Hiába reménykedtek a fával fűtők, a minisztérium szerint minden rendben van

A KSH adatai szerint 2025 júliusában átlagosan 8,8 százalékos áremelkedés volt tapasztalható a tűzifa piacán az előző évhez képest.

Az Agroinform és más szakportálok is rámutatnak: míg a 2023–2025 közötti időszakban a tűzifa ára összességében enyhén csökkent, az elmúlt egy év tendenciája már áremelkedés.

Az állami erdőgazdaságok aktuális árjai is azt mutatják, hogy a keménylombos tűzifa már bruttó 35 000 Ft/m³-től indul, míg a fenyő és lágy lombos fajták olcsóbb belépő szintet képviselnek (pl. fenyő: 21 000 Ft/m³, lágylombos: 20 000 Ft/m³)

Az Agrárminisztérium álláspontja szerint azonban jelenleg nem indokolt kormányzati beavatkozás, például árstop bevezetése – tájékoztatásuk szerint

a kínálat megfelelő,

és az erdőgazdálkodók akciókkal, kedvezményekkel próbálják fenntartani a versenyképes értékesítést - erről már a Pénzcentrum írt.

A tűzifa hatékonyságában a fafajta, nedvességtartalom és égési tulajdonságok döntő szerepet játszanak: a kemény lombos fák (tölgy, bükk, gyertyán) lassabban égnek, magasabb hőértéket adnak és kevesebb hamu marad utánuk, míg a tűlevelűek és puha lombos fák gyorsan égnek, több füstöt és kormot termelnek, ami kéménykarbantartási költséget is növelhet.

Az emelkedő trendek miatt a vásárlóknak érdemes már most gondoskodniuk a készletekről, jó minőségű, jól kiszáradt fát választaniuk, és lehetőség szerint helyi erdőgazdaságoktól tájékozódni - ajánlja a lap.