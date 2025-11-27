ARÉNA - PODCASTOK
Klarna Group Plc signage during the companys initial public offering (IPO) on the floor of the New York Stock Exchange (NYSE) in New York, US, on Wednesday, Sept. 10, 2025. Klarna Group Plc and some of its shareholders raised $1.37 billion in an initial public offering priced above a marketed range, kicking off what is likely to be one of the best weeks of the year for US listings. Photographer: Michael Nagle/Bloomberg via Getty Images
Nyitókép: Getty Images/Michael Nagle/Bloomberg

A Klarna forradalmasítaná a határokon átnyúló fizetéseket

Infostart

A Klarna 2026-ban elindítja saját dollárhoz kötött stabilcoinját, a KlarnaUSD-t, amely a Stripe és a Tempo új blokklánc-infrastruktúrájára épül. A cél, hogy a határon átnyúló fizetéseket gyorsabbá és olcsóbbá tegyék, kihívva a jelenlegi, évi 120 milliárd dolláros díjakat termelő rendszereket.

A Klarna elindítja dollárfedezetű stabilcoinját, a KlarnaUSD-t 2026-ban - írja a Finextra alapján a Portfolio. A svédországi Klarna eredetileg BNPL-szolgáltatásként (Buy Now Pay Later) indult, mára azonban globális digitális bankká és fizetési szolgáltatóvá nőtte ki magát. A cég azokhoz csatlakozik, akik szerint a stabilcoinok felforgathatják a határon átnyúló fizetések piacát, amely jelenleg évente mintegy 120 milliárd dollárnyi tranzakciós díjat termel.

A cikk szerint a KlarnaUSD a Stripe tulajdonában lévő stablecoin-infrastruktúrára, a Bridge Open Issuance megoldására épül. A stablecoin 2026-ban a Stripe és a Paradigm új blokkláncán, a Tempo által fejlesztett blokkláncon indul el. A Tempo egy, a Stripe által inkubált független vállalat, amely fizetésekre fókuszáló blokkláncot épít.

„114 millió ügyféllel és 112 milliárd dolláros éves bruttó áruértékkel (Gross Merchandise Value) a Klarna olyan méretű, hogy globálisan megváltoztathatja a fizetéseket: a Klarna mérete és a Tempo infrastruktúrája révén kihívhatjuk a régi hálózatokat, és mindenki számára gyorsabbá és olcsóbbá tehetjük a fizetéseket” – mondja Sebastian Siemiatkowski, a Klarna vezérigazgatója.

kriptovaluta

stabilcoin

klarna

