Salát Gergely: sokat tanulhatnak a magyar cégek a kínai akkugyáraktól, de nem miattuk érkeztek hozzánk

A kínai cégek ár-érték arányban sokkal jobb akkumulátorokat készítenek, mint az európai gyártók, ugyanakkor ezeket érdemes Európán belül előállítani, a védővámok hatása miatt – magyarázta Salát Gergely sinológus, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem és a Magyar Külügyi Intézet munkatársa az InfoRádióban.

„Az európai egy nagyon zsíros piac, ahol 500 millió jól eleresztett vásárló él, akik előbb-utóbb elektromos autókat is fognak venni” – magyarázta a szakértő. Emiatt fontos a kínaiaknak, hogy ezekben az elektromos autókban kínai akkumulátorok lesznek-e, vagy esetleg mások. A védővámokat meg lehet kerülni azzal, ha „made in China” akkumulátorokat állítanak elő Európában.

Jelenleg a kínaiak uralják a világpiacot ezen a területen, amely az elektromos autózásban, az energiatárolásban, a napelemparkokkal, és a szélerőművekkel összefüggésben is egyre fontosabb lesz. Ugyanakkor a konkrét beruházásokkal kapcsolatban nem szükséges attól félni, hogy kínai munkások fogják elvenni a munkahelyeket – szögezte le a sinológus.

Kiemelte, szoktak lenni környezetvédelmi problémák, és a „kulturális együttéléssel” is vannak gondok, de minden mögött igazából az a félelem áll, hogy ezen a területen a kínaiak egészen egyszerűen térdre kényszerítették az európai konkurenciát.

Magyarországnak ettől függetlenül jó lehet a kínai akkumulátorgyárak megjelenése, ha sikerül magyar beszállítók alkalmazására rávenni a kínai cégeket. Salát Gergely sejtése szerint már valószínűleg le is ültek tárgyalni annak érdekében, hogy a lehető legtöbb hazai beszerzőtől, beszállítótól vegyenek bizonyos alkatrészeket.

Mindeközben olyan hatása is lehet a kínai akkugyáraknak, hogy a már itt lévő német autógyárak kevésbé lesznek hajlamosak elköltözni. Motiváció lehet számukra, hogy itt van a legfontosabb beszállítójuk, az akkumulátorokat gyártó kínai partnerük.

„A CATL és társai nem a magyar cégek miatt jöttek ide,

hanem hogy a Magyarországon gyártó német autógyárakat ellássák akkumulátorokkal”

– magyarázta a sinológus.

Ugyanakkor ezekben a gyárakban „meg lehet tanulni dolgokat”. Magyarországon az elmúlt évekig szinte semmilyen tapasztalat nem volt az akkumulátorgyártással kapcsolatban, de ha létrejön itthon egy ilyen klaszter, a tudás itt fog maradni. Ez az a megfoghatatlan tudás, ami nem feltétlenül a kutatás-fejlesztésből ered, hanem a gyár működésének ismeretéből.

Az innováció sohasem légüres térbe érkezik, hanem kell, hogy legyen valamilyen ipari bázis hozzá, mutatott rá a szakértő. Viszont, ha már akkumulátorok ezreit, százezreit, millióit szerelik össze, akkor érdemes lehet ide magasabb hozzáadott értékű tevékenységeket is hozni.

Hazánkban jelenleg az akkumulátortermelés teljesítményének nagy részét két dél-koreai cég, a Samsung SDI, illetve az SK teszi ki. Az elmúlt években egy sor másik gyárat is bejelentettek, mint a CATL, az Eve Power és a Sunwoda – írja a Telex elemzésében.

Az utóbbi három gyár kínai hátterű. A CATL debreceni beruházása 2026 elején kezdi meg várhatóan a teljeskörű termelést, olyan autógyártók számára, mint a BMW, a Stellantis vagy a Volkswagen. Bizonyos mértékű összeszerelési tevékenység már most is van, egy bérelt csarnokban.

Az Eve Power szintén Debrecenben létesít gyárat, nagyrészt a BMW debreceni termelését kiszolgálandó. A terv szerint 2026-ra elkészül a beruházás, és meg tud indulni az akkumulátorok termelése.

A Sunwoda nyíregyházi gyáregysége építés alatt áll, a termelés indulása szintén 2026-ra, a második félévre várható. A projektet a magyar állam 264 millió euróval (körülbelül 103 milliárd forinttal) támogatta egy augusztus közepi döntés nyomán.

A három kínai gyár terv szerint összesen legalább 12 500 új munkahelyet hoz létre. A CATL esetében 9000 új állás jön létre, az Eve Power több mint 1000 munkahelyet teremt, míg a Sunwoda beruházása nyomán közvetlenül 2500 új állás jön létre.

A kutatás-fejlesztés tekintetében látható, hogy az újonnan hazánkba települő kínai akkumulátorgyárak mindegyike kötött együttműködési megállapodást a helyi egyetemekkel. A CATL és a Debreceni Egyetem stratégiai együttműködési megállapodása keretében a szakértők gyakorlatorientált képzése, tananyagfejlesztés, illetve közös kutatási projektek fognak megvalósulni. Az Eve Power szintén a Debreceni Egyetemmel kötött megállapodást humánerőforrás-képzésről, közös K+F tevékenységről, és egy akkumulátorkutató intézet létrehozásáról. A Sunwoda pedig a Nyíregyházi Egyetemmel írt alá stratégiai keretmegállapodást, amely megalapozza a későbbi képzésfejlesztést, közös K+F programok létrehozását.