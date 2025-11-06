ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
386.77
usd:
336.1
bux:
107479.46
2025. november 6. csütörtök Lénárd
24 óra Ukrajna Otthon Start Trump–Putyin-csúcs
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
A beautiful mature woman is going through her receipts feeling worried she wont be able to pay her bills
Nyitókép: Anna Frank/Getty Images

Egyre tovább dolgoznak a nyugdíjasok – van, akinek muszáj

Infostart / InfoRádió - Rozgonyi Ádám

Kutatást végeznek Székesfehérváron az aktív, jó minőségű nyugdíjas élet témájában, a cél egy modell felállítása – mondta el a Nyugdíjas Klubok és Idősek „Életet az éveknek” Országos Szövetségének elnöke, Hegyesiné Orsós Éva az InfoRádióban.

A megemelkedett nyugdíjkorhatár, de a jobb általános egészségi állapot miatt is tovább dolgoznak az idősek Magyarországon. A társadalmi változások felértékelik az idős munkavállalók értékét – mondta az InfoRádióban a Nyugdíjas Klubok és Idősek „Életet az éveknek” Országos Szövetségének elnöke, Hegyesiné Orsós Éva.

A szövetség konferenciáján előadást tartott Monostori Judit, a KSH Népességtudományi Kutatóintézet tudományos munkatársa. Középpontban az idősödő korosztályok munkaerőpiaci helyzete volt. Az elnök elmondása szerint sok oka van annak, hogy manapság tovább dolgozunk, az egyik a nyugdíjkorhatár emelkedése.

Hegyesiné Orsós Éva rávilágított arra, hogy a nők esetében elérhető a Nők40 program keretében a kedvezményes nyugdíjba menetel lehetősége, de összességében az a trend, hogy később veszik igénybe a nyugdíjat, később vonulnak ki a munkaerőpiacról. Mint fogalmazott, a nyugdíjasok egyre jobb egészségi állapotban vannak, szívesebben dolgoznak tovább, és van olyan tudásuk, ami a munkaerőpiacon eladható.

„A társadalmi változások felértékelik az idősödő munkavállalók értékét”

– fogalmazott az elnök.

Hozzátette, természetesen vannak olyan emberek, akiknek rendkívül fontos lenne, hogy a nyugdíjkorhatár betöltése előtt is kivonulhassanak a munkaerőpiacról, és alig várják, hogy ez bekövetkezzen, mert olyan a családi helyzetük vagy az egészségi állapotuk.

A számok azt mutatják, hogy bőven 65 éves kor felett is viszonylag sokan dolgoznak, sőt emelkedik a számuk. Elsődlegesen azok tudnak megmaradni a munkaerőpiacon, akiknek ezt az egészségi állapotuk és a tudásuk lehetővé teszi. Ugyanakkor vannak olyanok, akik azért dolgoznak, mert abból a nyugdíjból, amit megkapnak, nem tudnak megélni, tette hozzá Hegyesiné Orsós Éva.

2024-ben Magyarországon 157,7 ezer öregségi nyugdíjas dolgozott, tehát a nyugdíjasok közel 8 százaléka maradt a munka világában.

A nyugdíjas foglalkoztatottak területén a nők vannak többségben, arányuk közel 60 százalék. Tavaly 91,9 ezer nő, és 65,8 ezer férfi dolgozott nyugdíj mellett – közölte a KSH a Grantis megkeresésére.

Közel kétszer annyian dolgoztak tavaly a nyugdíjasok közül teljes állásban, mint részmunkaidőben. Ugyanakkor a KSH adatai a 74 év felettieket nem tartalmazzák. A munkáltatók „szeretnek nyugdíjasokat alkalmazni”, lojalitásuk, és az utánuk járó adókedvezmény miatt, olvasható a Grantis honlapján. Hozzáteszik, hogy a nyugdíjhelyettesítési ráta jelenleg 60 százalékra tehető, tehát

a nyugdíjasok korábbi fizetésüknek átlagosan mindössze 60 százalékát kapják meg.

A KSH aktivitási rátára vonatkozó adatai azt mutatják, hogy a 60-64 éves korcsoportban jelentősen nagyobb az arány a férfiak esetében, mint a nőknél. A 65-69 éves korcsoportban, és afölött már kiegyenlítettebb az arány.

Azok, akik megfelelő tudással rendelkeznek szellemi területeken, akik szellemi munkát végzők, azok egyértelműen tovább maradnak, tanárként dolgoznak tovább, vagy orvosként, olyan munkaterületeken, ahol a tudásukat használni tudják, mondta el az elnök. Emellett szót ejtett Rosta Miklós egyetemi docens, a Budapesti Corvinus Egyetem tanárának előadásáról is, aki az idősödők, idősek aktív, jó minőségű életével kapcsolatban végez kutatásokat.

Ennek keretében vizsgálják, mire van szükség ehhez, és ahhoz, hogy ez az életszakasz a „lehető legtovább működjön”. A már több éve, Székesfehérváron zajló kutatásban civilekkel, vállalatokkal és az önkormányzattal is együttműködnek. Jó esély van arra, hogy egy olyan modellt alakítanak ki, amely Székesfehérvár határán túl is komoly hatást gyakorolhat az idősödéspolitikára – tette hozzá az elnök.

KAPCSOLÓDÓ HANG

Kezdőlap    Gazdaság    Egyre tovább dolgoznak a nyugdíjasok – van, akinek muszáj

ksh

munkaerőpiac

nyugdíjas

KAPCSOLÓDÓ CIKKEK
Nyugdíjmegtakarítás – 15 százalék feletti bővülés jött össze
Nyugdíjmegtakarítás – 15 százalék feletti bővülés jött össze
Az önkéntes nyugdíjpénztárak tavalyi - vagyonra vetített - díjterhelési mutatója 0,68 százalékra csökkent, változatlan befektetési és minimálisan apadó működési költségrészekkel, a jövőben várható terheket modellező 30 éves teljes költségmutató átlaga 0,93 százalék lett, így a pénztárak továbbra is az egyik legolcsóbb nyugdíj-előtakarékossági lehetőséget ajánlják ügyfeleiknek – közölte a Magyar Nemzeti Bank.
LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Kaiser Ferenc: Ukrajna lépésről lépésre kénytelen hátrálni

Kaiser Ferenc: Ukrajna lépésről lépésre kénytelen hátrálni

Ki Jerry és ki Tom az orosz-ukrán háborúban? Tényleg többe kerül egy csúcsminőségű amerikai fegyver annál, mint amennyibe egy ugyanolyan súlyú aranytömb kerülne? A háború aktualitásairól, szomorú érdekességeiről, veszteségeiről és a Burevesztnyik (Viharmadár) nevű orosz fegyverről is beszélt Kaiser Ferenc, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem docense az InfoRádió Aréna című műsorában.
 

Utasítás - Az atom felé kacsintgat Vlagyimir Putyin

Merészet húzott Moldova a háborútól "hallótávolságra"

VIDEÓ
Háború: ha most áttörnek az oroszok, nincs előttük akadály? Kaiser Ferenc, Inforádió, Aréna
Miért nem fognak az orosz gazdaságon a szankciók? Deák András, Inforádió, Aréna
Miért félünk a haláltól, és miért nem beszélünk róla? Hegedűs Katalin, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.11.06. csütörtök, 18:00
Pompor Zoltán
a Magyar Olvasástársaság elnöke
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Ukrajna képtelenné vált az elképzelt védekezésre, Moszkva előveszi a nukleáris fegyvereket – Háborús híreink csütörtökön

Ukrajna képtelenné vált az elképzelt védekezésre, Moszkva előveszi a nukleáris fegyvereket – Háborús híreink csütörtökön

Ukrajna háborút megelőző stratégiáját a városi harcokra építetette fel. Az orosz erőfölény, valamint a háború dinamikájának változása elavulttá teszi ezt a stratégiát, és nehéz helyzetbe hozza az emberhiánnyal küzdő ukrán hadsereget - írja Clément Molin OSINT-elemző. Utasítást adott a nukleáris fegyverek tesztelésének előkészítésére vonatkozó javaslatok kidolgozására az orosz elnök a külügy- és a védelmi minisztériumnak, valamint a biztonsági szolgálatoknak és a polgári hatóságoknak. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfrissebb eseményeivel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Fű alatt vezették be az eurót a magyar diszkontokban: Lidl vagy Aldi, hol nyerhetnek a vásárlók az árfolyamon?

Fű alatt vezették be az eurót a magyar diszkontokban: Lidl vagy Aldi, hol nyerhetnek a vásárlók az árfolyamon?

Nem csak két diszkont, hanem két különböző gyártó euró formájú édességeinek árát hasonlítottuk össze.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Inside Gaza, BBC sees total devastation after two years of war

Inside Gaza, BBC sees total devastation after two years of war

With endless rubble and destroyed streets as far as the eye can see, any plans for Gaza's future are a far cry from where it is today, writes Lucy Williamson.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. november 6. 06:36
Európai ébresztővel próbálkozik a Mol
2025. november 5. 20:20
Paks II: önthetik a betont!
×
×
×
×