A Klarna forradalmasítaná a határokon átnyúló fizetéseket

A Klarna elindítja dollárfedezetű stabilcoinját, a KlarnaUSD-t 2026-ban - írja a Finextra alapján a Portfolio. A svédországi Klarna eredetileg BNPL-szolgáltatásként (Buy Now Pay Later) indult, mára azonban globális digitális bankká és fizetési szolgáltatóvá nőtte ki magát. A cég azokhoz csatlakozik, akik szerint a stabilcoinok felforgathatják a határon átnyúló fizetések piacát, amely jelenleg évente mintegy 120 milliárd dollárnyi tranzakciós díjat termel.

A cikk szerint a KlarnaUSD a Stripe tulajdonában lévő stablecoin-infrastruktúrára, a Bridge Open Issuance megoldására épül. A stablecoin 2026-ban a Stripe és a Paradigm új blokkláncán, a Tempo által fejlesztett blokkláncon indul el. A Tempo egy, a Stripe által inkubált független vállalat, amely fizetésekre fókuszáló blokkláncot épít.

„114 millió ügyféllel és 112 milliárd dolláros éves bruttó áruértékkel (Gross Merchandise Value) a Klarna olyan méretű, hogy globálisan megváltoztathatja a fizetéseket: a Klarna mérete és a Tempo infrastruktúrája révén kihívhatjuk a régi hálózatokat, és mindenki számára gyorsabbá és olcsóbbá tehetjük a fizetéseket” – mondja Sebastian Siemiatkowski, a Klarna vezérigazgatója.