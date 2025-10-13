ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
392.67
usd:
337.41
bux:
101990.76
2025. október 13. hétfő Ede, Kálmán
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Unsplash

Hiába reménykedtek a fával fűtők, a minisztérium szerint minden rendben van

Infostart

A Központi Statisztikai Hivatal legfrissebb adatai szerint 2025 júliusában 8,8 százalékkal nőtt a tűzifa ára az előző évhez viszonyítva, miközben a a szaktárca szerint nincs szükség árkorlátozásra.

A KSH adatai szerint 2025 júliusában átlagosan 8,8 százalékos áremelkedés volt tapasztalható a tűzifa piacán az előző évhez képest.

Az Agroinform és más szakportálok is rámutatnak: míg a 2023–2025 közötti időszakban a tűzifa ára összességében enyhén csökkent, az elmúlt egy év tendenciája már áremelkedés.

Az állami erdőgazdaságok aktuális árjai is azt mutatják, hogy a keménylombos tűzifa már bruttó 35 000 Ft/m³-től indul, míg a fenyő és lágy lombos fajták olcsóbb belépő szintet képviselnek (pl. fenyő: 21 000 Ft/m³, lágylombos: 20 000 Ft/m³)

Az Agrárminisztérium álláspontja szerint azonban jelenleg nem indokolt kormányzati beavatkozás, például árstop bevezetése – tájékoztatásuk szerint

a kínálat megfelelő,

és az erdőgazdálkodók akciókkal, kedvezményekkel próbálják fenntartani a versenyképes értékesítést - erről már a Pénzcentrum írt.

A tűzifa hatékonyságában a fafajta, nedvességtartalom és égési tulajdonságok döntő szerepet játszanak: a kemény lombos fák (tölgy, bükk, gyertyán) lassabban égnek, magasabb hőértéket adnak és kevesebb hamu marad utánuk, míg a tűlevelűek és puha lombos fák gyorsan égnek, több füstöt és kormot termelnek, ami kéménykarbantartási költséget is növelhet.

Az emelkedő trendek miatt a vásárlóknak érdemes már most gondoskodniuk a készletekről, jó minőségű, jól kiszáradt fát választaniuk, és lehetőség szerint helyi erdőgazdaságoktól tájékozódni - ajánlja a lap.

Kezdőlap    Gazdaság    Hiába reménykedtek a fával fűtők, a minisztérium szerint minden rendben van

árak

tüzelő

fatüzelés

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Sayfo Omar: Európából csak pár ezer szír menekült tért haza a romok közé

Sayfo Omar: Európából csak pár ezer szír menekült tért haza a romok közé
Az elmúlt évtizedben Szíriából elmenekülő emberek már nincsenek életveszélyben szülőhazájukban, ezért el kell kezdeni megszervezi a hazatérésüket. Az európai kormányok sorra zárják a kapuikat és azon az állásponton vannak, hogy Szíria már biztonságos ország – mondta el az InfoRádióban Sayfo Omar, a Migrációkutató Intézet kutatási vezetője.
Özönlhetnek az amerikai légvédelmi fegyverek Ukrajnába

Özönlhetnek az amerikai légvédelmi fegyverek Ukrajnába

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök bejelentése szerint „nagyon pozitív és eredményes” telefonbeszélgetést folytatott Donald Trump amerikai elnökkel az ukrajnai légvédelmi rendszerek megerősítésének lehetőségeiről, valamint a támogatás biztosítására kidolgozott konkrét megállapodásokról.
 

Még a végén elfogynak az orosz harckocsik

Arcoskodtak azt oroszok a drónvédelemmel, aztán jött a bumm

A románok egyharmada szerint támadni fognak az oroszok

Szokatlan helyzet alakult ki az észt csizmánál

VIDEÓ
Hogyan optimalizáljuk a 3%-os hiteleket? Florova Anna és Ginzer Ildikó, Inforádió, Aréna
A tanár, a diák és a mesterséges intelligencia. Koren Balázs, Inforádió, Aréna
Hoz-e lendületet a gazdaságba a vállalati hitelprogram? Balog Ádám, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.10.13. hétfő, 18:00
Csicsmann László
Közel-Kelet szakértő, a Budapesti Corvinus Egyetem tanára, a Magyar Külügyi Intézet vezető kutatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Háborút hirdetett Németország három betegség ellen

Háborút hirdetett Németország három betegség ellen

Németország egymilliárd eurót fordít az AIDS, a tuberkulózis és a malária elleni globális küzdelem támogatására a következő három évben - jelentette be Reem Alabali-Radovan német fejlesztési miniszter vasárnap a berlini egészségügyi világkonferencia megnyitóján.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
A jövőálló cég IT-stratégiája: mit néz a döntéshozó?

A jövőálló cég IT-stratégiája: mit néz a döntéshozó?

Az informatikai döntések ma már üzleti döntések is.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Israelis gather to await hostages' release as Trump says 'war is over' in Gaza

Israelis gather to await hostages' release as Trump says 'war is over' in Gaza

Hamas has until noon local time (10:00 BST) to release the remaining hostages, with Israel set to free 250 Palestinian prisoners and 1,700 detainees from Gaza in exchange.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. október 12. 18:40
Bajban a magyar méhészek – drágulhat a termelői méz
2025. október 12. 15:29
Kína üzent a világnak, de főleg az Egyesült Államoknak
×
×
×
×