 9 alkalommal utaztak egy év alatt.

Továbbá az év végétől öt bázison, köztük a budapestin is elérhetővé válik egy „business class” jellegű szolgáltatáscsomag. Ez a jelenleg külön megvásárolható extrákat egyben tartalmazza, valamint új elemként üresen hagyják a szolgáltatást megvásárló utas melletti középső ülést. Utóbbi viszont csak foglaltságtól függően lesz elérhető, a Wizz Air nem tervezi, hogy a hagyományos légitársaságokhoz hasonlóan külön sorokat tartson fenn a business class részére.

A vezérigazgató azt is megerősítette, hogy a társaság tárgyal az Airbus-szal arról, hogy számos megrendelt repülőgép átvételét halasztják a következő évtizedre, további részleteket azonban csak később közölnek majd.

Életmód    Egy ülést üresen hagynak a fapados gépen az ülés mellett, ha valaki olyan jegyet vesz

