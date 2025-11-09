ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Unsplash

Szeptemberhez képest nagy változás a kínai gazdaságban

Infostart / MTI

Kínában nőttek a fogyasztói árak októberben éves szinten a szakértők által várt stagnálás helyett, miután szeptemberben még csökkenést mértek.

Októberben az éves növekedés 0,2 százalék volt, míg szeptemberben a fogyasztói árak még 0,3 százalékkal csökkentek éves szinten.

Kínában június óta először nőttek a fogyasztói árak éves szinten októberben, a 0,2 százalékos emelkedés a legnagyobb ütem január óta.

Októberben az élelmiszerárakon kívüli infláció 0,9 százalékra gyorsult a szeptemberi 0,7 százalékról.

Az élelmiszerek esetében az árcsökkenés a szeptemberi 4,4 százalékról 2,9 százalékra lassult, ami a legkisebb három hónapon belül.

Az élelmiszereket és energiát nem tartalmazó maginfláció éves szinten 1,2 százalék volt októberben, ami 20 hónapos csúcsnak számít a szeptemberi 1 százalék után.

Havi szinten a fogyasztói árak szintén 0,2 százalékkal, három hónapja a legnagyobb ütemben emelkedtek a szeptemberi 0,1 százalékos növekedést követően.

kína

gazdaság

infláció

24 ÓRA
