2025. november 21. péntek
Photo of a happy young woman holding Christmas gifts and looking at her phone, enjoying the festive holiday outdoors. She is smiling and appears excited, embracing the joyful holiday spirit.
Nyitókép: Riska, Getty Images

Akár 150 ezer forint is visszajár most a személyi kölcsönök után

Vendégszerző

Ahogy a kereskedelemben, a bankokban is elindult novemberben a személyi kölcsönök Black Friday néven emlegetett szezonális akciója. Több pénzintézetnél is találni személyi kölcsönhöz kapcsolódó pénzvisszatérítési vagy ajándékutalvány promóciót, és kamatcsökkentési trend is kezdődött.

A money.hu szakértői összegyűjtötték, hogy milyen akciók, kedvezmények várják a személyi kölcsön igénylőket ebben az időszakban.

Pénzt kapnak vissza a kölcsönfelvevők

A pénzvisszatérítési akciók lényege, hogy személyi kölcsön felvétele után a bank pluszban utal még egy bizonyos ajándék összeget bankszámlára vagy ajándékutalványban. Mindezek több tízezer forintot jelenthetnek, és jellemzően olyan akciók, amelyek az év más időszakában nem érhetők el.

A CIB Bank Black Friday promóciójában (2025. november 3-30. között) 100 ezer forintot ad vissza azoknak, akik legalább 1 millió Ft-os személyi kölcsönt igényelnek és megfelelnek a promóció feltételeinek (regisztráció, esetlegesen bankszámlanyitás, kártyás vásárlás stb.). Ha ezen felül még CIB ECO vagy ECO Plusz bankszámlát is nyitnak, akkor további 50 ezer forint jóváírást kaphatnak.

A Raiffeisen Bank 50 ezer forintot ír jóvá legalább 3 millió forintos személyi kölcsön felvétele után, 2025. november 11 és december 5. közötti igénylés esetén. A promóció feltétele többek között bankszámlanyitás, elvárt jövedelemre és aktív számlahasználatra vonatkozó előírások teljesítése.

30 ezer forintos Alza utalványt ad a Magyar Cofidis Bank azoknak, akik legalább 2,5 millió Ft összeget igényelnek. A promóció elsődleges feltétele a Premium ügyfélminősítés, ami legalább havi nettó 450.000 Ft igazolt jövedelmet jelent.

Új vagy régi kölcsönök kedvezőbb kamattal a szezonban

Nemcsak jóváírási akciókkal, hanem kamatkedvezményekkel is várják a hitelfelvevőket a bankok, legyen szó akár egy teljesen új kölcsön bevezetéséről, akár a meglévő termékek kamatcsökkentéséről.

A Provident például új személyi kölcsönt vezetett be Téli varázs néven, amely 2025. november 18. és december 15. között igényelhető azoknak, akiknek még nem volt Provident kölcsönük vagy akik a korábbi kölcsönt 2025. november 3. előtt kifizették (és rendelkeznek legalább 100.000 Ft rendszeres havi jövedelemmel).

Meglévő személyi kölcsönének kamatát csökkentette bizonyos összegsávokban az OTP Bank és a Magyar Cofidis Bank, míg a Raiffeisen Bank új kamatkedvezményt vezetett be. Az MBH Bank pedig úgy strukturálta át személyi kölcsön konstrukcióit, hogy szélesebb körben legyen elérhető a kedvezőbb kamattal kínált ajánlata.

Figyeljünk a korábbi akciókra is

Vannak olyan személyi kölcsön akciók is, amelyeket nem kifejezetten a karácsonyi szezonban vezettek be a bankok, de most is érvényesek. Ilyen például az MBH Bank TRIPLA promóciója, amelynek egyik feltétele személyi kölcsön igénylésével is teljesíthető, és melynek keretében több kedvezmény vehető igénybe banki és más termékkörökben egyaránt, úgy mint időszakos díjmentesség One Easy tarifacsomagra, Streaming és AI szolgáltatás, bíztosítási és betétlekötési kedvezmények.

A MagNet Bank a gépjárművásárlási és a zöld gépjárműásárlási célra felvett személyi kölcsöne mellé téríti vissza a megvásárolt jármű első éves KGFB díját, de legfeljebb 50.000 Ft-ot. Az UniCredit Banknál továbbra is érvényes a max. 50 ezer Ft-os egyhavi törlesztő visszajár akció és az online igénylés után plusz 30.000 Ft jóváírás.

Még jobban jár, aki így kezdi a kölcsönfelvételt

Kölcsönigényléskor azonban nemcsak az akciókra kell figyelni, hanem át kell nézni a bankok ajánlatait a pontos kondíciókra és feltételekre vonatkozóan. Nem biztos, hogy a számlavezető bank kölcsöne a legjobb, érdemes összehasonlítani a többi pénzintézet termékével is. Hitelösszehasonlító kalkulátor használatával mindez csupán néhány kattintás.

Nem lehet elégszer hangsúlyozni, hogy ebben az akciókkal teli időszakban is csak akkor érdemes a személyi kölcsön felvétele mellett dönteni, ha a havi törlesztőrészletek fizetése nem okoz majd gondot az ünnep elmúltával sem.

hitel

kölcsön

black friday

személyi kölcsön

money.hu

