Jó híreink vannak az autósoknak

Több vármegyében csökken az éves autópálya-matrica díja - adta hírül a magyarnemzet.hu. A portál emlékeztet rá, hogy a gyorsforgalmi utak fizetőssé válása óta még sosem csökkent az útdíj hazánkban, azonban 2026-ban ez megtörténik.

Öt vármegyében jelentős engedményeket adnak az autópálya-matricák díjából, miközben az országos tarifák az augusztusi infláció alapján 4,3 százalékkal emelkednek.

Borsodban. 2024 februárjában teljesen lezárták az M30-as autópálya Miskolc északi része és Szikszó közötti szakaszát, mivel az útpálya megsüllyedt. Mivel a javítási munkálatok jelenleg is zajlanak kárpótlásként 2026-ban a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében élők 65 százalékos útdíjkedvezményt vehetnek igénybe. A frissen kiadott rendelet ennél is kedvezőbb:

nemcsak a helyi lakosok, hanem bárki megvásárolhatja az adott vármegyére érvényes matricát, mindössze 2500 forintért.

A kedvezmény nemcsak az M30-asra, hanem az M3-as autópályára és a vármegye összes fizetős útjára érvényes. Szeptember elején bejelentették, hogy az M1-es autópálya felújítása és bővítése több évig fog tartani, ezért

Pest,

Fejér,

Komárom-Esztergom és

Győr-Moson-Sopron

vármegyék lakói mindössze 15 ezer forintért, vagyis körülbelül féláron vásárolhatnak éves matricát a Budapest–Győr szakaszra.