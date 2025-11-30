Komoly lengyel következménye van Orbán Viktor moszkvai útjának

Marcin Przydacz közösségi oldalán közzétett bejelentésében kifejtette, hogy Karol Nawrocki elnök következetesen a szolidáris fellépés és a közép-európai biztonság mellett érvel az Oroszország által Ukrajnában okozott háború befejezése érdekében - írja az index.hu.

Az államtitkár kiemelte, hogy Nawrocki elnök politikájában Lech Kaczynski korábbi elnök örökségére hivatkozik, aki hangsúlyozta az európai biztonság és az energiabiztonság szempontjából kulcsfontosságú szolidaritást.

A visegrádi csúcs

A lengyel államfő ennek ellenére részt vesz a visegrádi csoport elnökeinek esztergomi csúcstalálkozóján, ahol a cseh, szlovák és magyar államfővel együtt a közép-európai térség biztonsági kérdéseiről és az együttműködés lehetőségeiről fognak tárgyalni. Karol Nawrocki magyarországi programját kizárólag erre az eseményre korlátozza.

Nemzetközi visszhang

Orbán Viktor miniszterelnök pénteki moszkvai látogatása, amelynek célja Magyarország energiabiztonságának garantálása volt a télre és a jövő évre, éles nemzetközi bírálatokat váltott ki. Friedrich Merz német kancellár szerint a magyar kormányfő európai felhatalmazás és jóváhagyás nélkül utazott Moszkvába. Robert Golob szlovén miniszterelnök úgy véli, Orbán Viktor nem az európai csapatban játszik.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szombaton reagált a bírálatokra, leszögezve, hogy Magyarország külföldi tárgyalásaihoz nincs szükség sem engedélyre, sem mandátumra.