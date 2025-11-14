ARÉNA - PODCASTOK
2025. november 14. péntek
Ukrajna
Nyitókép: Unsplash

Rémisztő helyzetek a ferihegyi repülőtéren – fél órán belül két géphez riasztották a mentőket

Infostart

November 12-én mindössze 22 percen belül két különböző járatról is riasztást kapott a Budapest Airport szerződéses orvosi szolgálata, kritikus állapotú utasok miatt.

Az egyik párizsi járaton egy utas epilepsziás rohamot kapott, a másik, Antalyából Stuttgartba tartó gépen újraélesztés zajlott a fedélzeten.

A két repülőgép érkezése között alig 10 perc telt el. Az AMS repülőtéri orvosi csapata minden erőt mozgósított, és párhuzamosan látta el a betegeket.

„Az orvosi csapat és az Országos Mentőszolgálat esetkocsiján dolgozók összehangolt munkája ezúttal is életeket mentett, a laikusok összefogása pedig ismét rámutatott, milyen fontos, hogy megkezdjük a segítségre szorulók ellátását az egészségügyi szakemberek kiérkezéséig” – írta a közösségi oldalán a repülőtéri mentőszolgálat.

Kaiser Ferenc: kezdi elérni a határokat az ukrán haderő ellenállása és kitartása

Kaiser Ferenc: kezdi elérni a határokat az ukrán haderő ellenállása és kitartása

Az oroszok már Pokrovszk bevételét ünneplik, amely városnak Mirnograddal együtt azért nagy a jelentősége, mert mindkét település része a Donyeck-megyét védő erődnek – mondta az InfoRádióban a Nemzeti Közszolgálati Egyetem docense. Mint fogalmazott, ha az oroszok az egész Donyeck-megyét birtokba akarják venni, előbb Szlovjanszkot és Kramatorszkot kellene elfoglalniuk, ami egyáltalán nem egyszerű feladat. A szakértő kitért arra is, hogy egyre nagyobb arányú dezertálásról érkeznek hírek az ukrán hadseregből.
 

Moszkva szerint ennyi volt, Kijev nem hajlandó folytatni a tárgyalásokat

Hatalmas átvilágítási akció kezdődik Ukrajnában

Kikaptak a portugálok, sorsdöntő mérkőzés vár a magyarokra

Kikaptak a portugálok, sorsdöntő mérkőzés vár a magyarokra

A portugál labdarúgó-válogatott kikapott Írországban, így a vasárnapi utolsó fordulóban dől el, melyik csapat jut ki a jövő évi világbajnokságra és melyik lesz pótselejtezős az európai selejtező F csoportjából.
 

„Kijött a vakond” az utolsó örmény helyzetnél – Értékelések a vb-pótselejtező küszöbén

A vb-pótselejtező küszöbére lépett Örményországban a magyar labdarúgó-válogatott

Hamarosan megszólal Orbán Viktor

Hamarosan megszólal Orbán Viktor

Orbán Viktor miniszterelnök péntek reggel ismét interjút ad a Kossuth Rádiónak, amelyben várhatóan több, már bejelentett vagy napirenden lévő gazdasági és társadalmi ügyet érint majd. Szóba kerülhetnek a nyugdíjak, az orosz energialeválásról szóló intézkedések, az árrésstop meghosszabbítása, valamint a különadók tervezett emelései is. A kormányfő nyilatkozatait élőben közvetítjük.

Sűrű tejköd ül az országra, több vármegyére is figyelmeztetést adtak ki

Sűrű tejköd ül az országra, több vármegyére is figyelmeztetést adtak ki

Nem változik az időjárásunk, marad a szürke, borongós idő. Helyenként napközben is párás, ködös maradhat a levegő.

BBC apologises to Trump over Panorama edit but refuses to pay compensation

BBC apologises to Trump over Panorama edit but refuses to pay compensation

Lawyers for the US president have threatened to sue the corporation for $1bn (£759m).

2025. november 14. 07:26
Őrizetbe vették a szegedi politikusnő zaklatóját
2025. november 14. 05:36
Erős hónapok várnak a nyugdíjasokra
