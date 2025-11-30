ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
381.54
usd:
328.9
bux:
109453.39
2025. november 30. vasárnap Andor, András
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Karol Nawrocki megválasztott lengyel elnök beszél, miután ünnepség keretében átvette a választási győzelmét hitelesítő okiratot az Országos Választási Bizottság elnökétől a varsói királyi várban 2025. június 11-én. Nawrocki az ellenzéki Jog és Igazságosság (PiS) párt támogatásával győzött a lengyel elnökválasztás június 1-jei második fordulójában.
Nyitókép: MTI/EPA/PAP/Marcin Obara

Komoly lengyel következménye van Orbán Viktor moszkvai útjának

Infostart

Karol Nawrocki lengyel államfő lemondta a Orbán Viktor magyar miniszterelnökkel tervezett kétoldalú találkozóját, miután Orbán Viktor pénteken Moszkvában tárgyalt Vlagyimir Putyin orosz elnökkel. A döntést vasárnap jelentette be Marcin Przydacz, a lengyel államfő nemzetközi politikai hivatalát vezető külügyi államtitkár.

Marcin Przydacz közösségi oldalán közzétett bejelentésében kifejtette, hogy Karol Nawrocki elnök következetesen a szolidáris fellépés és a közép-európai biztonság mellett érvel az Oroszország által Ukrajnában okozott háború befejezése érdekében - írja az index.hu.

Az államtitkár kiemelte, hogy Nawrocki elnök politikájában Lech Kaczynski korábbi elnök örökségére hivatkozik, aki hangsúlyozta az európai biztonság és az energiabiztonság szempontjából kulcsfontosságú szolidaritást.

A visegrádi csúcs

A lengyel államfő ennek ellenére részt vesz a visegrádi csoport elnökeinek esztergomi csúcstalálkozóján, ahol a cseh, szlovák és magyar államfővel együtt a közép-európai térség biztonsági kérdéseiről és az együttműködés lehetőségeiről fognak tárgyalni. Karol Nawrocki magyarországi programját kizárólag erre az eseményre korlátozza.

Nemzetközi visszhang

Orbán Viktor miniszterelnök pénteki moszkvai látogatása, amelynek célja Magyarország energiabiztonságának garantálása volt a télre és a jövő évre, éles nemzetközi bírálatokat váltott ki. Friedrich Merz német kancellár szerint a magyar kormányfő európai felhatalmazás és jóváhagyás nélkül utazott Moszkvába. Robert Golob szlovén miniszterelnök úgy véli, Orbán Viktor nem az európai csapatban játszik.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szombaton reagált a bírálatokra, leszögezve, hogy Magyarország külföldi tárgyalásaihoz nincs szükség sem engedélyre, sem mandátumra.

Kezdőlap    Külföld    Komoly lengyel következménye van Orbán Viktor moszkvai útjának

oroszország

lengyelország

magyarország

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Siklósi Gergely fő riválisáról: le fogom győzni Kano Kokit!

Siklósi Gergely fő riválisáról: le fogom győzni Kano Kokit!
Átvehette az előző szezon legjobb férfi párbajtőrözőjének járó díjat az olimpiai bajnok Siklósi Gergely a nemzetközi szövetség bahreini ünnepségén. A Honvéd világbajnoka hosszú felkészülésen van túl, legközelebb a decemberi vancouveri világkupa-állomáson lép pástra.
Komoly lengyel következménye van Orbán Viktor moszkvai útjának

Komoly lengyel következménye van Orbán Viktor moszkvai útjának

Karol Nawrocki lengyel államfő lemondta a Orbán Viktor magyar miniszterelnökkel tervezett kétoldalú találkozóját, miután Orbán Viktor pénteken Moszkvában tárgyalt Vlagyimir Putyin orosz elnökkel. A döntést vasárnap jelentette be Marcin Przydacz, a lengyel államfő nemzetközi politikai hivatalát vezető külügyi államtitkár.
 

Újabb országnál húzták ki a gyufát az ukránok

Az oroszok lecsaptak Kijevre

VIDEÓ
Miért baj, ha a turista a sarki közértben eszik? Zsidai Zoltán Roy, Inforádió, Aréna
Humanoid robotok és digitális avatarok: Ez a MI jövőnk? Palkovics László, Inforádió, Aréna
Zuhanás: meddig marad kancellár Friedrich Merz? Bauer Bence, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.12.01. hétfő, 18:00
Demkó Attila
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukacs Intézet Stratégiai Jövők Programjának vezetője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Könnygázzal oszlatták fel a tiltakozó gazdákat: botrány robbant ki az EU-s támogatások miatt

Könnygázzal oszlatták fel a tiltakozó gazdákat: botrány robbant ki az EU-s támogatások miatt

Vasárnap összecsaptak a gazdák és a rendőrök Görögországban a késlekedő uniós agrártámogatások és a korrupciós vizsgálatok miatt.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Üzent a gyilkosnak a Morrisons-ban meghalt fiú anyja: tudni akarom, mért kellett meghalnia?&quot;

Üzent a gyilkosnak a Morrisons-ban meghalt fiú anyja: tudni akarom, mért kellett meghalnia?&quot;

Ahogy arról korábban beszámoltunk, szombat este a Morrison&#039;s 2 nevű szórakozóhelyen életét vesztette egy 25 éves férfi.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Benjamin Netanyahu seeks pardon from Israel's president

Benjamin Netanyahu seeks pardon from Israel's president

He denies any wrongdoing in three ongoing trials over allegations of bribery, fraud and breach of trust.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. november 30. 16:07
Gyermekáldozatok is vannak Stocktonban - megjöttek az első fotók a helyszínről
2025. november 30. 13:06
Újabb országnál húzták ki a gyufát az ukránok
×
×
×
×