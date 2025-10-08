Új helyzet van a zöld rendszámos kocsiknál

Januártól szeptemberig 22 628 e-autót láttak el világoszöld hatósági jelzéssel, többet, mint az eddig legjobban teljesítő 2024-ben egész évben. Kilenc hónap után tehát már biztosra vehető a csúcsdöntés. Változatlan ütemű élénküléssel számolva az új éves rekord meghaladhatja akár a 30 ezer egységet is. Ha az idei negyedik negyedév a megelőző háromhoz hasonló mértékű gyarapodást hoz, a leginkább környezetkímélő hazai flotta még idén eléri a 100 ezres darabszámot - ismertette a tárca.

Az EM tájékoztatása szerint 2020 eleje óta a magyarországi villanyautó-állomány a tizenkétszeresére nőtt, 2023 őszéhez képest megduplázódott.

A további bővülést nagyban elősegítheti, hogy a vállalati e-autó program keretösszegét 10 milliárd forinttal emelték meg. A december elsejéig elérhető támogatásból még az eredeti, 30 milliárd forintos keretösszeget sem kötötték le teljesen szerződésekben. A fenntarthatóbb működésre törekvő cégeknek tehát mindenképpen érdemes pályázniuk, különösen, mert a korszerű elektromos gépkocsik üzemeltetése, karbantartása olcsóbb, mint a hagyományos hajtásúaké - hívta fel a figyelmet a minisztérium.