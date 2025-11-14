Rémisztő helyzetek a ferihegyi repülőtéren – fél órán belül két géphez riasztották a mentőket

Az egyik párizsi járaton egy utas epilepsziás rohamot kapott, a másik, Antalyából Stuttgartba tartó gépen újraélesztés zajlott a fedélzeten.

A két repülőgép érkezése között alig 10 perc telt el. Az AMS repülőtéri orvosi csapata minden erőt mozgósított, és párhuzamosan látta el a betegeket.

„Az orvosi csapat és az Országos Mentőszolgálat esetkocsiján dolgozók összehangolt munkája ezúttal is életeket mentett, a laikusok összefogása pedig ismét rámutatott, milyen fontos, hogy megkezdjük a segítségre szorulók ellátását az egészségügyi szakemberek kiérkezéséig” – írta a közösségi oldalán a repülőtéri mentőszolgálat.