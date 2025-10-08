ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
393.08
usd:
338.22
bux:
101345.95
2025. október 8. szerda Koppány
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Unsplash

Új helyzet van a zöld rendszámos kocsiknál

Infostart / MTI

Mostanáig több mint 93 ezer tisztán elektromos gépkocsit szereltek fel zöld rendszámmal Magyarországon. Február óta már a nyolcadik hónapban állt munkába bármelyik korábbi havi adatnál nagyobb számú klímabarát jármű - közölte az Energiaügyi Minisztérium.

Januártól szeptemberig 22 628 e-autót láttak el világoszöld hatósági jelzéssel, többet, mint az eddig legjobban teljesítő 2024-ben egész évben. Kilenc hónap után tehát már biztosra vehető a csúcsdöntés. Változatlan ütemű élénküléssel számolva az új éves rekord meghaladhatja akár a 30 ezer egységet is. Ha az idei negyedik negyedév a megelőző háromhoz hasonló mértékű gyarapodást hoz, a leginkább környezetkímélő hazai flotta még idén eléri a 100 ezres darabszámot - ismertette a tárca.

Az EM tájékoztatása szerint 2020 eleje óta a magyarországi villanyautó-állomány a tizenkétszeresére nőtt, 2023 őszéhez képest megduplázódott.

A további bővülést nagyban elősegítheti, hogy a vállalati e-autó program keretösszegét 10 milliárd forinttal emelték meg. A december elsejéig elérhető támogatásból még az eredeti, 30 milliárd forintos keretösszeget sem kötötték le teljesen szerződésekben. A fenntarthatóbb működésre törekvő cégeknek tehát mindenképpen érdemes pályázniuk, különösen, mert a korszerű elektromos gépkocsik üzemeltetése, karbantartása olcsóbb, mint a hagyományos hajtásúaké - hívta fel a figyelmet a minisztérium.

Kezdőlap    Belföld    Új helyzet van a zöld rendszámos kocsiknál

zöld rendszám

elektromos autó

energiaügyi minisztérium

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
VIDEÓ
Miben hasonlít a magyar belpolitika a világpolitikára? Kövér László, Inforádió, Aréna
Cseh választás: Babis győzött, de tud-e kormányt alakítani? Mészáros Andor, Inforádió, Aréna
Hogyan lett Ferencjóska az aradi hóhérból? Katona Csaba, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.10.08. szerda, 18:00
Balog Ádám
a Kavosz igazgatótanácsának elnöke
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Véget ért a menetelés, mínuszban zárt Amerika

Véget ért a menetelés, mínuszban zárt Amerika

Az ünnepek miatt foghíjasan nyitvatartó ázsiai piacokon jó volt a hangulat, a japán tőzsde zsinórban második napja ment új csúcsra, pozitívan reagálva arra, hogy a japán kormányzópárt a konzervatív Sanae Takaichit választotta új vezetőjévé, aki így az ország első női miniszterelnöke lehet. Európában csendesen telik a nap, a délelőtti iránykeresés után elkezdett javulni a hangulat, de továbbra sem mutatnak jelentős elmozdulásokat a vezető részvényindexek. Az amerikai tőzsdék a pluszos nyitás után azonban lefordultak.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Sting Tour 2026: itt a Sting-koncert Budapest helyszíne, ennyibe kerülnek elővételben a Sting-jegyek

Sting Tour 2026: itt a Sting-koncert Budapest helyszíne, ennyibe kerülnek elővételben a Sting-jegyek

Sting Tour 2026: mikor lesz a Sting koncert 2026-ban, hol koncertezik Sting 2025-ben? Mennyibe kerülnek a Sting jegyek MVM Dome-ban, mennyi egy Sting koncert jegy ára?

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Israelis mark 7 October anniversary as talks on Gaza peace plan continue

Israelis mark 7 October anniversary as talks on Gaza peace plan continue

"The horror of that dark day will be forever seared in the memories of us all," UN Secretary General António Guterres says.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. október 8. 04:00
Nyakunkon a nagy munkanap-áthelyezés – mutatjuk a naptárt
2025. október 8. 03:40
Csomagban rendelte Csopakra a drogot a gyanúsított - videó
×
×
×
×