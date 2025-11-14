ARÉNA - PODCASTOK
Infostart.hu
2025. november 14. péntek
Elektromos autók egy londoni Tesla márkakereskedésben 2025. március 3-án. A Jato Dynamics cég adatai szerint januárban az új autók eladása az egy évvel korábbihoz képest 2 százalékkal csökkent Európában, a Tesla amerikai elektromos autók értékesítése pedig 45 százalékkal esett vissza 2025 első hónapjában.
Nyitókép: MTI/EPA/Andy Rain

Még kitart az e-autós pályázat

Infostart / InfoRádió - Domanits András

A magánszemélyek jelenleg nem kaphatnak támogatást elektromos autók vásárlásához, ám a vállalkozások számára még december elsejéig él egy pályázati lehetőség – mondta el Antalóczy Tibor, a Villanyautósok.hu főszerkesztője az InfoRádióban.

Még tart az a támogatási program, amely keretében vállalkozások 2,8-4 millió forintos támogatást igényelhetnek elektromos autók vásárlására. A támogatás mértéke attól függ, hogy mekkora akkumulátor található az autóban.

A vásárláskor ki kell fizetni a teljes vételárat, és a támogatást a megfelelő papírmunka elvégzése után visszautalja a lebonyolítást végző szervezet – mondta el Antalóczy Tibor, a Villanyautósok.hu főszerkesztője az InfoRádióban. Hozzátette: az eredetileg 2024 januárjában bejelentett program hatása jelentősen függeni fog a támogatás konkrét feltételeitől. Ebben a konkrét esetben kitétel, hogy előbb-utóbb a támogatott tulajdonába kell hogy kerüljön az autó. Ez kizárja a nyílt végű lízingfinanszírozással vásárlók körét, mivel olyan típusú vásárlás esetén „nem feltétlenül biztos”, hogy az ő tulajdonukba kerül az autó, bár esetükben az ÁFA egy része visszaigényelhető, magyarázta a főszerkesztő.

Emiatt azok a cégek, akik jellemzően lízingelik az autóikat, nem igazán tudnak ezzel a lehetőséggel élni

– fejtette ki Antalóczy Tibor.

A kisvállalkozásoknak azonban, akik általában nem pénzügyi finanszírozással, hanem készpénzért vásárolják az autókat, nagy segítséget jelent – tette hozzá. Az eredetileg kiírt 30 milliárdos keret az eredeti határidőre nem fogyott el, így meghosszabbították a pályázati kiírást december 1. délelőtt 10 óráig. Mindeközben az eredeti keret elfogyott, de megnövelték 10 milliárd forinttal, így összesen 40 milliárd forintra lehet pályázni.

Magánszemélyek jelenleg nem kaphatnak támogatást elektromos autók vásárlására, bár volt egy ilyen kiszivárgott tervezet, amely értelmében szeptembertől biztosított volna a kormány „valamiféle támogatást”. Nagy valószínűséggel a jövő évi parlamenti választásokig nem várható már ilyen program – tette hozzá Antalóczy Tibor.

Kifejtette, hogy egyre több olyan elektromos autó kerül piacra, amely az alsóbb kategóriákban, alsóbb méretosztályokban található. Felszereltségük egyszerűbb, akkumulátoruk, méretük kisebb. Ennek megfelelően áruk is kedvezőbb, már listaáron akár 10 millió forint alatt is lehet autókat találni. Ebből még adott esetben külön alkudni, kedvezményt kapni is lehet. Amennyiben céges vásárlásról van szó, akár támogatás is igényelhető rájuk.

„Nyilván ezekre a 4 millió forintnál kisebb összeg kapható”,

hiszen nagy valószínűséggel árukból kifolyólag nincsen meg bennük a megfelelő méretű akkumulátor a 4 millió forintos támogatáshoz – magyarázta Antalóczy Tibor. Ugyanakkor az, hogy egy 10 millió forintos autó árához 2,8 millió forintos támogatást lehet kapni, jelentős tétel – emelte ki a főszerkesztő.

