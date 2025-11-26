Hazánkban építheti fel első európai óriásgyárát a GWM

A Great Wall Motor (GWM), Kína egyik legnagyobb autógyártója 2029-re évi 300 ezer járművet gyártana Európában, ahol első autógyára számára keres helyszínt, hogy megfordítsa a gyengülő regionális eladásokat – írja a Reuters híradása nyomán a vg.hu.

Az 1984-ben alapított GWM elnöke, Parker Shi a lapnak elmondta, a gyártó Spanyolországban és Magyarországon, valamint más országokban is mérlegeli a gyár lehetséges helyszíneit. A munkaerő- és logisztikai költségek számítanak elsődleges döntési szempontnak, mivel a GWM-nek kezdetben alkatrészeket kell majd az európai piacra szállítania. Az autógyártó az EU iparpolitikáját is figyelemmel kíséri, különös tekintettel azokra a változásokra, amelyek a befektetési környezetet és a vámokat érinthetik.

A vállalat elnöke szerint hatalmas, hosszú távú befektetésről van szó.

Európában a GWM-nek nemcsak a régóta jelen lévő versenytársaktól kell megszereznie a piaci részesedést, hanem az agresszívan terjeszkedő kínai riválisoktól, így a Szegeden 4,5 milliárd dollárért gyárat építő BYD-től is.

A GWM jelenleg Oroszországban, Thaiföldön és Brazíliában működtet külföldi gyártóüzemeket.

A vállalat célja, hogy 2030-ra évente egymillió autót adjon el külföldön, ezért gyorsítják fel az európai stratégiát.

Pécs lehet az egyik lehetséges helyszín, Lázár János építési és közlekedési miniszter is megemlítette egy korábbi nyilatkozatában, hogy titkos tárgyalások folynak egy nagy autóipari vállalattal a város érdekében. A beruházáshoz 600 hektárnyi ipari parkot készítenek el, és az M6-os és M60-as utakat is fejleszteni kell.

A pécsi autóipari beruházásról korábban Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter is beszélt, közölve, hogy reményei szerint remek hírekkel szolgálhat majd.